北汽集团拟重启收购神州租车计划 此前上汽终止收购神州租车

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 北汽集团最新资讯 > 正文

北汽集团拟重启收购神州租车计划 此前上汽终止收购神州租车

2020-07-20 16:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日 消息:今日，上汽集团发布公告称，公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司与神州优车及其子公司在后续股权转让协议谈判过程中，出现影响交易达成的新情况，交易双方未能在计划时间内就交割先决条件达成一致。为保护公司利益，上汽香港决定终止上述交易。

合作，交易，并购、收购

据悉，在上汽集团决定终止对神州租车股份的收购后，北汽集团已拟重启收购计划。

随后，神州优车发布公告称，拟以每股3. 1 港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车有限公司的不超过4. 43 亿股股份。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。

据了解，神州租车曾于 6 月 1 日公告已与北汽集团订立一份无法律约束力的战略合作协议。

6 月 1 日，神州租车在港交所发布公告称，神州优车已与北京汽车集团有限公司订立一份无法律约束力的战略合作协议。根据战略合作协议，北汽集团将向神州优车收购不多于4. 5 亿股股份，相当于本公司于本公告日期已发行股本总额约21.26%。据悉，21.26%的股份已是陆正耀旗下神州优车在神州租车的全部持股。如该交易完成交割北汽集团将晋升神州租车第一大股东，而陆正耀将全面退出。

网友热搜:

神州优车公司待遇如何神州优车定增神州租车接受私家车神州优车app下载安装神州优车集团神州优车股票神州优车集团是国企吗神州优车财报神州优车招聘私家车怎么加入神州租车神州优车集团简介神州租车晚一个小时还车
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 神州优车拟以每股3.1港币向北汽出售神州租车股份

    7月20日消息，神州优车今日发布公告，拟以每股3.1港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车有限公司的不超过442,656,855股股份，转让对价为最多1,372,236,250.50港币。本次交易完成后，神州优车将不再持有神州租车股份，北汽将持有神州租车股份约20.87%。神州优车曾于5月31日与北汽集团订立战略合作协议，根据协议，北汽集团将收购神州优车持有的神州租车股份。此后，神

    神州优车 神州租车

  • 北汽集团拟重启收购神州租车股份计划

    DoNews 7月20日消息（记者 丁凡） 在上汽集团决定终止对神州租车股份的收购后，北汽集团已拟重启收购计划。神州租车曾于6月1日公告已与北汽集团订立一份无法律约束力的战略合作协议。

    北汽 北汽收购神州租车 神州租车

  • 神州优车：拟向北汽转让神州租车不超4.43亿股股份

    今日，神州优车发布公告称，拟以每股3. 1 港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车有限公司的不超过4. 43 亿股股份。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。

    神州优车 神州租车

  • 神州租车神州优车应贷款人要求减持708.5万股

    6月24日消息，昨日晚间，神州租车发布公告称，神州优车应贷款人要求减持708.5万股。公告显示，2020年5月12日至2020年6月22日，神州优车持有公司的708.5万股股份应若干神州优车贷款人要求在市场出售。当晚，神州优车在全国中小企业股份转让系统发布公告称，本次被动减持708.5万股股份，用于偿还部分借款。本次减持后，公司持有神州租 车 443,705,855 股股份，持股比例约 20.92%。

    神州租车 神州优车 贷款人

  • 上汽终止收购神州租车 神州租车在港交所停牌

    今日，上汽集团发布公告称，公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司与神州优车及其子公司在后续股权转让协议谈判过程中，出现影响交易达成的新情况，交易双方未能在计划时间内就交割先决条件达成一致。为保护公司利益，上汽香港决定终止上述交易。

    上汽 上汽收购神州租车 神州租车停牌

  • 上汽集团：子公司上汽香港决定终止收购神州租车股份

    7月20日消息，上汽集团发布公告称，在后续股权转让协议谈判过程中，出现影响交易达成的新情况，交易双方未能在计划时间内就交割先决条件达成一致，为保护公司利益，上汽香港决定终止上述交易。此前，公司全资子公司上汽香港与神州优车以及Amber Gem签署《收购要约》，根据要约有关内容，上汽香港拟以每股3.10港币的价格以现金出资方式收购神州优车 Amber Gem所持有的神州租车有限公司不超过613,377,424股股份。公告称?

