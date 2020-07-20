中国电信：5G套餐用户累计达3784万户

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 中国电信最新资讯 > 正文

中国电信：5G套餐用户累计达3784万户

2020-07-20 16:52 · 稿源：站长之家

今日，中国电信公布了 2020 年 6 月运营数据。数据显示，中国电信当月 5G 套餐用户净增 779 万户，5G 套餐用户累计 3784 万户。

网友热搜:

中国电信3G手机中国电信基础业务介绍中国电信企随着中国电信业的发展中国电信5g宣传中国电信爱游戏客户端中国电信主题发布会中国电信股价中国电信回归A股计划关注中国电信公众号中国电信垃圾短信中国电信淘宝旗舰店
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 中国电信发布《5G SA部署指南》推进“5G SA计划”

    【TechWeb】6月30日消息， 在“GSMA Thrive ? 万物生晖”在线展会上，中国电信牵头制定的全球首个《5G SA部署指南》正式发布，这对全球5G SA产业健康发展和SA网络规模部署将起到积极重要的推动作用。为支持5G SA网络部署，GSMA与运营商和供应商展开合作。鉴于中国电信在5G SA技术创新、标准推动、产业推进、商用部署等方面的突出工作成就，GSMA确定由中国电信牵头，组织全球5G产业，共同制定《5G SA部署指南》。该指南着重梳理全?

    中国电信 5G SA

  • Wi-Fi、WLAN傻傻分不清？中国电信科普

    虽然现如今手机流量白菜价，但在家连接Wi-Fi依然是主流选择，毕竟Wi-Fi的速率和稳定性都要更出色一些。而当你连接路由器的Wi-Fi时，会发现手机设置中写的的“WLAN”，那么Wi-Fi和WL

    WiFi WLAN

  • 中国电信携国家电网、华为成立国内最大规模5G智能电网

    DoNews 7月11日消息（记者 丁凡）今日，中国电信宣布由国网青岛供电公司、中国电信青岛分公司和华为公司联合开发的青岛5G智能电网项目一期工程正式交付投产，这标志着目前国内规模最大的5G智能电网正式建成。中国电信表示，后续将继续与合作伙伴一同推动其他应用场景落地，让5G智能电网更好地服务于社会生产和人们的生活。

    中国电信，华为

  • 中国电信首家电竞营业厅开业：顶配电脑 配5根千兆宽带

    7月17日起，中国电信上海四川北路营业厅正式升级为中国电信电竞营业厅，集电竞、游戏、娱乐、科教于一体。在为市民提供基础电信服务的同时，向新型多功能营业厅转型。营业厅一层依旧为电信业务

    电竞

  • 完美世界游戏携手中国电信，独家首发《新神魔大陆》云游戏

    7 月 2 日，由完美世界游戏研发、发行的首款旗舰级云游戏《新神魔大陆》独家首发中国电信天翼云游戏平台。背靠完美世界游戏精品内容和中国电信用户规模，这场云游戏新品的联合发布，将迅速提升双方流量、内容优势，助力中国云游戏产业生态的发展升级。 头部厂商强强联手，共探5G云游戏新生态 《新神魔大陆》作为中国电信在云游戏领域首次大规模推广的产品，平台方中国电信给予了极大支持，除线上5G特权礼包等资源、线下全国十余省?

    完美世界 完美世界游戏 中国电信

  • 德国不同意美国 德国电信将加强与华为合作关系

    德国《商报》周二引用内部文件报道称，尽管面临安全机构的警告，但德国电信已经加强了与华为公司的商业关系。德国电信目前在12个欧洲市场运营，非常依赖华为供应的设备。

    华为 德国电信 华为欧洲

  • 被困的影人和被误解的视频平台：中国电影等待戈多

    过去几年中国电影狂飙突进，去年和前年的观影人次都突破了 17 亿， 2019 年中国电影总票房642. 66 亿元也创下了历史新高。而 2020 年形势正在发生变化：观影人次不到 1 亿，年电影票房蒸发超过了 400 亿元，年初至今已有超过 10000 家公司影视公司注销/吊销。

    视频网站 电影票房 长视频

  • 外媒：传印度可能劝阻本国电信运营商采购华为中兴设备

    据国外媒体报道，美国联邦通信委员会（FCC）刚刚禁止美国公司使用政府资金购买华为和中兴的设备，印度似乎也开始试图劝阻本国电信运营商采购华为和中兴的设备。知情人士表示，印度可能会建议本国电信运营商避免采购华为和中兴通讯生产的设备。他们还表示，印度电信部已经就使用中国网络设备的问题与包括Bharti Airtel、Reliance Jio Infocomm和Vodafone Idea在内的私营企业进行了接洽。此外，印度政府计划

    华为 中兴 中兴通讯

  • 覆盖不足：韩国5G用户仅有15%时间可接入5G网络

    来自行业跟踪公司OpenSignal的一份报告显示，韩国智能手机用户接入5G网络服务的频率远低于预期，5G用户仅能在15%的时间内使用5G网络。韩国于去年 4 月正式商用5G移动网络，目前该国以非独立(NSA)模式提供5G服务，这需要依赖于现有的4GLTE网络。目前，韩国的5G移动网络服务仅限于在首尔等主要城市提供。

    5G 5G网络 5g网络

  • 中国移动6月5G用户净增1459万，5G用户数累计7019.9万户

    7月20日消息，中国移动更新了其2020年6月的运营数据。数据显示，中国移动6月净增5G套餐客户数1459万户。截至2020年6月末，5G套餐客户数累计达7019.9万户。目前，中国移动4G客户数达到7.59718亿户，6月净增218.4万户。有线宽带方面，中国移动有线客户总数达到1.97116亿户，当月净增客户数192.1万户。

