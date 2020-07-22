微信取消两分钟内删除功能 再也不用担心“手抖”误删了

很多用户在平时在发微信时都会遇到一个问题，原本是要撤回消息，却不小心点了删除。而遭新更新的7.0. 17 版本中，微信解决了这个问题，直接取消了两分钟内的删除功能，发出的信息在两分钟内只有撤回功能，两分钟后用户才能选择删除。
很多用户在平时在发微信时都会遇到一个问题，原本是要撤回消息，却不小心点了删除。而遭新更新的7.0. 17 版本中，微信解决了这个问题，直接取消了两分钟内的删除功能，发出的信息在两分钟内只有撤回功能，两分钟后用户才能选择删除。
微信朋友圈在删除之后怎么进行恢复的操作呢，如何在朋友圈删除之后进行恢复，这里我们来一起看下朋友圈的删除恢复具体操作步骤。
微信朋友圈上线了删除后重新编辑的功能，这个功能可以让已经被删除的朋友圈信息重新恢复，如何进行以下的操作呢，我们来看下朋友圈删除后具体的操作方法。
近日，有用户反映，微信朋友圈现已支持图文删除后重新编辑。iPhone用户更新至7.0.13版本后，可在发布新的朋友圈后删除，选择重新编辑再发布。对此，有网友认为，“这功能没啥用”，“直接删不就得了，开发一些有的没的功能有啥意思”。不少网友提出了自己想改善的功能，比如：朋友圈发视频最少一分钟、不能让添加的人拉我进群、希望删除对话框不会删除聊天记录，消息能够漫游等。近日，微信iOS更新至7.0.
微信朋友圈在最近出现了一个“我开直升机给你送”，在朋友圈动态中还出现了个直升机的图案，为什么突然间直升机图案会在朋友圈变火呢，这个图案具体代表了什么意思，有哪些梗和含义，我们来一起了解下。
近日微信朋友圈出现了用符号拼的直升机图案，这个图案是怎么拼出来的呢，直升机的符号图案设置方法是什么。作为最近比较火的朋友圈直升机图案，这里我们来给大家详细介绍具体的玩法。
微信朋友圈里突然有一个直升机横幅的图案变得十分火热，这个直升机横幅表情加入了很多互联网新梗，或者用户之间调侃的内容。有一些用户表示不知道怎么发布直升机的横幅图案，以下我们来教大家来发布这个横幅表情。
在7月14日晚上，微信朋友圈开始出现了很多直升机的符号图案，在这些图案中间还写着一串文字，比如带“带你去爬山”、“我帮你拍照”等等梗，那么这个直升机符号要怎么才可以打出来呢，以下我们来看下具体的输入方法。
7月14日晚，微信朋友圈开始出现了很多直升机的图案，不少用户开始跟风在朋友圈内发这些直升机，但具体是怎么能发这些直升机呢，以下我们来看下具体的介绍。
微信朋友圈内出现了一个“我派直升机去接你”的表情图案，这个图案中用户可以修改文字内容，结合直升机图案让整个表情变得十分有趣，那么如何在朋友圈内发直升机的表情图案呢，这里我们来看下具体的发送方法介绍。
2020年6月25日到了，今年端午节已经来了，相信大家都很开心，不过也不要忘记了给自己的父母和亲朋好友打打电话，最差也要发个微信的简短祝福语，下面就来为大家分享一下2020年最新的端午节祝福语文案。
微信小程序即将支持分享至朋友圈。7 月 6 日晚，有开发者爆料，小程序已可分享到朋友圈。目前，在微信安卓版内打开微信公开课的官方小程序，及更多小程序，「分享到朋友圈」按钮现已经被明确显示出来，虽然暂时为灰色不可点击，这表明微信开放「小程序分享到朋友圈」功能的时间即将到来。
微信视频号要怎么将自己看到的视频分享到微信朋友圈内，需要进行什么样的操作才可以把视频进行分享呢，这里我们来一起看下视频分享的具体步骤流程。
一名小程序创业者表示，微信小程序将支持分享到朋友圈，这一操作陆续支持Android版微信，iOS将在后续的版本更新中陆续实现。
7月14日，微信“朋友圈直升机”突然刷屏，微信官方也一脸懵，在微博发问：哪来这么多#朋友圈直升机#，在线等一个答案。笔者查看发现，这些“朋友圈直升机”都是一个模板，
离2020年端午节仅仅还有一天的时间，端午节是也我们一年之中的大节日，自然是要为亲朋好友送上一句问候祝福语的了，所以今天就来为大家分享一下今年端午节发微信朋友圈的祝福语汇总。
昨日晚间，有小程序创业者爆料，称微信小程序将支持分享到朋友圈，目前仅支持Android版微信，iOS将在后续的版本更新中陆续实现。
6月30日消息，网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我们在刷朋友圈的过程中，经常会看到各种各样危言耸听的消息。日前，微信官方对外公布了六月朋友圈十大谣言，包括进口海鲜传播新冠、发往北京的快递停运等。日前，有消息称：“进口的海鲜感染新冠病毒，然后在农贸市场里传播给了人群”。对此，国家食品安全风险评估中心微生物实验室主?
7月14日，在今天不止是外服版本的switch进行了新版本10.1.0的更新，国行版的switch也同样进行了系统更新，此次更新主要是可以显示玩switch的微信好友，并且可以直接进行添加好友的操作。
微信视频号在开通之后又不少用户觉得不是很喜欢，想要关闭掉微信视频号这个功能，那么如何关闭微信视频号，具体的关闭操作是什么样的呢，以下我们来看下具体的关闭操作方法。
如果有关注微博热搜的朋友这向天应该能有看到张铭恩和徐璐分手这件事，没想到还有后续事情发生，胡冰卿亲自曝光了张铭恩的一些行为，张铭恩再次成为了热议焦点。朋友圈管理大师张铭恩是什么梗，这个说法是怎么来的呢？
7月21日，苹果宣布在2030年前，整个业务、生产供应链、产品生命周期要实现碳中和的计划。苹果CEO库克表示，到 2030 年，Apple 的整个业务将实现碳..
虽然上周沃尔玛宣布从 7 月 22 日开始，将要求全美范围内的顾客在其门店内都要佩戴口罩，但遇到拒绝戴口罩的顾客，沃尔玛表示不强行阻止其进店。..
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7 月 22 日，Apple Pay 正式支持「江苏交通一卡通 · 苏州」交通卡，即日起至 2020 年 12 月 31 日，用户可享受限时免费开卡（免 20 元服务费）。..
2020年7月22日，绝地求生正式服在今天开启了停机维护，维护的内容是第8赛季的更新，维护时间为10个小时，从早上的8点半开始，也就是说到下午的5点..
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