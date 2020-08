DoNews7月16日消息(记者 翟继茹)16日,盒马工坊宣布将推出首家独立门店,其3R品类单月销售额破亿。3R即Ready to cook, Ready to heat, Ready to eat(即烹、即热、即食)。今年10月份,侯毅宣布成立3R事业部,他的观点是,疫情之后,在家吃饭将会成为主流,包括半成品在内的自营品类将会成为重点发力方向。更为重要的是,侯毅认为盒马自己的3R产品区别于传统超市的重要方面。“把‘人无我有’的差异化商品持续做大做强,跟传统大