旷视科技CEO回应IPO进展：现金流充裕 上市不是急事

如果把互联网想象成一个很大的蜘蛛网，百度或谷歌(不是日常黑哦)就是上面的大“蜘蛛”，这只“蜘蛛”一刻不停的在网上寻找“食物”(互联网上的各种信息)，然后把它们存到“冰箱”里以备后用。当用户在百度中搜索车票时，百度就会立即将“冰箱”中的购票网站提供给你，然后你就愉快的买到了车票。问题来了，既然爬虫这么优秀，为什么还要反爬虫呢?时间很快过去，有一天你要去旅游，于是用百度找到了那个购票网站，但这时你发现网站?