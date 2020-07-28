天眼查微博官方账号因涉违规采编转载新闻冒充媒体被禁言90天

7 月 28 日，微博管理员发文称，今日关闭并公示第一批违规账号共 136 个，其中涉黄低俗账号 86 个、违规采编转载互联网新闻信息冒充媒体账号 15 个、散播虚假信息发布不实信息账号 33 个、宣扬仇恨散布极端观点恶意营销账号 2 个。
我们注意到，天眼查微博官方账号涉违规采编转载新闻冒充媒体被禁言 90 天。
7 月 28 日，微博管理员发文称，今日关闭并公示第一批违规账号共 136 个，其中涉黄低俗账号 86 个、违规采编转载互联网新闻信息冒充媒体账号 15 个、散播虚假信息发布不实信息账号 33 个、宣扬仇恨散布极端观点恶意营销账号 2 个。
我们注意到，天眼查微博官方账号涉违规采编转载新闻冒充媒体被禁言 90 天。
昨日晚间，针对“企查查起诉索赔 500 万”一事，天眼查回应称，不要贼喊捉贼，已准备反诉。同时，天眼查还发布了《至友商“企查查”的一些建议》称，企查查侵犯天眼查、实施不正当竞争、被法院下达行为禁止令的事实不会因此公告而被行业与公众忘记，企查查在公告中所举例子无一成立。
6月30日消息，针对企查查起诉天眼查一事，天眼查官方微博发布“致友商企查查的一些建议”。天眼查表示，对于企查查起诉自己感到震惊的同时，也想向这位尊敬的友商提一些友善的、发自
6月29日消息，企查查官方发布“关于起诉天眼查不正当竞争的公告”。企查查表示，长期以来，天眼查通过虚假及引人误解的商业宣传，欺骗、误导公众，给企查查及其他市场经营者造成了严
今日，企查查发布《关于起诉天眼查不正当竞争的公告》称，长期以来，天眼查通过虚假及引人误解的商业宣传，欺骗、误导公众，给企查查及其他市场经营者造成了严重损失。
众所周知，创业者想要创业，除了自身主营业务，还需要处理“开公司”所必须的注册、财务、税务、商标、法律等多方面事务。鱼龙混杂的企业服务市场，或为他们的创业路埋下了“雷”。天眼查是国家中小企业发展基金旗下，与广大企业主紧密相连的商业安全平台。作为商业安全工具的天眼查，已升级为商业安全平台，在“查公司”之外提供“开公司”全套服务，目前已有超过300万名企业主使用。随着经济的发展，企业注册量逐年攀升，企业服?
【TechWeb】6月29日消息，企查查官方微博今天下午发布公告称，已向苏州市中级人民法院就天眼查涉嫌不正当竞争提请民事诉讼。据企查查表述，长期以来，天眼查通过虚假及引人误解的商业宣传，欺骗、误导公众，给企查查及其他市场经营者造成了严重损失。今天，决定不再一味地委屈忍让，并义无反顾地拿起法律武器。据悉，企查查已向苏州市中级人民法院就天眼查涉嫌不正当竞争提请民事诉讼，要求天眼查方面立即停止在商业宣传中使用“?
