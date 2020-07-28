天眼查微博官方账号因涉违规采编转载新闻冒充媒体被禁言90天

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天眼查微博官方账号因涉违规采编转载新闻冒充媒体被禁言90天

2020-07-28 14:37 · 稿源：站长之家

7 月 28 日，微博管理员发文称，今日关闭并公示第一批违规账号共 136 个，其中涉黄低俗账号 86 个、违规采编转载互联网新闻信息冒充媒体账号 15 个、散播虚假信息发布不实信息账号 33 个、宣扬仇恨散布极端观点恶意营销账号 2 个。

我们注意到，天眼查微博官方账号涉违规采编转载新闻冒充媒体被禁言 90 天。

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