苏宁易购和抖音电商达成深度合作 苏宁易购全量商品入驻抖音小店

近日，抖音通过发布会对外宣布将抖音音乐品牌化，同时，也推出了长期的“音乐人亿元补贴计划”，并将“抖音看见音乐计划”进行了全面升级，整体来说就是再一次提高自身对原创音乐及音乐人群体的扶持力度。 从此前的音乐版权合作再到现在的品牌化，抖音对于深入音乐产业的决心似乎不小，那么为什么抖音会有如此动机，并且在当下这个时间节点把抖音音乐品牌化? 是什么让抖音音乐品牌化 从崛起之初短视频与音乐就是相辅相成的，这也?