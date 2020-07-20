海底捞回应塑料乌鸡卷事件：由供应商生产提供 正全面排查

近日，家喻户晓的科技巨头美国微软公司突然宣布，将永久关闭其全球实体店铺，把零售业务转移到线上。Wedbush分析师Dan Lves就此表示“这是一个艰难但明智的战略决定。实体店对微软的零售收入贡献微不足道，在过去几年里，最终一切都朝着数字化渠道发展。”的确，这是一个竞争极其激烈的时代，过去，店铺老板们只要做好产品，开店就能赚钱，而现在仅用产品思维来经营已经远远不够，实体店成本的增加、电商平台的冲击、消费者日益多?