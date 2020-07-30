苏宁易购和抖音电商达成深度合作 苏宁易购全量商品入驻抖音小店

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苏宁易购和抖音电商达成深度合作 苏宁易购全量商品入驻抖音小店

2020-07-30 15:49 · 稿源：站长之家

今日，苏宁易购抖音电商达成深度合作。根据协议，双方将在供应链服务和直播品牌IP打造等方面，展开全方位融合，具体合作项目将于今年 818 期间正式启动落地。苏宁易购将输出深耕 30 年的供应链服务能力，全量商品入驻抖音小店，并开放给抖音电商平台所有主播，用户无需跳转即可完成购买。

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