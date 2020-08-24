瑞幸咖啡旗舰店正式入驻拼多多

一位密切接近瑞幸咖啡的知情人士透露，就在刚过去的 8 月 8 日这个周末，深陷财务造假风波的瑞幸咖啡召开了 2020 年“年中全国会议”。从会议披露的上半年业务状况来看，有颇为积极的信号。 这次会议对内公布的业务数据显示，截止 7 月，瑞幸咖啡单店现金流已为正数(因受疫情相关影响，目前还有 300 多家大学店暂未营业)。更重要的是，根据目前经营状况，管理层预计， 2021 年将实现整体盈利。 上述知情人士透露，尽管财务造假事?