    中国移动 5G用户 5G网络

  • 中国联通拒绝公布5G用户数：依然是个蜜汁存在

    近日，三大运营商陆续公布了各自的2020年5月份运营数据，值得一提的是，联通5G的用户规模依然不肯公布。截止2020年5月底，中国移动的移动业务用户数达9.470亿，当月净增25.2万，今年累计净减3

    中国联通 中国移动 中国电信

  • 从2G5G 中国电信技术进步有多大？14年工龄的工程师道出内幕

    2G技术刚问世时，大哥大这种东西绝对是身份的象征，国内的电信设备及终端全靠进口，如今5G时代了，手机及设备中国公司都可以自研自产了，在这个时代变迁中，任职中国移动的工程师们感受最深。

    中国移动 电信 华为

  • 中国电竞市场规模将超千亿 疫情之下企业探索云上模式

    电子设备和现代信息技术的发展推动了电子竞技行业的高速增长。随着民众电竞观念进一步提升，电子竞技逐渐向职业化，本土化发展，衍生出从游戏内容到赛事运营及转播的全产业链。本次iiMedia Research(艾媒咨询)发布的《2020H1 中国电子竞技市场运行监测报告》主要针对各品类游戏、电竞俱乐部、电竞赛事及视频类平台等企业领域进行市场解读，用户研究以及未来趋势预测。 电竞市场规模超千亿，移动电竞成主要推动力 中国电子竞技市场

    中国电竞市场 企业上云 云电竞

  • 看好中国5G发展 松下计划在广州工厂增产5G电子材料

    【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，看好中国5G发展，松下计划在广州工厂增产5G电子材料。松下松下准备增产的是在特殊树脂材料等的表面贴上铜箔的板材和黏合片材，均为印刷电路板的材料。主要用于满足5G基站的天线、服务器和路由器的需求。松下计划本月内在广州市的工厂里开始增设生产设备，并于2021年秋季投产，投资额约为80亿日元。外媒预计，松下计划将产能提高到原来的1.5倍。

    松下 5G 电子材料

  • 中国移动6月5G用户净增1459万 但总用户数却负增长

    今天，中国移动公布了 2020 年 6 月份运营数据。数据显示，中国移动 6 月净增5G套餐客户数 1459 万户，截至 2020 年 6 月末，5G套餐客户数累计达7019. 9 万户。

    中国移动 5G用户 5G套餐

  • 研究发现韩国5G用户仅15%的时间可连接5G网络 大部分时间靠4G

    【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，韩国是全球首个推出5G商用网络服务的国家，他们在去年4月份就开通了面向个人消费者的5G商用服务。但相关的研究发现，推出5G商用服务已经超过一年的韩国，目前5G网络的覆盖范围和可接入的设备量依旧不乐观，用户仅15%的时间可连接5G网络，大部分时间都得依靠4G网络。韩国5G用户仅15%的时间可接入5G网络，源自相关研究机构周二发布的一份报告，这一研究机构追踪了218095台韩国的5G设备，持

    5G 韩国

  • 中国移动总经理董昕：5G将使AI更泛在 AI让5G更智能

    【TechWeb】7月9日消息， 在2020世界人工智能大会（WAIC）上，中国移动总经理董昕表示，5G将使AI更泛在，AI让5G更智能。董昕指出，中国移动积极推动5G+AI发展，全力以赴加快5G、AI等新型基础设施建设。中国移动通过加快5G网络建设，来夯实连接基础。已建成超过14万个5G基站，在超过50个城市提供5G商用服务，着力建设覆盖全国、技术先进、品质优良的5G精品网络。我们加速推动5G技术创新和标准成熟，位列全球运营商第一阵营。我们推

    中国移动 5G AI

  • 中国移动已建14万5G基站 提供5G商用服务城市达50个

    在2020世界人工智能大会上，中国移动总经理董昕围绕“智联世界、共同家园”这一主题发表演讲。董昕介绍了中国移动的5G建设情况。目前中国移动已建成超过14万个5G基站，在超过50个城市提供5G商用服务，通过创新5G+AI应用，来推动价值变现。在企业内部融通融智；面向企业外，为各行各业注智赋能。他分享了中国移动下一阶段的工作打算：实现AI规模化商业价值、社会价值和技术价值。董昕还提到5G+AI在未来将?

    中国移动 5G 5G基站

  • 中国移动6月5G用户净增1459万 总用户数量出现负增长

    中国移动虽然5G用户数量增长迅猛，但旗下总移动用户数量却呈现出了负增长的态势。中国移动今日公布2020年6月份运营数据，当月净增5G套餐客户数1459万户。截至2020年6月末，5G套餐客户数累计达

    中国移动

  • 99%的用户今年没必要上车5G5G手机+4G套餐更香

    7月14日，回收宝手机价值研究院发布了“2020年上半年手机价值指数”白皮书。回顾了上半年的新机市场与二手机市场，为消费者还原了今年手机市场的全貌。白皮书显示，从今年年初开始，

    5G套餐
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
雪佛兰电动皮卡 老北京文化庙会 蚂蚁集团上市 华为EMUI11 订阅号列表 华帝V7 成功创业案例 明信片营销 中国电信5G用户 福建巨量互动 暗影骑士威 远东控股 洗碗机品牌

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM