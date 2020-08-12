字节跳动启动2021届秋季校园招聘 开放超6000个工作岗位

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字节跳动启动2021届秋季校园招聘 开放超6000个工作岗位

2020-08-12 13:29 · 稿源：站长之家

近日，字节跳动正式启动 2021 届秋季校园招聘，为应届毕业生开放超过 6000 个工作岗位。字节跳动校园招聘负责人介绍，该项招聘主要面向 2021 届毕业生，即2020 年 9 月至 2021 年 8 月期间毕业的大学生群体。这批岗位覆盖字节跳动 10 多项产品和业务。

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