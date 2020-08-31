国美零售：2020上半年营收190.75亿元 同比下滑44.44%

今日，国美零售发布 2020 年中期业绩，数据显示，国美零售上半年营收190. 75 亿元，相比去年同期的343. 33 亿元下滑44.44%;归属于母公司的净亏损为26. 23 亿元，去年同期净亏损为3. 8 亿元。
今日，国美零售发布 2020 年中期业绩，数据显示，国美零售上半年营收190. 75 亿元，相比去年同期的343. 33 亿元下滑44.44%;归属于母公司的净亏损为26. 23 亿元，去年同期净亏损为3. 8 亿元。
国美零售7月 22 日，一场主题为“买遍中国·助力美好生活”的国美零售全国 31 省份巡回带货直播正式拉开序幕。直播由国美零售、央视新闻合力打造，旨在运用直播这一新型带货模式，为消费者带来交互式购物体验。依托国美零售庞大的门店网络以及央视新闻的多元化传播渠道，双方将以“本地化直播零售模式”为切入点，将甄选优品定制化拓展至全国各地，激活地方消费活力的同时，精准助推相关产业发展，最终实现产业链的良性循环。这是?
传统零售业在过去互联网迅猛发展的几十年时间里遭受到了强烈的冲击，从最初的繁荣昌盛到如今面对线上销售所带来的各种限制后，出现了不同程度的下滑。一些中小微企业甚至在这几年间进入了“寒冬”状态，运营生存，举步维艰。线上销售市场之间的强烈竞争不仅影响了自己，也导致实体商家间的竞争越发扩大。传统零售如何突破限制，寻求到新的发展模式，在目前的现状中重新振作起来，成为很多人关注的焦点。 然而纯电商平台自身发展逐?
2020 年 8 月11- 12 日，由中国连锁经营协会（CCFA）主办的” 2020 中国国际零售创新大会“在上海国际会议中心隆重举办。大会以“从数字化迈向智能化”为主题，聚集众多零售企业高层及技术提供商于一堂，就全球最前沿的零售技术进行展示和交流。作为智能零售领域的优秀代表企业，码隆科技此次主办了“AI+零售”专题讲座，并设有联合展位，全方位展示了最新落地成果和行业专家们的见解。蔬果秒识别，用AI革新自助称重在为期两天的会
近日，全场景智慧零售服务商苏宁易购与全球化监测和数据分析公司尼尔森联合发布首份零售行业5G应用发展现状及趋势分析报告《5G零售行业应用白皮书》(以下简称《白皮书》)，全面展现了5G为零售产业发展带来的新机遇以及5G引领下的智慧零售全链路数字化转型升级，有望助力智慧零售全面爆发，构建“高个性、高体验、高智能”的智慧零售新时代。构建“五新全景图”，消费体验更新、更好、更便利随着5G技术的成熟与商业化，5G技术与云计
不久前，亚马逊推出智能购物车“Dash Carts”，让无人零售再一次成为了大众讨论的焦点。最好的时代Dash Carts采用“条码扫描+重力感应”的识别方式，有人认为这宣告了Amazon Go代表的机器视觉路线的失败。其实不然，毕竟Amazon Go越开越多。今年年初的首家Amazon Go Grocery门店总面积约合 966 平方米，能够容纳近 5000 种商品，差不多是Amazon Go的 10 倍，这足以证明技术的飞跃和商业化的成熟。Dash Carts更像是技术成熟后的商业
上周五，由上海市商业经济学会和WRE联合主办的“第六届WRE零售数字化转型国际峰会”圆满落下帷幕， 本次峰会围绕“科技驱动零售创新，助力企业在后疫情时代的全面复苏”为主题，有超过200+以上来自零售业、科技企业、行业媒体的高层共同探讨如何以云计算、大数据、人工智能、物联网、混合现实等技术创新引领企业数字化转型，为全球各地的零售业带来加速发展的新机遇。杭州极致互联网络科技有限公司也受邀前往参会，并荣获“最佳新?
近日，艾瑞咨询发布了《 2020 中国零售科技产业研究报告》，该报告指出，今年疫情影响下，零售业线上线下融合加速，零售科技成为业内创新经营、重构效率与消费者体验的利器。其中一体化智能零售服务商慧策(原旺店通)作为唯一一家入选典型案例的垂直零售领域的服务商，与阿里妈妈、有赞等知名企业一齐登入零售科技产业图谱。 图：慧策登入零售科技产业图谱 据艾瑞报告显示，受疫情影响，67.4%的用户认为其在网上购物的频次增加，消
国美金融助力新兴消费模式818 国美嗨购节空前绝后的优惠力度消费是稳定国民经济增长的“压舱石”。在国内疫情防控形势持续向好的前提下，居民生活秩序明显恢复，经济社会活力加快恢复，消费回升态势明显好于预期。二季度以来，消费逐月加速回暖趋势更为明显。国家统计局数据显示， 6 月份，社会消费品零售总额同比下降1.8%，降幅比 5 月份收窄 1 个百分点，连续四个月改善。消费韧性凸显在系列拉动内需政策的助推下，新兴消费模式?
2020年8月11日,第三届苏宁易购零售云合作伙伴大会于南京总部召开。喜临门、芝华士等家居品牌也莅临本次大会,一个重要信息被传递出来:零售云正式进入300亿规模的家居市场。其实,苏宁零售云在家居领域的拓展和探索早已开始,18年底苏宁零售云与顾家家居推出的联合门店就是一次创新实践。随着零售云的不断发展和成熟,家居等跨品类领域已成为零售云的全新赛道。零售云作为苏宁智慧零售能力的对外输出平台,依靠苏宁的供应链、IT、物流、?
据外媒报道，苹果已要求其英国零售商店的房东减免50%租金。如果房东同意将租金降低50%并提“免租期”(具体期限并未透露)，苹果将提供可观的租赁延期作为回报。
8 月 10 日，携手共赢美好生活——国美零售·京东百亿联合采购战略签约发布会在京举行。国美零售与京东共同宣布启动 300 亿元联合采购计划，这是今年以来，由零售平台发起的最大规模家电和消费电子行业采购。这次联合采购发布会几乎集合了家电、3C等领域所有的一线品牌，同时也邀请了中国家用电器协会副理事长徐东生先生作为见证。合作方国美零售总裁王俊洲、京东集团高级副总裁/京东零售集团3C家电零售事业群总裁闫小兵出席，包括
据腾讯一线消息，今日，国美宣布成立国美线上平台公司，并任命向海龙为线上平台公司CEO，全面负责公司经营管理工作，同时直接分管信息技术体系日常管理。
8月26日消息，一代鞋王达芙妮登上微博热搜。据媒体报道，因上半年营收大跌，达芙妮宣布彻底退出实体零售。达芙妮国际发布的截至2020年6月30日的6个月业绩显示，达芙妮营业额同比减少85%至
近日，胡润研究院携手苏州高新区，发布《苏州高新区? 2020 胡润全球独角兽榜》(Suzhou New District · Hurun Global Unicorn Index 2020)，上榜者包括最近宣布科创板和港交所上市计划的蚂蚁集团以 1 万亿估值蝉联第一，最近受到美国政府封杀威胁的抖音海外版母公司字节跳动以 5600 亿估值蝉联全球第二大独角兽。全球十大独角兽 6 个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。红杉资本成为全球?
彭博社援引知情人士消息称，苹果公司计划重启因新冠疫情激增导致过去几周被迫关闭的美国零售店。
小米电视国内销量一骑绝尘，Redmi如今也拍马赶上，跻身销量前十了。今日，小米公司Redmi电视运营总监林发强晒出了2020年第31周整体电视线上零售量排名，Redmi电视首次杀入前十。随后@小米
8月25日消息，据国外媒体报道，知情人士称，苹果计划重开部分因疫情反弹而关闭的美国零售店。苹果过去几周，这些零售店因为感染新冠病毒的人数激增而关闭。报道称，苹果最早将于8月底开放少量店面，多数店铺短期内仍以预约方式经营。周一收盘，苹果股价上涨1.2%至503.43美元，总市值约2.15万亿美元。苹果股价盘中最高达515.14美元。
【达芙妮宣布彻底退出实体零售】据媒体报道，达芙妮国际于 8 月 25 日晚间发布 2020 年中期财报，数据显示，期内营业额同比减少85%至约2. 12 亿港元，股东应占溢利同比增长63.77%，但仍亏损1. 41 亿港元。与此同时，达芙妮国际在公告中宣布，彻底退出中高档品牌的实体零售业务（包括中国大陆及台湾）。
据外媒报道，苹果的新加坡的第三家零售店即将开业，它将成为苹果全球首个开设在水面上的零售店。即将对外营业的这家苹果零售店位于新加坡滨海湾金沙（Marina Bay Sands），具体日期和时间暂未
据净果了解，自 2016 年马云在云栖大会上提出“新零售”概念， 2017 进入新零售元年，市场规模为 389 亿元。据悉， 2020 年新零售市场已达 10 万亿，将迎来新的发展机遇。新零售转型新时代将至近日， 2020 阿里云新零售合作伙伴峰会于杭州西溪园区举行，峰会以“共筑新零售”为主题，聚焦数字化转型发展趋势与进程，探讨新零售对产业数字化升级的引领带动作用，及如何构筑全域全场景的新零售服务生态拓展商业机会。据净果了解，包?
高通刚刚宣布正式推出骁龙732G移动平台，也就是去年的骁龙730G的升级版本，CPU、GPU频率双双提升，类似从骁龙765G到骁龙768G。骁龙732G CPU部分仍..
盖茨和巴菲特果然的是真爱了。今天是“股神”巴菲特的90岁生日，圈内人士纷纷表示祝贺，好友微软创始人比尔·盖茨的举动就更甜了..
中国航天科技集团今天介绍了旗下海洋系列卫星的特殊本海洋一号C星拍摄的油菜花！作为海洋卫星，执行海洋环境资源调查、海洋防灾减灾、海洋经济、海..
今年的5G处理器天玑系列卖得不错，联发科的业绩也创造了5年来的新高，营收、盈利都在改善。不过下一步的动向大家恐怕很难猜到，他们竟然要跟AMD合..
TCL电子对外发布公告称，就有关收购TCL通讯科技控股有限公司100%股权及出售Moka International Limited的100%股权。收购协议及出售协议所载的所有..
文化和旅游部公布《在线旅游经营服务管理暂行规定》，将于2020年10月1日起正式施行。规定要求，在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，基于..
嘉楠科技今天对外公布2020年第二季度（“当季”）合并报表后财务数据，数据显示，公司当季总净收入达1.781亿元人民币，环比增长161%。归属于普通股..
据“扫黄打非”微信号发布的消息，2020年8月27日，浙江杭州市江干区人民检察院依法提起公诉的全国首例“微信解封”入罪案开庭审理，江干区人民法院..
据多家媒体报道称，中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市，具体可能在第四季度进行。对此，中通快递方面不予置评。据知情人士称，中通快递正..
宠物智能家居的创业公司有陪UNIPAL（以下简称“有陪”）宣布获得数千万元preA轮融资，由启尚资本领投，顶级独角兽投资机构阿米巴资本联合投资。此..
上交所发文披露，半年报显示，科创板公司克服新冠疫情带来的不利影响和外部环境变化的种种困难，加大研发投入，提升产业能级，业绩保持持续、稳定..
创维集团今天对外发布截至2020年6月30日止6个月中期业绩，数据显示，创维集团上半年营业额159.79亿元，公司股权持有人应占溢利3.91亿元，同比增长..
此前几天，特斯拉官网悄然上线了Model Y的预售选配计算器。当前国内会首先推出两款车型，分别是长续航全驱版和Performance高性能版，预售价为48.8..
仿佛一眨眼的功夫，8月结束了，伏天也过去了，但在无所不能的微信朋友圈，各种谣言依然此起彼伏，让人防不胜..
由于众所周知的原因，华为在9月14日之后面临一个严重的考验，与许多公司的合作关系都会受到影响。日前针对断供华为显示面板的消息，京东方中否认，..
今年OPPO进行了组织架构调整和人事任命，原OPPO全球营销总裁沈义人因个人健康原因卸任，刘列被任命为OPPO全球营销总裁。今天，有媒体曝出OPPO迎来..
今年早些时候，微软宣布将把 Defender ATP 安全软件推广至 Linux 和 Android 平台。现在，该公司已经向谷歌 Play 商店提供了 Android 版本的预览。..
同仁堂开始卖养生咖啡，新式茶饮网红品牌喜茶、奈雪推出咖啡饮品，加拿大国民咖啡品牌Tim Hortons加速拓展门店。连原本不属于咖啡赛道的农夫山泉、..
根据DigiTimes的一份新报告，即将到来的iPhone12 也将包含LiDAR，消息来源称这种装置将"在消费电子设备中的渗透率越来越高"。LiDAR是 "光检测和测..
8 月 31 日，文化和旅游部公布《在线旅游经营服务管理暂行规定》，将于 2020 年 10 月 1 日起正式施行。规定要求，在线旅游经营者不得滥用大数据分..