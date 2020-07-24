摆脱山寨！品牌小程序认证开启公测 提供两种品牌认证方式

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:微信官方宣布，微信品牌小程序正式开启公测，提供“通用品牌认证”和“电商品牌认证”两种认证方式。认证后，即可享受品牌小程序专属的多项产品能力，让消费者轻松找到“组织”，同时也帮助品牌在微信中更好地服务和经营。

此举可以帮助将品牌小程序避免“淹没”在众多名字相似、甚至头像相同的小程序中的困恼。

需要注意的是，一个品牌商标只能用于一个品牌小程序的认证，每个小程序一个自然年内只能认证 2 次，每次只能选择一种认证方式。

通过品牌小程序认证后，将可获得多项产品能力。其中包括：

官方背书标签。通过认证后，官方背书标签将在搜索结果、小程序资料页( 8 月初上线)等场景中展现，帮助品牌树立品牌信息，用户也可轻松识别出品牌并获得官方提供的信息和服务。

小程序搜索能力。通过认证后，品牌方可自行配置最多 6 个符合要求的召回词，方便品牌方获得更多的潜在流量。当用户输入品牌配置好的召回词，小程序账号的搜索结果将会首位展示对应的品牌小程序。

以小程序WeStore为例，当用户在“发现-小程序”顶部搜索框输入“微信周边”、“微信气泡狗手办”等召回词时，搜索结果将首位展示小程序WeStore。

而通过“电商品牌认证”的小程序，除了能配置召回词外，还可以在小程序搜索结果中配置 3 个商品运营位，并支持点击后跳转至商品页面。当用户通过“发现-小程序”顶部搜索框搜索喜爱的品牌时，即可轻松跳转爆款商品，直达官方购买渠道。

微信还表示，随着微信商业化生态的日益成熟，微信团队已推出微信小商店、小程序订单管理、交易保障、微信物流助手、小程序直播、“搜一搜”品牌专区、品牌小程序认证等一系列能力，完善小程序服务的用户体验。后续，还将有更多品牌小程序的加码能力在路上，助力品牌实现高效经营。