天眼查数据显示，我国目前共有接近1.8万家企业名称、经营范围或品牌名称含“直播”。以工商登记为准，2020年上半年，我国共成立超9千家直播相关企业，与去年同期相比，增长409%。在直播相关企业中，浙江省直播相关企业数量超过2,300家，占总量13.12%。辽宁省的直播相关企业数量排在全国第二，达到1,700多家。从行业分布来看，我国直播相关企业中，租赁和商务服务业占比达35.04%，文化、体育
DoNews 6月29日消息（记者 吴丽）6月29日,天眼查回应被“某企业信息查询平台”起诉事件，回应称，“某企业信息查询平台”在公告中所举例子无一成立。并表示，侵犯天眼查、实施不正当竞争、被法院下达行为禁止令的事实不会因此公告而被行业与公众忘记。同时，表示“某企业信息查询平台”混淆视听的做法并不能误导群众，群众的眼睛是雪亮的。建议把宝贵的时间用在正面的、积极的、有利于产品和公司发展的事情上。
据国家市场监督管理总局官网消息，为进一步保护未成年人免受电子烟侵害，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局制定了《电子烟市场专项检查行动方案》提出，通过专项检查，以更加严格的监管措施、更加严厉的治理手段，全面清理互联网电子烟售卖，全面强化对互联网平台的监管，切实保护未成年人身心健康。天眼查专业版数据显示，我国目前企业名称、经营范围或品牌名称包含“电子烟、电子雾化器”，且状态
前几天，我们聊了一些直播短视频玩法的技术细节，今天我们做一个行业盘点，聊聊美食类账号怎么玩怎么变现?不统计不知道，一统计才发现，直播短视频的玩法其实还挺深的。<br/> <br/>
虽然在“自动驾驶”方面，特斯拉是当前最具竞争力的车企之一。但是安全性上，特斯拉显然没能很好的保障，因为开启了“自动驾驶”功能所导致的事故频发，也使得特斯拉经常处
英雄联盟官方在7月16日上午发布了对VG选手乐言、IG选手南风的处罚公告，两位选手均被禁赛一场，同时处以3万的罚款，两位选手所在的战队也被处罚2万元。
在TikTok被禁后，Instagram的Reels功能将扩展到印度。据Business Insider报道，Facebook正在印度测试Instagram的Reels功能。Reels是一个视频编辑工具，旨在让人们创建TikTok风格的 15 秒视频，可以分享到他们的Instagram故事，通过DM发送，或发布到探索选项卡的一个名为Top Reels的部分。
抖音PC官方版的账号在哪里可以切换，要怎么在同一个PC版客户端里登陆不同的账号呢，这里我们来看下抖音官方最新推出的PC版的账号登陆和切换账号方法。
7月15日，在今天腾讯出现了大量冻结QQ用户账号的情况，很多网友都表示自己莫名其妙的就被冻结封号了，也没说是什么原因，一些小伙伴还不清楚怎么解冻，下面就来为大家详细的介绍一下。
微信视频号只要获得资格之后就会在微信内自己开通，但不少人表示微信视频号不想用，想要删除掉，那么具体要怎么才可以删除视频号呢，这里我们来看下如何删除微信视频号。
墨迹天气在自己的办公区入口处贴了一组数据，写着“5. 6 亿用户”。那是 2018 年底时的用户数，到现在这组数据变成了6. 5 亿APP用户和1. 47 亿月活。
学信网回应查学历需输入毕业院校是怎么回事？今天中午，学信网官方微博发布了最新针对网上有人称学信网近期修改学历查询方式的声明。声明称，2019 年 5 月，为进一步加强数据安全和个人隐私保护，防止有人仅通过姓名和身份证号恶意盗用他人身份注册学信网账户，对信息查询安全机制进行了升级，非实人验证用户首次或长期未访问系统时需输入身份证号码、院校名称等才能查询本人学籍学历信息。
DoNews 7月28日消息（记者 刘文轩）小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军已入驻B站，并通过bilibili“UP主”认证。雷军的B站账号UID为646730844，不过目前并未发布任何内容。其实B站与米粉一直有着很深的渊源，B站有些时候甚至被称为“米站”。再加上小米在粉丝群体维护的工作上也下足了功夫，似乎特别乐于回应粉丝的各种恶搞，比如有名的《Are you OK？》，当时小米甚至还把它制作成铃声放进应用商店里提供下载。另一方面，B 站用户
2020 年，直播带货成为了互联网最大的“风口”。追风的人，不仅有娱乐明星、商界大佬、地方/央级媒体，也有背靠产业带、供应链，拥有成熟销售技巧的实体店铺、传统电商以及微商大军们。
7 月 26 日消息，CryptocurrencyChart数据显示，过去一个月，比特币、以太坊、莱特币等主流加密货币的总交易量下降24%。基于以太坊的DeFi生态扩展..
