小鹏汽车计划周五提交美股IPO申请

据IFR消息，小鹏汽车计划周五提交 10 亿美元的美股IPO申请。
据IFR消息，小鹏汽车计划周五提交 10 亿美元的美股IPO申请。
据IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬于美国进行至少 7 亿美元的IPO。
【TechWeb】8月5日消息，据国外媒体报道，上周，消息人士称，小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在赴美IPO前筹集约3亿美元资金。但现在，消息人士称，由于新投资者的加入，该公司已接近完成4亿美元融资。小鹏汽车专注于为中国客户开发智能电动汽车，目前它是中国四大电动汽车创业公司之一，与理想汽车、蔚来汽车和威马汽车并列。据悉，蔚来汽车已经在美国上市，而理想汽车也于7月30日在纳斯达克挂牌上市。消息人
据多家媒体报道，小鹏汽车获得超过 3 亿美元的融资，领投的是阿里巴巴，卡塔尔主权基金等也参与投资，而在 7 月 20 日其刚宣布签署了C +轮近 5 亿美元融资协议，主要投资方为 Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉资本。
据小鹏汽车公布数据显示，小鹏P7 在今年 7 月交付新车 1641 辆，成为造车新势力中规模交付启动速度最快的车型。
近日，小鹏汽车正式为车主鹏友们开启“呼鹏唤友，组队来浪”活动，活动将在车主中筛选出喜爱英雄联盟游戏的最强“鹏友战队”，探访职业战队LNG的苏州基地并进行一场专业性的友谊赛，同时，参与活动还可赢取多个大奖。此次活动，是小鹏汽车与LNG李宁电子竞技俱乐部联合为小鹏车主定制的福利，践行“鹏友3+ 1 计划”，以此表达对用户“傻傻的爱”。呼鹏唤友，组队来浪活动招募小鹏汽车与LNG李宁电子竞技俱乐部(以下简称LNG战队)合作?
8月2日消息，据国外媒体报道，消息人士称，中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在美国进行首次公开募股（IPO）前筹集约3亿美元资金，投资者包括卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局。据报道，小鹏汽车希望筹集3亿美元资金，但由于一些投资者仍在讨论向该公司注资的可能性，因此该公司最终募集的资金可能高于3亿美元。消息人士称，此次筹集的资金将用于智能汽车技术等领域的研究。此前，在7月20日，该公司宣布，它已完成近5亿美
中国电动汽车制造商小鹏汽车递交美国IPO申请，拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易，申请的发行规模为1亿美元，承销商为瑞士信贷、摩根大通和美国银行。营收方面，招股书显示，2019年小鹏汽车收入为23.2亿人民币，较2018年增长逾238倍，2019年研发投入为20.7亿，全年净亏损36.9亿。截至2020年6月30日，小鹏汽车上半年营收1.42亿美元，营业费用为2.02亿美元，净亏损1.13亿美元。销量方面，小鹏汽车累计销量超
8月8日消息，据媒体报道，中国造车新势力——小鹏汽车周五向美国证券交易会（SEC）提交了IPO上市申请文件，拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易，申请的发行规模为1亿美元，承
今日，小鹏汽车宣布完成C+轮近 5 亿美元融资，主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。
今日下午，针对“广州一小鹏G3 自燃 ”一事，小鹏汽车官方回应称，经公司人员现场初步勘察，车辆外观完好。到店举升勘察后，发现电池箱底部有明显严重的磕碰伤痕，导致电池严重受损，初步判断是该次事故的原因。
据路透社旗下媒体IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬赴美国上市，拟融资至少 7 亿美元。承销商包括美银、瑞信和摩根大通。
8月11日消息，一段网曝视频显示，广州一辆小鹏G3出现自燃，现场冒起大量浓烟，消防人员已经到位，正在抢救。今天下午，小鹏汽车官微发布声明对此事进行了回应。官方表示，2020年8月11日上午
虽然是小鹏汽车的首款量产新能源汽车，但是小鹏汽车G3 却展现出非常强的竞争力。除了充满科技未来感的外形设计之外，超强的智能化功能，也为这款车赢得了智能汽车的美名。而 2019 年超过 1 万 6 千的销量，也展现出市场对这款新能源佳作的认可和追捧。虽然小鹏汽车第二款量产车小鹏P7 已经大规模量产和交付，小鹏G3 的地位可能会受到一些影响，但是我认为凭借超强的性价比，小鹏汽车G3 依然能够在国内新能源汽车市场占据一席之地!?
今天中午，一段网曝视频显示， 11 点 3 分左右，广州海珠区琶洲科技大厦，一辆G3 发生冒烟起火事故，现场冒起大量浓烟，消防人员赶到现场抢救。今天下午，小鹏汽车官微对此做出回应。官方表示，起火原因初步判定为电池箱底部遭受磕碰伤痕从而导致电池严重受损引发。
据 36 氪报道，距离C+轮 5 亿美元融资不到半个月，小鹏汽车再次获得超 3 亿美元融资。本轮融资由阿里领投、卡塔尔主权基金(QIA)等也参与投资。
7月20日消息，据国外媒体报道，周一，小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车宣布，它已完成近5亿美元的C+轮融资。据悉，此轮融资的投资者包括Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉资本中国，而该公司现有的其他支持者包括富士康、小米、纪源资本、晨兴创投、IDG资本和春华资本。据悉，此轮融资将使该公司的融资额达到17亿美元。这笔资金将帮助小鹏汽车进一步开发智能汽车技术，将为该公司下一阶段的发展奠定坚实基
【TechWeb】7月31日消息，有知情人士消息称，小鹏汽车计划在赴美IPO之前融资约3亿美元，目前正在洽谈相关事宜。卡塔尔主权财富基金“卡塔尔投资局”是小鹏汽车本轮融资的投资者之一。根据外媒报道，小鹏汽车计划最早于 8 月中旬赴美国上市，IPO规模至少为7亿美元。美银、瑞信和摩根大通正在经办此事。对此，小鹏汽车方面向媒体回应称，不评论市场传言。公开资料显示，自 2014 年成立以来，小鹏汽车共完成 10 轮融资，投资者包括、
美国当地时间8月7日，国内新能源汽车品牌小鹏汽车正式提交了IPO招股书，拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易，申请的发行规模为 1 亿美元，承销商为瑞士信贷、摩根大通和美国银行。
天眼查APP显示，近日，广东小鹏汽车科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由60亿元增加至150亿元，增幅达150%。广东小鹏汽车科技有限公司成立于2019年6月，法定代表人为夏珩，公司经营范围包括车辆工程的技术研究、开发；汽车租赁；为电动汽车提供电池充电服务等。天眼查APP股东数据显示，该公司为XPeng （Hong Kong） Limited的全资子公司。值得一提的是，天眼查APP显示，今年5月，小鹏汽车关联公司广?
2020 年新冠疫情爆发，这给本处于补贴退坡、经济下行环境中的造车新势力带来一轮暴击，造车新势力的前路可谓举步维艰。大风大浪下，小鹏汽车在 7 月 17 日，正式开启全新小鹏P7 系列全国交付。在愈发苛刻的外部环境下，小鹏汽车P7 如期交付，为目前一地鸡毛的造车新势力领域带来一大波利好消息，其背后体现着小鹏汽车紧抓智能电动汽车赛道，企图通过提升产品优势实现差异化突围。厚积薄发，小鹏P7 实力吸睛与两三年前轰轰烈烈相比?
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