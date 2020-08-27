小鹏汽车IPO定价15美元 股票代码为“XPEV”

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小鹏汽车IPO定价15美元 股票代码为“XPEV”

2020-08-27 14:23 · 稿源：站长之家

今日，小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行约 9973 万股美国存托股，发行价为每个美国存托股 15 美元。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为 15 亿美元，小鹏汽车的美国存托股预计将于 8 月 27 日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于 8 月 31 日交割。

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