    神州租车 上汽集团

  • 神州租车在港交所停牌 此前上汽集团宣布终止收购股份交易

    今日，神州租车在港交所停牌。此前，上汽集团发布公告称，公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司与神州优车及其子公司在后续股权转让协议谈判过程中，出现影响交易达成的新情况，交易双方未能在计划时间内就交割先决条件达成一致。

    神州租车 神州租车停牌

  • 上汽集团拟出资约19亿港元：成为神州租车最大股东

    万没想到，神州租车再现新买家，上汽集团半路杀出。7月3日消息，昨日晚间，上汽集团发布公告称，公司全资子公司上汽香港与神州优车及其子公司 UCAR Limited、UCAR Service Limited、 UCAR Tec

    神州租车 上汽

  • 神州租车再现新买家 上汽拟以19亿港元拿下近29%股权

    【TechWeb】7月3日消息，神州租车又有新买家。昨日晚间，神州租车发布公告称，神州优车有限公司、神州优车服务有限公司、优车科技有限公司及神州优车已与上海汽车香港投资有限公司（以下简称“上汽香港”）于7月2日签署收购要约，上汽香港拟以每股3.1港元的价格向卖方收购神州优车不超过4.43亿股股份，总代价最多为13.72亿港元。同日，上汽集团也发布公告称，子公司上汽香港拟以每股3.1港元的价格收购神州优车及Amber Gem持有的神

    神州租车 上汽

  • 一嗨租车好还是神州好，竞争分析得出结果

    如今，国内的租车公司如同雨后春笋般冒了出来，而其中的领军人物有一嗨租车、神州租车，今天我们通过竞争来看一看一嗨租车好还是神州好。首先，汽车租赁行业有定位人群的不同，而一嗨租车和神州租车的定位人群是有租车需要的所有人群，这一点来看两家企业的服务范围还是比较广泛的，服务的对象也不约而同。而我们从市场分析来看，两家企业规模庞大，服务于全国市场，皆为租车行业的领军人物、业内代表。而两家企业的车辆来源主要都

    一嗨租车 神州租车

  • 神州优车股份有限公司全资子公司成被执行人 执行标的112259

    DoNews 6月24日消息（记者 吴丽）天眼查数据显示，6月22日，上海亿君汽车服务有限公司被上海市闵行区人民法院列为被执行人，执行标的112259。上海亿君汽车服务有限公司成立于2014年12月，法定代表人为曾庆祝，公司经营范围包括机动车驾驶服务，商务咨询，该公司为神州优车股份有限公司的全资子公司。值得一提的是，天眼查十大股东信息显示，神州优车股份有限公司的最大股东为陆正耀，持股比例10.05%。

    神州优车

  • 一嗨租车好还是神州好，理赔方式决定使用量

    现如今，租车成了越来越多人的选择，首先不需要前期的一大笔费用，其次当出现各种事故时，也会有专业的团队主动来帮你处理各种问题，不用自己去到处想着解决问题，这也省事了不少。现在，中国最火的两大租车品牌就是一嗨租车和神州租车，那么，到底是一嗨租车好还是神州好？可以从处理事故的理赔速度上来辨别一下。 一嗨租车事故处理：当车辆发生事故时，客户应立即向警方报案，并与一嗨租车联系报告情况，由一嗨租车向保险公司报?

    一嗨租车 神州租车

  • 一嗨租车好还是神州好？浅谈两家异同

    随着互联网时代的到来，租车平台也日益增多，现如今在我们生活中出现的各种各样的租车平台令人眼花缭乱，目不暇接，今天我们浅谈一下一嗨租车好还是神州好。一嗨租车承担着“改善国人出行方式，优化社会资源配置”的企业使命，也成为了中国汽车租赁行业的历史使命。自成立以来，率先在全行业实现全程电子商务化管理，让租车变成了大范围、可持续、规模化的存在。与此同时，一嗨租车坚持了本土化实践，注重服务、技术、运营、管理等

    一嗨租车 神州租车

  • 蓝色光标：与神州泰岳就5G消息业务方面达成战略合作

    【TechWeb】7月1日消息，蓝色光标于深交所发布公告称，北京蓝色光标数据科技股份有限公司近日与北京神州泰岳软件股份有限公司就5G消息业务方面达成战略合作，并签署了《战略合作协议》，双方共同探索新的场景应用、新的合作内容及新的商业合作模式。合作模式方面，双方就以下场景达成共识：北京神州泰岳软件股份有限公司方提供“泰岳 5G 消息云平台”服务，北京蓝色光标数据科技股份有限公司提供内容和服务能力组 件嵌入“泰岳 5G

