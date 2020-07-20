北汽集团拟重启收购神州租车计划 此前上汽终止收购神州租车

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日 消息:今日，上汽集团发布公告称，公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司与神州优车及其子公司在后续股权转让协议谈判过程中，出现影响交易达成的新情况，交易双方未能在计划时间内就交割先决条件达成一致。为保护公司利益，上汽香港决定终止上述交易。

据悉，在上汽集团决定终止对神州租车股份的收购后，北汽集团已拟重启收购计划。

随后，神州优车发布公告称，拟以每股3. 1 港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车有限公司的不超过4. 43 亿股股份。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。

据了解，神州租车曾于 6 月 1 日公告已与北汽集团订立一份无法律约束力的战略合作协议。

6 月 1 日，神州租车在港交所发布公告称，神州优车已与北京汽车集团有限公司订立一份无法律约束力的战略合作协议。根据战略合作协议，北汽集团将向神州优车收购不多于4. 5 亿股股份，相当于本公司于本公告日期已发行股本总额约21.26%。据悉，21.26%的股份已是陆正耀旗下神州优车在神州租车的全部持股。如该交易完成交割北汽集团将晋升神州租车第一大股东，而陆正耀将全面退出。