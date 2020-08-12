美团上线团好货 试水电商新业务

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息：据界面新闻报道，近日，美团上线了电商业务“团好货”。在美团App首页左滑至第三页可以看到“团好货”的入口。
据悉，团好货由美团闪购团队负责，目前提供的商品品类包括水果、百货、零售、粮油和生鲜。
在服务上，团好货全场商品都一件包邮，同时水果生鲜品类都标明坏果必赔，百货小商品则提供七天无理由退换货服务。
快递方面，目前团好货为韵达、中通、圆通、申通和邮政随机发货。
站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息：据界面新闻报道，近日，美团上线了电商业务“团好货”。在美团App首页左滑至第三页可以看到“团好货”的入口。
据悉，团好货由美团闪购团队负责，目前提供的商品品类包括水果、百货、零售、粮油和生鲜。
在服务上，团好货全场商品都一件包邮，同时水果生鲜品类都标明坏果必赔，百货小商品则提供七天无理由退换货服务。
快递方面，目前团好货为韵达、中通、圆通、申通和邮政随机发货。
有商家向亿邦动力爆料，快手已入局本地服务，鼓励商家使用其相关服务。除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。
【TechWeb】8月4日消息，据网上爆料的截图显示，美团创始人王兴今日在饭否谈及美团股价时表示，美团这家公司不是为了股价而存在的，我个人更不是。 美团点评午后涨幅扩大至8%，创上市以来新高，市值达1.27万亿港元。国盛证券基于对美团盈利的更好预期和更高确定性，上调2021年目标价至247港币，维持买入评级。国盛证券预计美团二季度业绩环比有明显提升。
今日，美团月付宣布启动预计总额 50 亿元的提额计划。即日起，凡开通美团月付服务的用户，均有机会自动获得几百至一两千元不等的提额。美团月付方面表示，此举旨在满足用户日益旺盛的信用消费需求，带动用户消费热情，助推餐饮、休闲娱乐等受疫情冲击较大的本地生活行业加速回暖。
14日晚间，针对美团CEO王兴“专业球员跑不过清华普通男生”的言论，中国足球名宿范志毅喊话王兴称：“美团那人让他别凑热闹了。你管好自己的企业，多挣钱，为老百姓谋点福利，同时为自己的员工创造一些福利。哪时候有球员说你美团没送好。中国足球没有一直好过，我们也都着急，都是在不断努力。在中国足球艰难的时候落井下石，没必要，真的没必要。说可以，胡说就大可不必!
天眼查APP显示，近日，汉海信息技术（上海）有限公司发生工商变更，穆荣均退出公司法定代表人，由张晶接任。汉海信息技术（上海）有限公司成立于2006年3月，注册资本1.95亿美元，法定代表人为张晶，公司经营范围包括多媒体信息技术、数据通讯、无线电工程、电子产品的设计等，由DianPing（Hong Kong）Limited100%持股。值得注意的是，穆荣均目前仍担任汉海信息技术（上海）有限公司的执行董事。
【美团回应取消支付宝支付】据媒体报道， 7 月 29 日，有用户发帖称在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，其次微信支付，而支付宝支付未在支付选择列表上。
近日，汉海信息技术(上海)有限公司发生工商变更，穆荣均退出公司法定代表人，由张晶接任。资料显示，汉海信息技术(上海)有限公司成立于 2006 年 3 月，注册资本1. 95 亿美元，法定代表人为张晶，公司经营范围包括多媒体信息技术、数据通讯、无线电工程、电子产品的设计等，由DianPing(Hong Kong)Limited100%持股。值得注意的是，穆荣均目前仍担任汉海信息技术(上海)有限公司的执行董事。
7 月 9 日- 11 日， 2020 年世界人工智能大会云端峰会在上海隆重召开。本次大会以“智联世界，共同家园”为主题，来自全球各地的产业、学术等各界代表围绕如何把技术更好地应用于人类共同家园的建设等问题展开深入探讨。美团首席科学家、AI平台部总经理夏华夏参与了本次大会国际智能城市峰会论坛，并首次公布了美团在AI科技领域的布局和愿景，向大众揭开了美团AI的神秘面纱。（美团首席科学家夏华夏演讲）在大会的国际智能城市峰会
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信支付和Apple Pay。据悉，这已经是美团第三次关闭支付宝支付了，之前在2016年和2018年均有用户反映无法使用支付宝支付。
DoNews 7月23日消息（记者 刘文轩）据Tech星球消息，美团近期在部分地区测试一个名为“拼好饭”的产品，用户可在美团外卖app或美团外卖小程序中体验这一功能。“拼好饭”功能主打低价拼单、免包装费和物流费等优惠功能，但用户目前只能在微信小程序中进行拼单，并且每天只能参与4次。用户通过“拼好饭”进行拼单，参与的拼单活动仅限在发起人选择的门店下单，菜品也有一定限制，用户一旦拼单成功，就不能在此基础上加购其他菜品或?
