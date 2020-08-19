小鹏汽车计划周五提交美股IPO申请

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小鹏汽车计划周五提交美股IPO申请

2020-08-19 14:39 · 稿源：站长之家

据IFR消息，小鹏汽车计划周五提交 10 亿美元的美股IPO申请。

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