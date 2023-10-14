抖音电商双11“节盟计划”升级

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:抖音平台发布消息称，为帮助品牌享有更多流量，一举实现生意增长，抖音商城双11好物节升级“节盟计划”玩法，助力品牌方的营销达到“事半功倍”的效果。

平台将以资源置换的方式，为品牌商家提供对应的曝光资源，推动其抢占大促生意先机，以丰富流量带动生意爆发。“节盟计划”作为抖音电商联合推广计划，通过将抖音电商的营销资源与品牌方在站外的营销资源进行联合合作，进而实现品牌的双重曝光。同时也可以帮助品牌方搭建并完善在抖音电商中的营销生态，沉淀目标用户，获取更多生意增量。活动升级情况具体如下:

●更低的合作门槛。相较于日常合作门槛的500万刊例，大促期间单品牌合作资源刊例门槛下调为300万。门槛下调将为更多品牌提供「节盟计划」的参与机会，助力更多新锐品牌借势大促节点，实现生意跃迁。

●更便捷的资源置换方式。为方便合作双方对置换资源量级的理解，「节盟计划」推出“节盟币”，品牌方可根据“站外营销资源量级”兑换一定数量的节盟币（品牌方可获得的节盟币=品牌方资源刊例*抖音元素画面占比*渠道系数）;再用“节盟币”来兑换开屏、直播间引流、搜索品专、千川消返红包、抖音商城等平台资源，用于大促曝光、引流，直接助力品牌大促生意实现爆发式增长。

●更多样的合作形式。除了在线上为品牌提供丰富的站内扶持资源外，节盟计划也为品牌准备了站外合作资源，合作模式更加多元:譬如户外大屏，包括高铁、机场、地铁交通枢纽资源及城市核心商圈曝光等大屏资源，以及电梯媒体、社区灯箱、线下门店等线下场景曝光，直接触达海量消费群体;除此之外，线上其他平台联合宣发、影视植入、第三方数字媒介跳转等线上资源也供品牌方选择。

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