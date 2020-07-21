星巴克“啡快”在淘宝、支付宝、口碑和、高德上线

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星巴克“啡快”在淘宝、支付宝、口碑和、高德上线

2020-07-21 11:36 · 稿源：站长之家

今日，星巴克“啡快”服务在支付宝、淘宝、口碑和高德正式上线，饿了么随后也将上线这项服务。上线之后，用户可以通过任意一款APP，享受先点后取服务，到店即拿即享。

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