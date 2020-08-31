国美零售：2020上半年营收190.75亿元 同比下滑44.44%

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国美零售：2020上半年营收190.75亿元 同比下滑44.44%

2020-08-31 17:36 · 稿源：站长之家

今日，国美零售发布 2020 年中期业绩，数据显示，国美零售上半年营收190. 75 亿元，相比去年同期的343. 33 亿元下滑44.44%;归属于母公司的净亏损为26. 23 亿元，去年同期净亏损为3. 8 亿元。

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