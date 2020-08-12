字节跳动启动2021届秋季校园招聘 开放超6000个工作岗位

据路透消息，两名知情人士周六表示，在特朗普表示他已决定禁止 TikTok 后，字节跳动已同意完全剥离 TikTok 在美国的业务，以挽救与白宫的一笔交易。字节跳动此前曾试图在 TikTok 的美国业务中持有少数股权，但遭到了白宫的拒绝。根据新的交易提议，字节跳动将完全退出，而微软将接管 TikTok 在美业务。消息人士补充称，一些总部位于美国的字节跳动投资者可能有机会获得该业务的少数股权。美国白宫、字节跳动和微软均未对此消息置评