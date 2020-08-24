瑞幸咖啡旗舰店正式入驻拼多多

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瑞幸咖啡旗舰店正式入驻拼多多

2020-08-24 17:39 · 稿源：站长之家

瑞幸咖啡官方微博宣布，luckin coffee旗舰店正式入驻拼多多。最新款LINE FRIENDS系列马克杯百亿补贴低至9. 9 元，将于 8 月 25 日 0 点准时开抢。

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