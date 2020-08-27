小鹏汽车IPO定价15美元 股票代码为“XPEV”

【TechWeb】8月5日消息，据国外媒体报道，上周，消息人士称，小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在赴美IPO前筹集约3亿美元资金。但现在，消息人士称，由于新投资者的加入，该公司已接近完成4亿美元融资。小鹏汽车专注于为中国客户开发智能电动汽车，目前它是中国四大电动汽车创业公司之一，与理想汽车、蔚来汽车和威马汽车并列。据悉，蔚来汽车已经在美国上市，而理想汽车也于7月30日在纳斯达克挂牌上市。消息人