饿了么回应商家配送范围被改成墓地：操作失误 已处罚员工

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息：近日，广东汕头一商家投诉称，自己选择了饿了么平台入驻，营业不到一个月，算了一下还是亏本状态，打算去做美团，但饿了么说如果去美团平台之前交的2000元保证金无法退回，同时，饿了么还将自己的配送范围改到山上墓地。
对此，饿了么工作人员回应，配送范围是代理商员工操作失误，已经处罚了代理商的员工，目前已更改，并跟商家进行了沟通，取得了商家谅解。
站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息：近日，广东汕头一商家投诉称，自己选择了饿了么平台入驻，营业不到一个月，算了一下还是亏本状态，打算去做美团，但饿了么说如果去美团平台之前交的2000元保证金无法退回，同时，饿了么还将自己的配送范围改到山上墓地。
对此，饿了么工作人员回应，配送范围是代理商员工操作失误，已经处罚了代理商的员工，目前已更改，并跟商家进行了沟通，取得了商家谅解。
近日，美团、饿了么两大互联网巨头关于支付方式支持的争论引发广泛热议，双方也是在各种渠道你来我往，毫不客气。最初是有用户发现，美团的支付方式不再包含支付宝，只有美团月付、微信支付、
DoNews 7月23日消息（记者 刘文轩）据Tech星球消息，美团近期在部分地区测试一个名为“拼好饭”的产品，用户可在美团外卖app或美团外卖小程序中体验这一功能。“拼好饭”功能主打低价拼单、免包装费和物流费等优惠功能，但用户目前只能在微信小程序中进行拼单，并且每天只能参与4次。用户通过“拼好饭”进行拼单，参与的拼单活动仅限在发起人选择的门店下单，菜品也有一定限制，用户一旦拼单成功，就不能在此基础上加购其他菜品或?
最近不少用户会发现美团外卖和饿了么外卖这两家平台上的外卖员头盔上出现了兔耳朵或者竹蜻蜓的造型，这些造型相当的可爱，那么这些设计元素分别都代表着什么意思，有竹蜻蜓的外卖员是什么级别呢。
一石激起千层浪。快哥的一篇报道被点名了。今日，有用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，不再显示支付宝支付了，而微信支付和Apple Pay还在支付选择列表上。据悉，
美团正在部分地区测试一款名为“拼好饭”的产品，该产品内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中。“拼好饭”入口放在了美团外卖App(小程序)首页的主菜单一级界面，进去后即可看到能够拼单的美食信息。
相信不少用户偶尔可以看到饿了么的外卖员头盔上有竹蜻蜓的造型，这个竹蜻蜓的造型在外卖员当中是属于什么级别呢，这里我们来一起看下饿了么竹蜻蜓头盔的介绍。
日前，饿了么官方在其微博上发布了一条消息，称某公众号漫画博主发布的漫画，将现实中饿了么外卖小哥的事件全部替换成了美团外卖小哥，饿了么官方评价称：正能量应该被接力，不该被“借力”。善举应该被弘扬，不该被“搬运”。
今日，针对漫画中出现的错误，“日活十个亿”公众号道歉称，因为有三处品牌信息错误，让饿了么受委屈了，我们真诚致歉;另外，没经过美团授权就使用了美团的小耳朵和logo，让美团躺枪了，我们也真诚道歉。站在创作者的角度，我们真的没想太多，原本以为都是值得尊敬的外卖小哥，颜色之分并不重要，没想到会引起饿了么这么大的动作。
8月6日下午，饿了么官方微博发布了一条微博质疑“日活十个亿”公众号的一组漫画，在这组漫画中饿了么认为这组满足中所讲述的事情均是饿了么骑手做的，但在漫画里却变成了美团的外卖骑手。饿了么表示：每一位骑手都不容易，这是对蓝骑士的尊重，也是对黄骑士的尊重。
7月22日消息，近日，饿了么联合新华网发布的《2020年00后蓝骑士报告》显示，过去一年，新加入饿了么蓝骑士队伍的00后数量同比增长近2倍。疫情以来，有1.2万名00后大学生决定不靠父母靠自己，兼职送起外卖。据饿了么数据，这批00后兼职蓝骑士平均每月能多赚3000块生活费。暑期一直是大学生兼职的高峰期，不少00后大学生会选择利用这段时间兼职送外卖。加上因疫情影响未去学校，他们中的四成选择在家门口送单。在00后大?
今日，针对“外卖小哥与女店员互殴”的报道，美团方面回应称，双方冲突系商家出餐慢导致。目前涉事双方正在警方处接受调解，美团外卖已经安排专人跟进处理，优化商户出餐速度，同时敦促配送服务商加强骑手培训工作，避免此类事件的发生。
作为应该被关爱的群体，改善外卖小哥的工作条件也是平台方正在努力去做的一件事。今天，@饿了么官方微博晒出一组图片，外卖骑手带上了《死亡搁浅》中布里吉公司的装备，身穿机械外骨骼前去送餐
据Tech星球报道，美团正在部分地区车市一款名为“拼好饭”的产品，主打的功能是低价拼单、免配送费、免包装费等。据了解，“拼好饭”被内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中，用户在美团外卖APP首页的主菜单一级界面中就能看到拼单的美食信息。针对新用户，美团推出了全场 0 元吃的活动，邀请 3 名新人即可活动免单特权。
日前，公众号日活十个亿以“ 美团，花式耳朵的温暖”为主题，发布了一组漫画，回顾了外卖小哥的感人事迹。不过，饿了么官微今天下午对这组漫画提出了质疑，“Excuse Me Again？
【南京出台外卖封签使用规范】据媒体报道， 7 月 25 日，南京市市场监管局联合饿了么外卖平台在江苏省率先发布南京市「餐饮外卖一次性封签使用规范」地方标准，从分类、材质、信息及使用四个方面对外卖封签做出了详细规定。
数十名外卖小哥11秒抬车救人是怎么回事？据媒体报道， 7 月 20 日，杭州文三路万塘路交叉口，一名骑共享单车的女子因与机动车发生事故被压车底，附近正好是一处外卖站点，小哥们纷纷上前和交警一起参与救援，只用 11 秒就将车抬起移位，救出伤者。
8月5日消息，据媒体报道，北京朝阳区发生了一起美团外卖小哥与女店员互殴的事情。网上曝光的视频显示，两名美团外卖小哥与两名女子发生冲突，女子欲脱鞋打人，反被外卖小哥按倒殴打。据媒体
8月6日，自媒体“日活十个亿”就近日引发讨论的外卖小哥主题漫画发文表态，文章称“商场如战场，草木皆兵”，并同时向饿了么和美团双方都表达了歉意，暗示引发如此激烈的讨论实属意外。此前，因该漫画全篇幅采用袋鼠耳朵形象，饿了么在其官方微信号公开质疑，引发大量媒体及公众讨论。8月6日下午，被推向舆论旋涡的“日活十个亿”发声表达了自己的委屈，“这是我们公众号的首篇文章，因为袋鼠耳朵更萌想着从这个选题出发更温暖，没
7 月 28 日，美团悄悄下线支付宝引起了舆论轩然大波，随后美团以“饿了么不支持微信”作为回应，美团CEO王兴也“亲自下场”，称淘宝也不支持微信支付，微信手续更低，此举直接激怒了用户及网友。
不到一小时的时间，从获得1500万元，再到不翼而飞。这样的经历发生在谁身上，估计都会觉得刺激无比，而这件事确确实实就发生在了，南京饿了么骑手谢先生的身上。据媒体报道，7月21日下午，南京
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