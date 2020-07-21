星巴克“啡快”在淘宝、支付宝、口碑和、高德上线

今日，星巴克“啡快”服务在支付宝、淘宝、口碑和高德正式上线，饿了么随后也将上线这项服务。上线之后，用户可以通过任意一款APP，享受先点后取服务，到店即拿即享。
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据悉2020年底，塑料吸管将退出餐饮业。根据国家发改委、生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，2020年底，全国范围餐饮行业将禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。
如今美国已有不少地区开始逐步开放，包括餐饮行业等也开始恢复营业，但很多地区还是要求人们搭乘公共交通工具、前往商城时戴上口罩等防护措施。
为了迫使Facebook改变在其平台上处理仇恨言论和虚假信息的方式，迪斯尼加入了削减Facebook广告的大公司行列。
近日，星巴克宣布因仇恨言论暂停向社交媒体投放广告，此次暂停投放广告的社交媒体并不包括YouTube。星巴克发言人称，无论是在现实生活中，还是在网上，我们都应该让社群团结起来。将在内部、与媒体合作伙伴和民权组织进行讨论，以阻止仇恨言论的传播。
星巴克暂停所有社交媒体广告是怎么回事？北京时间今天凌晨，美国咖啡巨头星巴克加入了可口可乐、帝亚吉欧和联合利华等全球品牌的行列，这些品牌最近都从社交平台上撤下了广告。上周五可口可乐公司宣布，从 7 月 1 日开始，可口可乐公司将在全球范围内暂停所有社交媒体平台上的数字广告，为期至少 30 天。
据外媒报道称，美国加利福尼亚州南部城市圣迭戈的一名星巴克咖啡师，因拒绝为一位没戴口罩的顾客提供服务被后者“揭发”上网，然而，该名咖啡师不仅没有引起网友的“讨伐声”，反而获得众多人为他筹集的近8万美元的小费。
今日，针对“暂停社交媒体广告投放”的报道，星巴克回应称，是在美国市场暂停部分社交媒体平台的广告投放，不涉及星巴克中国。
前几天，我的小姐妹跟我抱怨，618 下单的咖啡，到现在还没发货”……“那你就换一家买呗，反正速溶咖啡遍地都是……”谁知道，这位小姐妹马上跟我说：不不不，三顿半不一样!
继可口可乐、帝亚吉欧(Diageo)和联合利华宣布暂停了在社交平台上投放广告之后，星巴克也加入了这一行列。
星巴克表示将暂停在“所有社交媒体平台”上投放广告，并承诺在内部以及与媒体合作伙伴和民权组织进行讨论，以阻止仇恨言论的传播。此前可口可乐、帝亚吉欧和联合利华等多家企业宣布暂停在社交平台上投放广告。
6月5日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军发微博表示，自己喜欢星巴克、脱脂牛奶不加糖，以前是喜欢超大杯，为了控制咖啡上瘾改喝中杯。雷军自述是星巴克的老铁，考虑购买星巴克的股票
据悉，星巴克小程序在微信正式上线，全国专星送配送范围内均可配送。
DoNews6月11日消息（记者 翟继茹）11日，据外媒消息，受疫情影响，星巴克预计其将在第三季度出现亏损。此前，星巴克已经撤回了之前的业绩展望。星巴克预计其美国和中国的同店销售将会下降10%-20%，到第四财季末时，中国的同店销售增长将同比持平，美国同店销售会持续负增长。此前，星巴克表示将在2020财年中，在美洲地区开设600家门店，但是目前调整为300家。星巴克还表示，作为美国门店变革的一部分，星巴克还计划在未来18个月内?
今日，星巴克宣布小程序正式上线，全国专星送配送范围内均可配送。在小程序首页点击【注册/登录】，即可绑定原有星巴克账号。
近年来，不少年轻人通过搜集各大电子商城、银行、实体店等各渠道的优惠促销活动，而以相对较低成本甚至零成本换取物质上的实惠，这一行为被称为“薅羊毛”，而这一群体则被称为“羊毛党”。但似乎国外的“羊毛党”不够给力，仅美国一年就有近数十亿美元的礼品卡白白浪费掉。
昨日，星巴克宣布计划从战略上优化美国门店数量，将在未来18个月内关闭多达400家门店，并计划今年开设约300个新门店，低于预期的600个。同时，星巴克将加快推出自提概念店。
美国著名咖啡连锁品牌星巴克的首席执行官凯文·约翰逊近日透露，目前，星巴克美国门店的销售额只相当于去年同期销售额的60%到65%。今年一季度，受到多家门店暂停营业的影响，公司销售额预计损失9. 15 亿美元。
今日晚间，不少用户反映称星巴克APP崩了，这是怎么回事呢?据了解，由于星巴克推出了地球日免费咖啡活动，大量用户涌入导致服务器崩溃。
星巴克将4月22日本周三在中国国内的菜单上首次增加人造肉菜单，这次推出的新产品是与人造肉企业Beyond Meat合作推出，这也是星巴克首次在中国推出人造肉产品。
4月21日据CNBC报道，星巴克将于本周周三在中国菜单上首次亮相与人造肉企业Beyond Meat合作推出的产品。这也是星巴克首次在中国推出人造肉产品。
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