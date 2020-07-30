苏宁易购和抖音电商达成深度合作 苏宁易购全量商品入驻抖音小店

今日，苏宁易购和抖音电商达成深度合作。根据协议，双方将在供应链服务和直播品牌IP打造等方面，展开全方位融合，具体合作项目将于今年 818 期间正式启动落地。苏宁易购将输出深耕 30 年的供应链服务能力，全量商品入驻抖音小店，并开放给抖音电商平台所有主播，用户无需跳转即可完成购买。
今日，苏宁易购和抖音电商达成深度合作。根据协议，双方将在供应链服务和直播品牌IP打造等方面，展开全方位融合，具体合作项目将于今年 818 期间正式启动落地。苏宁易购将输出深耕 30 年的供应链服务能力，全量商品入驻抖音小店，并开放给抖音电商平台所有主播，用户无需跳转即可完成购买。
DoNews 7月29日消息（记者 程梦玲）据IT之家报道，苏宁易购和微博于7月28日达成深度合作。苏宁易购将和微博在明星娱乐、体育赛事、电子竞技等领域深入打通，展开内容生态以及商业转化的合作，并在用户链路上实现无感转化。在苏宁艺人矩阵上，苏宁易购和微博将致力于实现内容+电商的深度融合。基于苏宁易购在3C品类上的优势，以及LPL官方合作伙伴的身份，双方将携手打造苏宁微博电竞专场，推出不同直播的场景。苏宁易购还将向微博输
今天上午，苏宁易购官方微博宣布正式成为 2020 英雄联盟全球总决赛中国区指定电商平台。比赛期间，苏宁易购将赞助 2020 英雄联盟全球总决赛(S10)，为召唤师们提供更多优惠福利。
全国节能宣传周期间,苏宁易购全力配合国家发展和改革委与中标院,大力推广节能减排产品,并发放绿色节能补贴,通过以旧换新、以旧换绿等形式促进新能效家电的推广。据了解,节能周期间苏宁易购全渠道以旧换新回收单量超3.75万台。据悉,6月29日至7月5日,苏宁易购全渠道以旧换新回收单量超3.75万台,转化金额超亿元,其中空调、冰箱、洗衣机占据换新排行榜前三名。苏宁易购悟空榜节能周主题榜单数据显示,一级与新一级能效变频空调最受用户?
今日，苏宁易购官方微博宣布，将赞助 2020 英雄联盟全球总决赛（S10），苏宁易购成为今年在上海举办的 2020 英雄联盟全球总决赛中国区指定电商平台。
【TechWeb】7月1日消息，据悉，字节跳动近期将宣布在上海的投资计划，该公司未来3年在上海员工将增至2万人，在沪电商业务将整合升级为抖音电商板块。据了解，自2014年字节跳动在上海设立分公司以来，已累计投资达75亿元，员工总数超过6000人，其中超过2000人为设计师、研发工程师、信息技术科学家等专业技术人才。按照记者获知的计划，未来3年内，字节跳动将在沪设立超过10000个专业技术岗位。有关人士透露，总部在上海的原Musica
【TechWeb】7月10日消息，日前，全国大部分地区高考已经结束，据苏宁方面公布的消息，即日起面向全国高考生免费增送SUPER会员。据苏宁易购相关负责任人介绍，凡是参加2020年高考的考生，凭借准考证认证，注册并登陆苏宁易购后，有机会免费领取三个月会员权益。据了解，在权益方面，领取会员后，考生在苏宁易购app购买手机、电脑产品可享受专属会员价，还可以免费观看PP体育全球顶级足球赛，免费观看PP视频、腾讯视频娱乐综艺及热?
凤凰网科技讯 7月1日消息，凤凰网科技获悉，字节跳动近期将宣布在上海的投资计划，该公司未来3年在上海员工将增至2万人，在沪电商业务将整合升级为抖音电商板块。据了解，自2014年字节跳动在上海设立分公司以来，已累计投资达75亿元，员工总数超过6000人，其中超过2000人为设计师、研发工程师、信息技术科学家等专业技术人才。字节跳动方面表示，未来3年内将在沪设立超过10000个专业技术岗位。有关人士透露，总部在上海的原Musical
【TechWeb】7月13日消息，苏宁易购今天对外发布2020年上半年业绩预告，称2020年二季度预计归属于上市公司股东的净利润为盈利3.1-4.1亿元，扣除非经常性损益的净利润略微亏损，预计亏损1.5—2.5亿元，较上年同期以及2020年一季度持续大幅度改善。同时，2020年上半年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-6.50亿元至-7.50亿元，较同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31.90 亿元有很大的改善，预计?