    蓝色光标 5G消息 5G

  • 蓝色光标 x 神州泰岳，共助蓝标在线探索5G消息新场景

    6 月 30 日，蓝色光标与神州泰岳签署战略合作协议，双方宣布在5G消息业务方面达成战略合作，主要基于蓝色光标自主研发的一站式在线营销平台“蓝标在线”，共同探索新的场景应用、新的合作内容及新的商业合作模式。根据协议，双方将利用自有资源为战略合作提供支持，面向具体的业务场景提供渠道+内容+服务的合作模式，并通过合作加强双方基于5G消息相关技术与业务的交流与合作，同时持续进行合作模式创新，包括但不限于潜在客户挖掘

    蓝色光标 神州泰岳

  • 老成持重的北汽玩儿起了“开杠”？BEIJING发力“变形计”

    随着 90 后成为汽车市场的消费主体，各大车企纷纷抢滩年轻市场，从主打年轻活力的潮牌领克，到荷尔蒙满溢的名爵，到“年轻人第一辆车”的“捷达”品牌，以及近期针对互联网一代的哈弗大狗，一众品牌纷纷“入坑”品牌年轻化。在整个汽车行业或示好，或献媚年轻化的前行中，笔者认为近期表现最好，做到骨子里的，还要数焕新后的BEIJING汽车:继 6 月初联手新世相一起和新生代探讨“如何应对不确定性”，又开启“奇葩说”与年轻人开聊?

    BEIJING 变形计

  • 联动云租车暑期大放血，租车自驾避暑神劵拿走不谢

    7 月，暑气正盛，出门旅游，乘凉纳暑。承德避暑山庄or玉龙雪山or江西的庐山？逃离闷热的城市，嗨爽整个暑期，租一辆空间大、安全舒适的联动云高品质SUV车，自驾出游，寻找记忆里的慢时光。联动云强势助力暑期，送大礼， 6 月 27 日- 7 月 31 日期间每周五、六、日，使用联动云租车出游，可享受2、 3 天日租周末特惠，周五到周日用时租就送 29 元短租券！。一时租车一时爽，一直租车一直爽！选一个距离近又省心的避暑胜地，来一场说

    联动云 在线租车

  • 每日鲜回应外卖员确诊病例：立即关闭每日鲜在饿了么外卖平台的服务

    【TechWeb】6月23日消息，北京今天召开第130场疫情防控新闻发布会，称饿了么一外卖员确诊新冠肺炎，并且该小哥还曾在每日优鲜四条站点上接过单。对此，每日优鲜方面向TechWeb回应称，立即关闭每日优鲜在饿了么外卖平台的服务。据悉，该外卖送餐员曾于6月19日至20日在每日优鲜顺四条站点接单，每日优鲜表示，立即关闭每日优鲜在饿了么外卖平台的服务。并且，立即关闭顺四条站点，站内商品封存等待检测，仓内进行全面消杀 。每日优?

    每日优鲜 外卖员 新冠肺炎

  • 一嗨租车靠谱吗，让我来告诉你答案

    随着现如今生活水平的提高和各种压力的增大，越来越多的人会通过户外的方式来放松解压，而自驾出游就是最好的方式之一。逢着节假日，约上三五好友或家人，来一场轻松自在的自驾游最合适不过了。而选择自驾出游，面临的就是选择什么样的租车平台，哪些租车平台是比较靠谱的。大众可能听说多一点的就是一嗨租车了，而至于一嗨租车靠谱吗，说实话对于那些没有尝试过的人来说真的会担心被坑。其实，一嗨租车作为租车行业内的领军品牌，

    一嗨租车

  • 1嗨租车，自驾出游的最佳选择

    1 嗨租车作为一家专业的汽车租赁企业，从创立初期， 1 嗨租车就一直秉承着“改善国人出行方式，，化社会资源配置”的使命，努力为个人和企业用户提供短租、长租以及个性化定制等多项租车服务，引领着租车行业的发展。多年来，通过其高效、专业、贴心的服务赢得了广大用户的喜爱与信任。发展到现在， 1 嗨租车在国内设立的线下服务网点已经达到 6000 多个了，所提供的租车业务已经覆盖了 450 多座城市，成为许多知名企业和私人用车?

    1嗨租车 自驾出游
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
雪佛兰电动皮卡 老北京文化庙会 蚂蚁集团上市 华为EMUI11 订阅号列表 华帝V7 成功创业案例 明信片营销 中国电信5G用户 福建巨量互动 暗影骑士威 远东控股 洗碗机品牌

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM