湖南天才少女获华为156万年薪：还没有具体打算

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湖南天才少女获华为156万年薪：还没有具体打算

2020-08-05 21:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:据红网今日报道，今日，针对“华为天才少女 156 万年薪”的报道，华为 “天才少年”之一的姚婷回应称，156 万的年薪现在还没有具体打算，但肯定还是改善生活，让家人生活好一点。

同时，姚婷还表示，156万元年薪的工资不代表什么，156万元放在深圳这个城市来说很难说做个什么。

据悉，姚婷是湖南益阳人，毕业于长沙市周南中学。现为计算机系统结构专业直博五年级。研究方向为新型存储介质(NVM，SMR)，数据库和键值存储系统。此次入选华为 ” 天才少年 “，年薪高达 156 万。

华为logo 7

此前，有媒体报道称，华中科技大学今年计算机专业毕业的博士生张霁和姚婷入选华为“天才少年”。其中，张霁拿到华为“天才少年”最高一档年薪 201 万元。

目前，全球仅 4 人拿到华为“天才少年”最高一档年薪 201 万元。“天才少年”的招聘标准非常严格，一般需要经历七轮左右流程：简历筛选、笔试、初次面试、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR面试。

2019 年 6 月 20 日，华为创始人任正非宣布，要从全世界招收 20 到 30 名天才少年，组成华为系少年班，并且在今年扩招至 200 到 300 名。

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