2020 年，直播电商风起云涌，淘宝抖音快手三国杀，腾讯京东拼多多悄默默入局。这一波直播风潮，谁能笑到最后，拿下直播电商铁王座?
2020年7月9日，iQOO新品发布会上演。iQOO正式推出旗下新品5G手机——iQOO Z1x，并在苏宁易购进行首发，售价1598元起。据悉，京东此次并未获得该款产品的首发权。 “5G流畅先锋”iQOO Z1x支持双模5G，搭载骁龙765G处理器、120Hz竞速屏、5000mAh大容量电池、33W快充，带来5G长续航和流畅使用体验的同时，推动了高刷新率屏幕的普及，是一款实用称心的5G入门佳选。 iQOO Z1x采用6.57英寸FHD+极点屏，屏占比高达90.4%，带来更广阔视野?
无孔不入的互联网信息时代让短视频平台迎来爆发期，如果当年轻人开始在抖音买货，在快手追“剧”，还不足以象征在线内容进入了传播新阶段，那么坂本龙一、周杰伦等头部音乐人的内容争夺战打响，则让短视频成为继在线音乐平台之后的又一音乐版权夺阵地。
前几天，我们聊了一些直播短视频玩法的技术细节，今天我们做一个行业盘点，聊聊美食类账号怎么玩怎么变现?不统计不知道，一统计才发现，直播短视频的玩法其实还挺深的。<br/> <br/>
抖音上有很多网友发现别人头像上是有戴皇冠的很有意思，但是不知道怎么弄，下面就来为大家分享一下抖音的皇冠视频制作教程。
抖音PC版怎么下载安装。据Tech星球报道，抖音团队近期在内测应用于PC端、平板端的抖音新版本，但目前官方还没有说明具体的上线日期，正式上线后，用户可以在抖音官网下载客户端。报道称抖音在其最新的内测版本中，将原有的 60 秒拍摄时长权限延长至 3 分钟，后期，将会在公开的版本中，开放给所有用户。以下是抖音PC电脑版的详细介绍。
抖音的PC版本现在已经开始内测，据悉，PC电脑版本将采用横屏模式，产品的主界面分为“首页”、“同城”、“搜索”、“设置”四个功能部分，在“首页”上主要有关注和推荐两大板块，以下我们来看抖音PC版本相关介绍。
在很多(自)媒体的报道中，阿里似乎正在被“围攻”：一边是直接对手拼多多与京东，另一边是亦敌亦友的短视频平台抖音与快手。特别是最近这样的声音越来越多，一方面，美港股新一轮牛市下，拼多多与京东市值创下新高，锋芒正盛;另一方面，疫情期间直播电商大火，抖音与快手不约而同地加码电商，虽刻意低调，但“出淘”迹象日益明显。
直播带货无疑是 2020 年最大的风口了，不管哪个平台，针对“直播”都提供了一系列可观的福利政策，因此吸引无数人纷纷入局直播带货。但其实我们发现很多带货的直播播主，虽然没有很高的粉丝，但因为能维持直播间热度，加上推广技巧，也是能获得很好的转化的。接下来我们就从直播流量哪里来、如何保留直播间人气，以及怎么推广效果最好这 3 个方面，复盘小体量的直播新号怎么才能带货。1.直播流量哪里来直播间观众来源，一般分类视?
说起当下最火的娱乐应用软件，抖音绝对算得上一个。终端用户覆盖全国地区，用户群体涉及全年龄段，由此也给抖音用户提供了一种全新的信息获取方式，使得自己足不出户就能获取外界的趣闻资讯。
近日，抖音通过发布会对外宣布将抖音音乐品牌化，同时，也推出了长期的“音乐人亿元补贴计划”，并将“抖音看见音乐计划”进行了全面升级，整体来说就是再一次提高自身对原创音乐及音乐人群体的扶持力度。 从此前的音乐版权合作再到现在的品牌化，抖音对于深入音乐产业的决心似乎不小，那么为什么抖音会有如此动机，并且在当下这个时间节点把抖音音乐品牌化? 是什么让抖音音乐品牌化 从崛起之初短视频与音乐就是相辅相成的，这也?
