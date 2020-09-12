苹果更新应用商店审核指南：放松云游戏平台限制

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苹果更新应用商店审核指南：放松云游戏平台限制

2020-09-12 11:38 · 稿源：站长之家

据财联社消息，当地时间 9 月 11 日，苹果公司更新了应用商店审核指南，新增“云游戏”平台上架标准。审核指南放松了云游戏平台限制云游戏平台在符合所有要求的情况下可以上架，但“所有游戏必须直接从App Store”下载。

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