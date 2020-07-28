天眼查微博官方账号因涉违规采编转载新闻冒充媒体被禁言90天

DoNews 6月29日消息（记者 吴丽）6月29日,天眼查回应被“某企业信息查询平台”起诉事件，回应称，“某企业信息查询平台”在公告中所举例子无一成立。并表示，侵犯天眼查、实施不正当竞争、被法院下达行为禁止令的事实不会因此公告而被行业与公众忘记。同时，表示“某企业信息查询平台”混淆视听的做法并不能误导群众，群众的眼睛是雪亮的。建议把宝贵的时间用在正面的、积极的、有利于产品和公司发展的事情上。