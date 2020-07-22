微信取消两分钟内删除功能 再也不用担心“手抖”误删了

近日，有用户反映，微信朋友圈现已支持图文删除后重新编辑。iPhone用户更新至7.0.13版本后，可在发布新的朋友圈后删除，选择重新编辑再发布。对此，有网友认为，“这功能没啥用”，“直接删不就得了，开发一些有的没的功能有啥意思”。不少网友提出了自己想改善的功能，比如：朋友圈发视频最少一分钟、不能让添加的人拉我进群、希望删除对话框不会删除聊天记录，消息能够漫游等。近日，微信iOS更新至7.0.