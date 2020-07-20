海底捞回应塑料乌鸡卷事件：由供应商生产提供 正全面排查

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海底捞回应塑料乌鸡卷事件：由供应商生产提供 正全面排查

2020-07-20 13:44 · 稿源：站长之家

据界面新闻报道，针对“乌鸡卷吃出硬质塑料片”一事，海底捞回应称，该乌鸡卷由供应商生产提供，并非海底捞关联公司提供，具体供应商则不方便透露。门店已于当日对该产品的供应商生产加工、门店配餐等过程进行全面排查。经检查，该乌鸡卷产品在门店后厨端的操作流程均符合要求。目前正在全面加大力度排查供应商端生产加工环节，尚未有定论。

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