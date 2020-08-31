国美零售：2020上半年营收190.75亿元 同比下滑44.44%

传统零售业在过去互联网迅猛发展的几十年时间里遭受到了强烈的冲击，从最初的繁荣昌盛到如今面对线上销售所带来的各种限制后，出现了不同程度的下滑。一些中小微企业甚至在这几年间进入了“寒冬”状态，运营生存，举步维艰。线上销售市场之间的强烈竞争不仅影响了自己，也导致实体商家间的竞争越发扩大。传统零售如何突破限制，寻求到新的发展模式，在目前的现状中重新振作起来，成为很多人关注的焦点。 然而纯电商平台自身发展逐?