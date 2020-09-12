苹果更新应用商店审核指南：放松云游戏平台限制

据财联社消息，当地时间 9 月 11 日，苹果公司更新了应用商店审核指南，新增“云游戏”平台上架标准。审核指南放松了云游戏平台限制云游戏平台在符合所有要求的情况下可以上架，但“所有游戏必须直接从App Store”下载。
据财联社消息，当地时间 9 月 11 日，苹果公司更新了应用商店审核指南，新增“云游戏”平台上架标准。审核指南放松了云游戏平台限制云游戏平台在符合所有要求的情况下可以上架，但“所有游戏必须直接从App Store”下载。
8月14日消息，据国外媒体报道，苹果应用商店（App Store）下架了人气游戏“堡垒之夜”（Fortnite），因为开发商Epic Games试图绕过苹果的抽成机制。苹果Epic推出了一种新的游戏内购买方式，可以绕过苹果公司从应用商店内的数字交易中抽成30%的做法，苹果周四从其应用商店下架了堡垒之夜，限制在苹果设备上的游戏下载和更新。苹果表示，之所以移除堡垒之夜，是因为Epic在未经许可的情况下推出了这项支付功能。Epic似乎?
俄罗斯议会下院提出的新法案将降低苹果的收益，但同时也会使开发者每一款应用销售收入减少50%。
抖音云游戏的入口位置在哪里，在哪里可以玩抖音的云游戏功能，云游戏是5G时代一个重要的风口，不少游戏公司都纷纷布局云游戏，这里我们来看下抖音的云游戏入口的位置。
9月10日消息，在2020腾讯全球数字生态大会游戏专场上，腾讯云发布了全新升级的游戏解决方案及游戏服务器引擎GSE、游戏原生数据库TcaplusDB等多款新产品，进一步提升游戏开发者的效率。游戏开发企业在制作、开发、发布、运营以及平稳期的整个产品周期中，开发工具、社交沟通、区域部署、网络优化等环节的表现都会影响游戏最终的质量以及玩家的体验。腾讯云可以提供先进的技术服务以及覆盖全流程的解决方案，帮助游戏厂?
抖音正在内测云游戏功能，用户可在观看的游戏短视频界面，点击“进入云游戏”的按钮，即可直接玩相关的游戏，游戏主要类型为休闲类游戏。目前，该功能还在内测中，尚未对外开放。
目前抖音正在内测云游戏功能，用户可在观看的游戏短视频界面点击“进入云游戏”直接体验游戏。目前，该功能还在内测中，尚未对外开放，游戏的主要类型为休闲类游戏。
游戏开发商Epic Games和苹果之间的斗争仍在继续着。目前，苹果对Epic Games提起反诉，指责该游戏开发商不想为自己从App Store应用商店获得的巨大利润支付任何费用。
腾讯透露，斗鱼将率先应用该方案，与腾讯云共同开发“直播+云游戏”互动新玩法。用户在观看游戏直播时，则能够申请与主播一起开黑、PK，实现“操作权移交、用户双人/多人对战”等功能，创造了游戏直播的新场景。
8月31日消息，据国外媒体报道，如之前预告，苹果公司已取消了“堡垒之夜”(Fortnite)开发商Epic Games在其App Store（应用商店）的帐户。苹果Epic Games将无法维护、更新该游戏了。苹果在声明中表示，对于必须终止Epic Games的开发者帐户表示失望。 苹果称，Epic仅需在官司进行当中遵守App Store的规范，即可保住开发者帐户。但Epic予以拒绝，并且还不停地送出不合规范的更新要App Store审核苹果表示，希望未来能继续?
中国游戏行业有个段子：“中国的游戏公司分为腾讯、网易和其他。”不过如日中天的字节跳动似乎要挑战这种格局，有报道称，字节跳动已经收购了多家游戏工作室，并且买下了独家经销权
8月14日，谷歌Google Play商店下架了《堡垒之夜》安卓版本，在此之前苹果商店也同样下架了这款人气手游，原因是“违反App Store有关应用内支付的准则”。
澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)周二表示，将调查苹果、谷歌公司应用商店之间的竞争程度以及应用对于数据的使用和共享情况，还将研究澳大利亚移动应用市场是否需要提高定价透明度。澳大利亚竞争和消费者委员会在一份声明中称，ACCC有兴趣弄明白应用生态系统中的数据是如何被使用和共享的，包括苹果和谷歌因为他们对于主要应用商店的控制而获得的数据。苹果、谷歌尚未置评。(作者/箫?
【英媒披露美封禁TikTok计划】据英媒报道，字节跳动旗下短视频平台TikTok近日遭到美国政府的种种打压。英国广播公司 6 日消息称，TikTok宣布计划在爱尔兰建立一个斥资 5 亿美元的数据中心。报道提到，在TikTok宣布这一消息之际，美国总统特朗普正以所谓「国家安全」为由威胁禁止TikTok在美运营。
据美国媒体报道称，美国政府已经有所行动，虽然离最终的封杀时间还有些时候，比如要求苹果、谷歌的美国应用商店下架TikTok短视频应用，并使在该平台上投放广告成为非法行为。报道中提到，美国
8 月 12 日，杭州互联网法院对全国首例涉5G云游戏侵害作品信息网络传播权及不正当竞争纠纷两案宣判。法院一审判决广州某科技有限公司停止侵权，即停止在“点云菜鸡”网站和“菜鸡”云游戏平台(包括windows版、安卓端、iOS端)上提供上述游戏，删除与上述游戏有关的用户数据，赔偿深圳市腾讯计算机系统有限公司因《英雄联盟》《穿越火线》《地下城与勇士》游戏所致经济损失及合理费用分别为 62 万元、 53 万元、 53 万元，赔偿深圳?
