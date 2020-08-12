美团上线团好货 试水电商新业务

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息：据界面新闻报道，近日，美团上线了电商业务“团好货”。在美团App首页左滑至第三页可以看到“团好货”的入口。

据悉，团好货由美团闪购团队负责，目前提供的商品品类包括水果、百货、零售、粮油和生鲜。

在服务上，团好货全场商品都一件包邮，同时水果生鲜品类都标明坏果必赔，百货小商品则提供七天无理由退换货服务。

快递方面，目前团好货为韵达、中通、圆通、申通和邮政随机发货。