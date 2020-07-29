旷视科技CEO回应IPO进展：现金流充裕 上市不是急事

据 21 财经报道，今日，旷视科技联合创始人兼CEO印奇在一场媒体交流会上，回应了旷视科技的IPO进展。他表示，从去年到今年，国际环境变化很大，现在公司现金流很充裕，上市已经不是旷视科技特别急需的事情。印奇称，香港上市需要一个合适的时间点，IPO之后，旷视科技希望股价能够稳定，而不是有很大的波动。
据 21 财经报道，今日，旷视科技联合创始人兼CEO印奇在一场媒体交流会上，回应了旷视科技的IPO进展。他表示，从去年到今年，国际环境变化很大，现在公司现金流很充裕，上市已经不是旷视科技特别急需的事情。印奇称，香港上市需要一个合适的时间点，IPO之后，旷视科技希望股价能够稳定，而不是有很大的波动。
近日，北京旷视科技有限公司新增多条专利信息，其中之一为：一种狗鼻纹特征点的检测方法、装置、系统及存储介质。专利基本信息摘要显示，该专利所述狗鼻纹特征点的检测方法包括：基于狗鼻图像与已经训练好的狗鼻纹模型
【TechWeb】7月10日消息，今天，旷视科技联合创始人兼CEO印奇出席2020世界人工智能大会，并就人能智能治理问题分享了自己的观察和思考。印奇称，目前人工智能还是一个非常年轻化的产业，但是社会各界对人工智能的治理问题在其很早期阶段就提出，是因为人工智能在技术创新和对社会的深度影响上，确实不同于之前的任何一次技术变革。“人工智能就像人类发明火一样，如何去善待和利用好这项技术，对产业的发展非常重要。”印奇强调，
据国外媒体报道，知情人士称，柔宇科技已搁置赴美上市计划，正考虑在中国进行IPO（首次公开募股）。图片来自柔宇官网今年年初，曾有外媒报道，柔宇科技已秘密申请在美国IPO，拟筹资约10亿美元。柔宇科技成立于2012年，自主生产全柔性显示屏和全柔性传感器，以及柔性屏折叠手机和其他智能设备。柔宇科技推出了柔性屏折叠手机FlexPai柔派。
据证券时报消息，柔宇科技正在着手准备国内IPO。对此，柔宇科技内部人士表示，目前还不知道相关事宜，内部也还没有明确回复，以官方公告为准。
21 世纪，科技赋能早已是耳熟能详的词汇，各行各业乘着新兴科技这股“东风”，都在积极谋求全新的发展，在金融领域亦是如此。发挥科技优势，助力金融机构数字化转型，作为行业领先的金融科技企业数禾科技正在不断赋能。金融机构中为什么会掀起着一股数字化转型的浪潮？这既是机构的自我突破，也是时代的必然选择。在现代生活之中，所有的服务行业，包括金融服务，都在面临着更多样化、更高的要求。不论是我们日常接触的外卖服务、?
据天眼查， 6 月 24 日，中金公司与腾讯数码(深圳)有限公司(成立金腾科技信息(深圳)有限公司，其中，中金公司持股51%为大股东。腾讯数码为腾讯间接持有的一家全资附属公司。其中，金腾科技法定代表人为闫敏，注册资本为 5 亿人民币，所属行业为软件和信息技术服务业。经营范围为软件开发、信息系统集成服务、数据处理服务等。另外在高管层面，中金公司CEO黄朝晖任金腾科技董事长，腾讯金融科技副总裁、腾讯财富管理板块的负责人闫
6 月 29 日，由CB Insights 主办的“Future of Fintech China”峰会在上海普华永道会议厅发布了CB Insights Fintech 榜单，云从科技、蚂蚁集团、陆金所、京东数科等优秀企业成功入选TOP 50 金融科技企业。 CB Insights作为全球知名的市场数据研究平台，致力在中国范围内找出本年度最具前景的金融科技公司，以及该领域中的下一个独角兽。于是在甄选出的全球 250 家金融科技企业中，CB Insights中国团队全方位评估金融科技企业的自身
前不久，上海和今信息科技有限公司（简称“和鲸科技”）顺利通过了科技部火炬中心高新技术企业认证 高新技术企业是指在国家颁布的《国家重点支持的高新技术领域》范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的企业，是知识密集、技术密集的经济实体。企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标需要符合《高新技术企业认定管理工
7月18日,校长会联合腾讯教育举办的“科技,创造教育新未来——第三届专业学校改进计划年会”在腾讯深圳总部召开。会上,腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊以“科技,课堂创新的新动能”为题发表演讲。腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊陈书俊从连接、内容以及AI+教育三个角度,分别阐述了腾讯教育如何发挥科技优势为课堂创新提供新动能。在连接层面,腾讯教育为全国各地中小学在疫情期间提供复课保障,并通过腾讯课?
