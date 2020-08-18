申通回应被京东禁用：申通不是第一家被停用的快递公司

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申通回应被京东禁用：申通不是第一家被停用的快递公司

2020-08-18 20:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息：今日，针对“京东停用申通快递”的报道，申通再次回应称：“申通是一家已经创立 27 年的第三方物流公司，我们的努力就是更好服务商家和消费者，无关其他。京东做这个事不是第一次，申通不是第一家被停用的快递公司，更不会是最后一家。霸权文化京东一直就有，只有自己，没有共生。”

申通快递 (2)

今年 7 月，京东发布公告称，由于京东开放平台与佳吉快运、国通快递、卡行天下、申通快递、如风达、全峰快递等物流服务承运商的合同陆续到期， 2020 年 8 月 31 日之后，上述物流服务承运商可能无法在系统发货列表中选择，相关物流跟踪信息也将无法在京东平台展示。

随后，京东方面解释称，京东开放平台暂停与申通的合作是因为双方的合同已经过期，且并未就续约达成一致。2019 年 6 月，申通与京东开放平台的合同到期之后，双方就续约问题也在不断沟通。同一时期，阿里巴巴集团通过战略投资成为了申通的实际大股东，因此，京东物流也对等提出了入驻阿里旗下电商平台的合作需求，但至今也没有得到响应。

针对上述情况，申通方面则表示：“业务负责人一直与京东的相关负责人保持沟通，但问题至今没有得到解决。对方在沟通中表示，此次终止与服务质量无关。对受到影响的消费者和商家深表歉意。对于这种滥用平台霸权的行为，我们深感震惊。我们呼吁对方能多一些担当和责任，莫为一己私利剥夺商家的选择权。”

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