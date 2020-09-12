苹果更新应用商店审核指南：放松云游戏平台限制

8月14日消息，据国外媒体报道，苹果应用商店（App Store）下架了人气游戏“堡垒之夜”（Fortnite），因为开发商Epic Games试图绕过苹果的抽成机制。苹果Epic推出了一种新的游戏内购买方式，可以绕过苹果公司从应用商店内的数字交易中抽成30%的做法，苹果周四从其应用商店下架了堡垒之夜，限制在苹果设备上的游戏下载和更新。苹果表示，之所以移除堡垒之夜，是因为Epic在未经许可的情况下推出了这项支付功能。Epic似乎?