「病从口入」这个词，我们并不陌生，它到底是如何造成的呢?近日，医学科普平台丁香医生发布了一则新视频——《夏季该怎么降低「病从口入」的风险》。视频中，丁香医生医学总监田吉顺医生从各类微生物的存活量、繁殖速率、存活位置、存活时间等进行分析，详细阐述了「病从口入」的原因。 其实，我们的双手就是一个巨型的微生物“培养皿”。手上“每平方厘米的活细菌数量就有上万个，甚至是百万个”。而在日常接触中，我们还可能沾?
今日，针对“水滴考虑以 40 亿美元的估值IPO”一事，水滴公司回应称，目前并没有明确的IPO计划。
随着教育数字化改革逐渐深入，很多传统的线下教育场景都开始转到线上，尤其在受新冠病毒影响的2020年，全国都兴起了在线教育的风潮，如：在线直播、在线录播授课、在线考试、互动答疑、直播公开课、社区讨论、AI课堂等场景。受政策和人工智能发展推动，Python编程语言开始在教育市场大行其道，以风变编程为代表相关编程Python教育产品如火如荼。在后疫情时代，任何能存活在市场上产品都是有优势和创新的，而风变科技旗下推出的风变
近两年来，数字化转型为金融行业带来了新的活力，同时，政策层面也在不断对金融科技企业释放利好信息。近日，人民银行等部门联合印发《统筹监管金融基础设施工作方案》，进一步加强对我国金融基础设施的统筹监管与建设规划，以适应金融科技兴起所带来的变化，为金融科技的未来发展创造适宜、规范的制度环境。自 2006 年成立以来，维信金科豆豆钱就一直坚持以科技驱动金融，致力于构建和谐有序、良性循环的金融科技生态圈。金融科技
7 月 24 日，云从科技与中国工商银行广州分行（以下简称“广州工行”）战略框架协议签约仪式在广州工银大厦举行。广州市科学技术局副巡视员石鹏飞、广州工行行长周骏和云从科技创始人周曦等共同出席了本次活动。在活动上，各界嘉宾共同见证了“工银科创投资+”启动、首笔业务落地云从仪式，双方战略合作签约及融安E信业务合作仪式。双方通过强强联合，将开展多领域、深层次、全方位的金融合作，金融携手科技，共发展——既为科技创
众所周知，移动互联网的红利正在慢慢褪去……最简单的证明就是，已经很久没有出现爆款APP出现了。打开应用市场，我们可以发现，改变我们衣食住行和娱乐的APP，很多都是互联网起步阶段的创新。事实上，无论是互联网还是实体产业，光靠模式创新已经很难在商界脱颖而出了。红利消失，不代表商界没有机会。经过多年的互联网发展沉淀，TO C业务端已经产生了海量的业务数据，对数据资料的深度挖掘和加工、应用，成为了TO B市场的发展契机
在特殊的 2020 年，要数被提及最多的三个关键词，一定少不了“在线”!在线办公、在线上课、在线访谈、在线看房、在线看展···在线上可以完成很多事情，但没了人气的学校、办公室是不完整的，没了人气的展会是没有灵魂的。值得开心的是，原本的展会终于要回来了! 2020 亚洲数字展览展示博览会将在 8 月 3 日- 5 日广州·中国进出口商品交易会展馆举行，多媒体互动体验领航者广州聚辉电子有限公司带着诚意满满的作品，全力以赴。其
提到瓶装饮用水，不得不提到康师傅，作为知名饮品品牌，康师傅不仅是饮料行业一哥，更在瓶装饮用水方面出手不凡。像最近热销的康师傅喝开水，上市不久便以温和、安全与甘甜等卖点圈粉无数，成为人们健康饮水之选。以差异谋求发展，以品质撬动市场一直以来，瓶装水品类相对单一，产品缺乏明显差异化，同质化现象比较严重。不过得益于瓶装水天然健康优势，其概念也在不断丰富拓展和深入细分。其中，瓶装熟水便是品类概念拓展的代表之
如果把互联网想象成一个很大的蜘蛛网，百度或谷歌(不是日常黑哦)就是上面的大“蜘蛛”，这只“蜘蛛”一刻不停的在网上寻找“食物”(互联网上的各种信息)，然后把它们存到“冰箱”里以备后用。当用户在百度中搜索车票时，百度就会立即将“冰箱”中的购票网站提供给你，然后你就愉快的买到了车票。问题来了，既然爬虫这么优秀，为什么还要反爬虫呢?时间很快过去，有一天你要去旅游，于是用百度找到了那个购票网站，但这时你发现网站?
