中国电信：5G套餐用户累计达3784万户

【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，韩国是全球首个推出5G商用网络服务的国家，他们在去年4月份就开通了面向个人消费者的5G商用服务。但相关的研究发现，推出5G商用服务已经超过一年的韩国，目前5G网络的覆盖范围和可接入的设备量依旧不乐观，用户仅15%的时间可连接5G网络，大部分时间都得依靠4G网络。韩国5G用户仅15%的时间可接入5G网络，源自相关研究机构周二发布的一份报告，这一研究机构追踪了218095台韩国的5G设备，持