根据去哪儿网的数据， 2020 年第一季度，国内四星级以上酒店客房均价分别为每间夜 774 元、 593 元、 529 元，逐月递减。 2 月，国内四星级以上酒店入住人数下降87%。
2020 年，“本地生活”成了互联网圈竞相押注的热门赛道。前有美团上线买菜业务，进一步强攻本地生活服务功能;后有支付宝大改版，由支付平台升级为数字生活开放平台; 7 月，饿了么新增休闲玩乐、日化/医美等服务，横向打通整个本地生活服务。
据天眼查数据显示，美团关联公司北京三快科技有限公司于 2019 年 12 月申请的“美团无人配送”商标于近日更新状态，当前状态为“初审公告”，国际分类为38-通讯服务
DoNews 8月10日消息（记者 刘文轩）天眼查信息显示，近日，美团关联公司北京三快在线科技有限公司发生工商变更，王兴退出监事，由宋哲接任。北京三快在线科技有限公司成立于2011年5月，注册资本约26.76亿美元，法定代表人为美团联合创始人穆荣均，经营范围包括计算机软件技术、网络技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等。
除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。日前，抖音在商户个人主页新增了“门票预订”、“酒店预订”功能，快手也在首页导航内置了“本地生活服务”的入口。
近日，美团、饿了么两大互联网巨头关于支付方式支持的争论引发广泛热议，双方也是在各种渠道你来我往，毫不客气。最初是有用户发现，美团的支付方式不再包含支付宝，只有美团月付、微信支付、
7 月 29 日下午，有媒体报道称，部分美团外卖用户在使用美团外卖APP进行支付时不再显示支付宝支付，美团月付和银行卡支付占据优先位置，然而微信支付和Applepay还在支付选择列表上。
今日，美团互助发布公告称，将优化产品体验。具体包括了：用户可随时加入和退出、明确公示扣款时间、结余用于分摊。
近日，不少市民注意到街头的美团外卖骑手长出了“袋鼠耳朵”，非常可爱，相关视频也在抖音热传。原来，自2018年以来，每年的7月17日是骑士节，这种袋鼠耳朵正是美团公司发给外卖骑手
美团正在部分地区测试一款名为“拼好饭”的产品，该产品内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中。“拼好饭”入口放在了美团外卖App(小程序)首页的主菜单一级界面，进去后即可看到能够拼单的美食信息。
自从苹果发布第一款真无线蓝牙耳机耳机，蓝牙耳机就开始爆火 。虽然AirPods“真香”，但是价格人多人不能承受，依托于苹果多年坚持磨砺的IOS生态系..
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有人住公寓里，有人住别墅里，而我，却 24 小时生活在会议室里。我很喜欢这个家，在这个家里，我见过太多的人，听过太多的事，心里也藏了很多秘密..
昨晚，小米10至尊纪念版发布，在无线充电方面又取得了突破，4500mAh大电池，支持50W的无线秒充，40分钟即可充电100%。作为对比，目前iPhone的无线..
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Intel新一代CPU即将登场了，在二号人物因为工艺失利问题走人之后，原先主导GPU架构的Raja Koduri现在也要掌管CPU架构发展了。8月13日他会公布Inte..
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8月12日，据外媒报道，来自欧洲心脏病学会（ESC）一项最新研究表明，瞳孔大小可以预测心力衰竭患者的死亡和再次入院风险。目前全世界约有2600万人..
没有了3.5mm耳机孔，你是已经习惯还是迟迟难以接受呢？至少从三星的角度，他们似乎已经后悔了。据国外爆料人MauriQHD，三星正考虑最快从2021年开始..
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内容平台们似乎很久没有新闻了。一方面，三足鼎立的格局几乎已成定数，动辄数亿的补贴大战硝烟渐熄;另一方面，边际效应不断强化，内容池不断扩大..
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DoNews8月12日消息（记者 吴丽）近日，字节跳动宣布以数亿元完成对医学科普知识平台百科名医网的全资收购。据天眼查APP信息显示，百科名医隶属于北..
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