天灾无情，人间有爱！有大灾，必有大爱。人之初集团一直秉承着”人之初，爱相随”的企业宗旨，在灾区人民群众需要帮助的关键时刻挺身而出，献上自..
昨天，vivo官方正式宣布旗下S系列新机vivo S7 将于 8 月 3 日举行发布会，今天早上vivo官微也是再度发布诸多新内容为发布会预热。截止目前，vivo ..
熬夜与光晒——日夜侵袭会使眼周肌肤瞬失光采。为此，始终以“创造力”为信条的UNISKIN优时颜将于2020年8月1日全新推出“星星眼“眼精华——「明眸..
虽然Intel是否已将Xe GPU芯片的订单外包给台积电还没有官宣的确定消息，但传闻已经是满城风雨甚至有鼻子有眼了。来自Digitimes的最新消息称，台积..
今日，针对用户“携号转网后对方来电显示原运营商”的问题，中国联通回应称，办理携号转网后，打电话对方手机仍可能显示原运营商。其实，携转用户..
很多买一加7手机的朋友都想知道一加7到底支持多少瓦的充电器，有的人原装的充电器没了，想买过一个大一点的充电器，下面就来为大家分享一下一加7支..
【字节跳动AI副总裁离职】据媒体报道，字节跳动副总裁、人工智能实验室主任马维英离职，下一站将赴清华大学智能产业研究院任职，加入正在筹备该产..
7月28日消息，据国外媒体报道，Hagens Berman等多家律所称英特尔恐涉及证券欺诈，已对该公司展开调查。英特尔上周，英特尔在发布第二季度财报时表..
据 36 氪报道，字节跳动副总裁、人工智能实验室主任马维英离职，下一站将赴清华大学智能产业研究院任职，加入正在筹备该产业院的原百度总裁张亚勤..
携号转网服务已经在去年底正式施行，不少人都换了运营商，转网之后也有人发现自己的运营商归属信息并不准确，还是之前的运营商。对于这个问题，中..
宅家清凉一夏和甜甜的爱情片最配了。《怦然心动》、《泰坦尼克号》、《爱在黎明破晓前》、《时空恋旅人》、《情书》…这些高分经典爱情影片或感人..
7月28日消息，微博公布专项整治处置结果公告，天眼查因违规采编转载互联网新闻信息冒充媒体账号，被禁言90天。微博此次关闭并公示第一批违规账号共..
对于苹果来说，自研基于ARM架构的桌面处理器，可以让他们更好的摆脱Intel的束缚，在新品上排期上更自由，同时也可以打造新的生态系统（桌面、移动..
7月28日消息，据国外媒体报道，在上周的二季度财报分析师电话会议上，芯片巨头英特尔宣布他们考虑将芯片交由其他厂商代工，本周就出现了台积电获得..
近日，极米科技正式发布了Play系列两款新品，全新1080P便携投影极米Play超悦版以及1080P家用投影极米Play X HOME。Play超悦版延续了Play系列的便携..
蓝牙耳机是近两年特别火爆的一个行业，基本上已经取代充电宝成为智能手机最大的手机配件。而对于蓝牙耳机来讲，最受关注的仍然是音质，而有自媒体..
数月前曾有报道指出，三星电子正在为下一代Galaxy S机型寻找Samsung Display之外的备选OLED供应商，其中京东方被曝参与了早期沟通，但据说送测产品..
近日，中国南方航空推出“快乐飞”旅游套票，售价3699元，不限航班、不限时间、不限年龄。“南航快乐飞”产品有效期为2020年..
7月28日消息，今天有报道称携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。携程对此不予置评。早前，携程也被传将赴港交所..