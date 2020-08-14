特斯拉拒绝向拼多多团购车主交付Model3 因不符合交付政策

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:据新浪科技报道，特斯拉已经拒绝向拼多多团购车主交付Model 3，来自特斯拉的交付专员声称这一活动不符合特斯拉的交付政策。

特斯拉交付专员称：“我司怀疑此订单为拼多多或其他商家以您的名义下单。实际上构成向我司隐瞒真实下单信息，我司此前公告已经声明拼多多的该团购活动未经授权，您应当向付款购车的商家要求交付车辆或者退款”

特斯拉交付专员声称，拼多多和宜买车的行为，违反了特斯拉汽车订购条款中明确约定的禁止转卖条款，特斯拉会依据合同约定的购车方违约条款取消此订单。并劝告该武汉车主通过特斯拉官方渠道下订单。

7 月 21 日，特斯拉官方发布声明称，近日接网友举报，获悉宜买车汽车旗舰店在拼多多上推出了“特斯拉中国-Model 32019 款 标准续航后驱升级版”的万人团购活动，并宣称“万人团价¥251800”。

特斯拉表示：“未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。我司保留追究相关方法律责任的权利。”

随后，拼多多方面回应称，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。同时，宜买车方面回应称，这次的秒杀活动只有 5 辆车，是公司通过相应渠道购入，可以保证车辆是全新正品，手续和渠道都是正规的，发票也是正规的，能享受特斯拉的各项服务政策。