据外媒最新报道， 根据特朗普行政命令的最新解释，苹果iPhone在中国的销量可能不会受到打击。据悉，特朗普政府正在悄悄告诉美国公司（包括苹果），尽管有行政命令，但它们可以与中国的微信开展
自 2017 年 12 月，《堡垒之夜》在游戏中加入Battle Pass以来，按时间或赛季订阅的付费模式得到越来越多厂商的青睐。其中，《部落冲突》于 2019 年 4 月推出“黄金令牌”，在上市 7 年后成功实现月收入环比增长72%，这一革命性的付费模式由此得到进一步普及。
前几天，统信软件推出了UOS V20个人版系统，从内核到界面全面升级。今天有报道称被网友成为下载神器的迅雷也登陆UOS，Linux平台也有原生好用的下载软件了。这不是迅雷第一次支持Linux，实际上
8月26日消息，据国外媒体报道，知情人士称，苹果将于9月在印度开通在线商店。苹果苹果目前在印度通过第三方经销商及亚马逊和沃尔玛旗下的Flipkart等电商销售公司产品。苹果CEO库克今年早些时候曾表示，苹果在印度的首家零售店将于2021年开业。苹果代工厂已在印度生产过旧版iPhone SE、iPhone 6S、iPhone 7、iPhone XR、iPhone 11等5款机型。外媒还表示，苹果代工厂很可能在今年年底生产新款iPhone SE (2020)，苹果公司
今天上午，苹果在新加坡滨海湾金沙开设的全球首个水上苹果专卖店正式开业，苹果CEO库克也在社交媒体宣传了新店。库克称，零售店汇集了苹果最好的一切，体验绝对令人叹为观止。
11日，创新工场董事长兼首席执行官李开复在HICOOL全球创业者峰会上表示，to C是互联网公司在过去的主题，to B将是未来。在to B领域很多企业还没有..
11日，美团CEO王兴在HICOOL全球创业者峰会上表示，“如果你想创业，不论你现在在哪里，请快来北京，在北京创业，那么你的创业就意味着成功了三分之..
12日，中国电子宣布正式上线中国电子云，总部位于武汉。中国电子方面表示，中国电子云拥有自主技术，采用飞腾CPU和麒麟操作系统，并加入安全可信链..
9月12日的HICOOL全球创业者峰会上，小米集团董事长兼CEO雷军发表“创新商业消费的新变革”主题演讲。雷军首先回顾了小米成立的十年，谈..
据国内媒体报道，我国5G发展迅速，目前全国已经建成48万个5G基站，5G用户超过8000万，5G终端连接数已经超过1个亿。9月11日，在2020世界数字经济大..
本周，华为发布了鸿蒙、EMUI 11等一大波儿新系统，至于大家关心的Mate 40系列，虽然没有提及，但是新机的一些细节已经开始显现出来。现在有网友曝..
对于微软来说，目前正在推动的工作，怎么让更多用户可以更顺畅进行Windows 10系统升级。根据外媒 ZDNet提供的最新报告，微软已经意识到可以通过和..
“劳模”雷军也不只是永远在工作，偶尔也会自娱自乐一下，比如调戏小爱同学。日前，雷军在个人抖音号发布了一段视频。视频中，他问小爱..
9月12日，国外媒体援引消息人士报道称，中方反对字节跳动被迫出售TikTok的美国业务，而是宁愿看到这个短视频应用在美国停止运营。消息人士爆料称，..
9月12日，在HICOOL全球创业者峰会上，美团创始人、董事长兼CEO王兴发表了“全球未来时期创新创业的风口”主题演讲。他表示，创业最重要..
在八年间待过 60 多家馆子的王刚，从没想到会因为视频创作而经历另一种人生。“在乡下长大，去城市打工”是王刚在成为全网美食博主前的全部履历，..
据财联社消息，当地时间 9 月 11 日，苹果公司更新了应用商店审核指南，新增“云游戏”平台上架标准。审核指南放松了云游戏平台限制云游戏平台在符..
9 月 10 日到 9 月 12 日，华为开发者大会2020 HDC在东莞松山湖举办，在大会上华为宣布了鸿蒙即将上手机的重磅消息。搜狐是华为生态伙伴之一，搜狐..
“没有人能够熄灭漫天星光”。在9月10日的华为2020开发者大会上，余承东掷地有声地说道。日前，华为官方公布了一段2分38秒的精剪视频，..
直播和直播是不一样的。大部分追风口的秀场直播火在2015，死在2016。直播电商则在 2015 年底那一片硝烟与一地鸡毛中趟出了新路。..
9月12日消息，据国外媒体报道，苹果公司已经宣布，2020年秋季新品发布会将在太平洋时间9月15日上午10点，也就是在北京9月16日凌晨1点开始，将推出..
据财联社消息，摩根大通昨夜最新分析称，iPhone销售在新品发布前出现“大幅放缓”。分析师表示，尽管近几个月来某些运营商的iPhone SE的销售似乎保..
据中国基金报消息，本周，科技股表现十分疲软，Facebook、亚马逊、苹果、Netflix、谷歌等美国五大科技巨头本周市值共蒸发 3514 亿美元，约合人民币..
对于那些Windows 10用户来说，如果你的系统版本号是v1903，那么要做好升级准备了。据微软官方的最新公告称，微软已经提醒用户Windows 10 Version ..
直播间累计观看人次超 2200 万、清风纸巾热卖30000+单、立白茶籽洗洁精省心装茶籽精华热卖20000+单、华美月饼礼盒中秋月饼大礼包热卖20000+单……..