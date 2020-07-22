微信取消两分钟内删除功能 再也不用担心“手抖”误删了

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微信取消两分钟内删除功能 再也不用担心“手抖”误删了

2020-07-22 11:38 · 稿源：站长之家

很多用户在平时在发微信时都会遇到一个问题，原本是要撤回消息，却不小心点了删除。而遭新更新的7.0. 17 版本中，微信解决了这个问题，直接取消了两分钟内的删除功能，发出的信息在两分钟内只有撤回功能，两分钟后用户才能选择删除。

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