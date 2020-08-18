吉祥航空推出 “吉祥畅飞卡” 因在线人数激增导致访问缓慢

（ 8 月 14 日，北京）“夏日的派对是我的主场，黑夜或白昼我发散光芒……”今日，小冰人工智能框架内新成员何畅正式出道，与著名音乐人马伯骞联合为Burberry的TB夏季专属标识系列（TB Summer Monogram）推广演唱的单曲《Runway 2.0》发布。这首单曲由马伯骞、小冰及为此次合作担纲制作人的Kevin Shin（申凯文）共同创作。这是小冰首次创作带有说唱元素的嘻哈风格的音乐，也是马伯骞首次与人工智能合作创作、演唱。目前，《Runway