近年来，各地监所面临押量大、民警警力少、被监管人员成分复杂、管理难度大、被监管人员信息资源整合共享不足等管理难题，实施“智慧司法”，建设“智慧监狱”、“智慧戒毒所”、“智慧看守所”成为当下司法系统的热门话题。为深入贯彻落实司法部党组新时期司法行政改革发展要求与“数字法治、智慧司法”信息化体系建设战略部署，琼山戒毒所在海南省戒毒管理局的指导下紧紧围绕全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，积极采取各项行
2019 年，宁波银行“线上快审快贷”入围国家首批金融科技监管沙盒试点。这是宁波银行深化科技应用，打造更高效金融体验的有力实践。宁波银行持续加大资源倾斜，发挥金融科技优势，提升金融服务效能，努力实现银行与企业的共同成长。获客精准化，推动客户服务全覆盖小微企业信息不对称，依靠传统的方式，服务效率低。宁波银行运用金融大数据技术，自上而下确定每家分行、每家支行区域内可以服务的小微企业客户名单，根据营业网点和?
随着技术的发展，SSD硬盘也面临着新的瓶颈，性能、可靠性及延迟等指标难以兼顾。IBM日前宣布推出一种新的SSD分区技术，它可以将SSD的性能及耐用性..
7月29日，高通举办了异常名为“选骁龙，痛快赢”的高通骁龙ChinaJoy预赏会，分享了高通在移动娱乐产业的投入，以及所取得的成就。期间，..
开发一款CPU散热器需要2年时间吗？别人不好说，但是Noctua猫头鹰倒是真的可能会，2019年台北电脑展上他们展示了一款120W TDP的被动散热器，结果现..
在过去的半年时间里，网络电影获得了前所未有的发展机遇。一方面，疫情导致影院停工，网络电影因此而获得了“宅经济红利”;另一方面，多部院线电影..
在2020年高考放榜之际，小米于2020年7月29日在洛阳向参加今年高考并取得优异成绩的优秀“宏志生”送上万元助学大礼包及助学金，本次小米..
08 年淘宝电商兴起，催生了韩都衣舍、茵曼等一批淘系品牌; 10 年微博走红，雪梨、张大奕等红人品牌应运而生。 16 年，直播电商出现，并在三年后爆..
【TechWeb】7月29日晚间消息，康希诺公告称，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水..
7月29日，据媒体报道，近日马来西亚一油管博主发布了一则吐槽BBC美食频道蛋炒饭教程的视频，该视频获得了超过600万次播放。视频中，BBC主持人先把..
最近一段时间来，抖音的海外版TikTok面临着一些不确定因素，美国政府正在考虑封杀中国APP。字节跳动的一个选择是出售TikTok，现在已经有多家海外投..
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水..
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信..
【TechWeb】7月29日消息，科大讯飞发布关于大股东计划减持公司股份的预披露公告，公告显示，股东中国移动通信有限公司计划在 2020年8月24日-2021年..
【TechWeb】7月29日消息，游族网络在互动平台回答投资者提问时表示，公司已获得《三体》系列小说游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利，现相关..
【TechWeb】7月29日消息，据外媒报道，字节跳动部分投资者已经对短视频应用TikTok（抖音海外版）发出收购多数股权要约，对其估值约为500亿美元。报..
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有外媒消息称即将到来的三星Galaxy Note 20系列搭载的Exynos 990芯片，与此前三星Galaxy S20系列中的Exyno..
今天上午10点，米家随手吸尘器正式在小米商城开启众筹，众筹价仅需199元，未来零售价249元。截止20：30分发稿，已有1.4万人支持，众筹金额达到269..
今年经历股价大幅上涨后，腾讯市值再次超越Facebook，成为全球市值最高的社交媒体公司。此前2017年，腾讯市值曾首次超越Facebook。截至北京时间7月..
凤凰网科技讯 7月29日晚间消息，小米集团公布最新人事任命：中兴通讯原执行副总裁、紫光集团原全球执行副总裁、紫光展锐科技有限公司原CEO、5G 产..
AMD锐龙、霄龙平台都已经全线支持PCIe 4.0，从处理器到芯片组再到显卡、计算卡无一例外，但是回首PCIe 4.0刚刚出现在AMD平台上的时候，Intel曾多次..
最近各大航空公司都开始推周末随心飞套餐了，价格2000多到3000多不等，可以周末随便飞，只不过大部分套票限制都不少。山东航空今天宣布推出&ldquo..