Angelababy在抖音直播间里带头喊出了这个口号，这是她在抖音平台的直播首秀，也宣告了“baby直播种草基地”的正式开张。
为持续激发新生代群体创造力,推动喵粉通过周边、视频等形式深度释放创意,万兴科技旗下万兴喵影面向视频剪辑爱好者举办了首个周边设计大赛。大赛自..
7月30日，北京互联网法院作出一审宣判，认定抖音、微信读书两款App均有侵害用户个人信息的情形。在凌某某诉抖音案中，原告凌某某在手机通讯录除本..
近日，街电独家签约福州海峡国际会展中心，其共享充电设备全面入驻场馆主要通道、展厅、会议中心等展馆核心区域，解决与会人员参展期间电子设备应..
虽然2020 年的特殊环境让一票大型活动取消，不过来到下半年，情势日趋稳定的情况下各种活动也相继举行，正如即将开办的 China Joy 盛会。这个盛会..
孩子好不容易刚开学，就又开始放暑假了！老母亲好不容易清闲几天，又得每天面对家里的混世魔王。给他安排的各种网课也是各种不老实，一会儿要吃东..
第 102 届全国糖酒会开展两天以来，展商、观众参与踊跃，全国糖酒会云展平台人气爆棚、交流火热。从 2500 余家参展企业荟萃一堂的展品，到各种论坛..
据三峡集团最新消息， 5 月 6 日 13 时 30 分 2 秒，距离湖北宜昌中华鲟放流点约 1800 公里的江阴监测站点，监测到编号为 4911 的 8 龄中华鲟声呐..
近两年，随着数字货币的发展，现货囤积财富效应减弱，单纯的币币交易早已无法满足投资者的需求，自2019年开始，以合约为代表的衍生品交易爆发式增..
2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全国，从年初的举全国之力抗疫到现在的常态化疫情防控，疫情不仅影响着人们工作、生活，也激发出了社会各..
近日，公安部在京召开新闻发布会，通报今年公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况，报告显示，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，贷款..
王者荣耀除了QQ渠道登陆之外，还有一个微信登陆方式，后者可以说是增加微信好友之间更多的互动。近日王者荣耀又加入了一个与微信相关的功能“微信..
这几年，电动牙刷是越来越火了。市面上涌现出了不少的电动牙刷品牌，其中包括一些低价电动牙刷，但是体验度不高，清洁力度根本就不够，使用时间长..
在4G、5G推动和 2020 年疫情影响下，视频云已经成为企业信息化部署的重要方向。根据数据显示：“目前全球流媒体平台处理视频数量以250%增长，企业..
2016 年底开始，迈达克软件公司通过不再升级MT4、上调技术支持服务费、停售MT4 平台授权书，全面推广MT5 平台。越来越多的外汇经纪商都在开始MT5 ..
昨日，拼多多宣布启动首届“真香节”，平台拿出 1 亿元现金，对被网友标注为“真香”的苹果、荣耀等智能手机、小米手环等网红潮品进行不限量补贴。..
腾讯将全资收购搜狗这个新闻，最早是科技新闻报料出来的。这里有两个关键词，即【将】与【全资】。将不用说了，现在虽还没有，但差不多双方都承认..
今天下午，在华为全场景智慧生活新品发布会上，华为一口气发布了六款新品，分别是：华为手环B6、华为MateBook D14（7nm锐龙）、MateBook D15（7nm..
一款曾被喻为神器的经典软件，遭微软痛下杀手，它就是CCleaner。这次用户发现，CCleaner被Windows Defender标记为PUA（Potentially Unwanted Appl..
在为企业做裂变增长时，很多运营小伙伴需要掌握的不仅仅是内容运营技能。想要迅速完成kpi目标，工作效果立竿见影，数据惊艳四座，活动运营已然成为..
随着传统的线下生意越来越难做，人工成本、运营成本等的逐渐升高，大部分经销商意识到存量市场开始面临着严重的冲击。针对这一情况，舟谱数据和新..