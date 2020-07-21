星巴克“啡快”在淘宝、支付宝、口碑和、高德上线

DoNews6月11日消息（记者 翟继茹）11日，据外媒消息，受疫情影响，星巴克预计其将在第三季度出现亏损。此前，星巴克已经撤回了之前的业绩展望。星巴克预计其美国和中国的同店销售将会下降10%-20%，到第四财季末时，中国的同店销售增长将同比持平，美国同店销售会持续负增长。此前，星巴克表示将在2020财年中，在美洲地区开设600家门店，但是目前调整为300家。星巴克还表示，作为美国门店变革的一部分，星巴克还计划在未来18个月内?