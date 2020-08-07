饿了么回应商家配送范围被改成墓地：操作失误 已处罚员工

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饿了么回应商家配送范围被改成墓地：操作失误 已处罚员工

2020-08-07 14:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息：近日，广东汕头一商家投诉称，自己选择了饿了么平台入驻，营业不到一个月，算了一下还是亏本状态，打算去做美团，但饿了么说如果去美团平台之前交的2000元保证金无法退回，同时，饿了么还将自己的配送范围改到山上墓地。

对此，饿了么工作人员回应，配送范围是代理商员工操作失误，已经处罚了代理商的员工，目前已更改，并跟商家进行了沟通，取得了商家谅解。

QQ截图20200807141604.jpg

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