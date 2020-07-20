海底捞回应塑料乌鸡卷事件：由供应商生产提供 正全面排查

据界面新闻报道，针对“乌鸡卷吃出硬质塑料片”一事，海底捞回应称，该乌鸡卷由供应商生产提供，并非海底捞关联公司提供，具体供应商则不方便透露。门店已于当日对该产品的供应商生产加工、门店配餐等过程进行全面排查。经检查，该乌鸡卷产品在门店后厨端的操作流程均符合要求。目前正在全面加大力度排查供应商端生产加工环节，尚未有定论。
据界面新闻报道，针对“乌鸡卷吃出硬质塑料片”一事，海底捞回应称，该乌鸡卷由供应商生产提供，并非海底捞关联公司提供，具体供应商则不方便透露。门店已于当日对该产品的供应商生产加工、门店配餐等过程进行全面排查。经检查，该乌鸡卷产品在门店后厨端的操作流程均符合要求。目前正在全面加大力度排查供应商端生产加工环节，尚未有定论。
无论是腾讯、阿里等互联网头部企业，还是海底捞、西贝、喜茶等餐饮业巨擘，近年来都在斥巨资构建集云计算、AI、5G网络、数据中心、物联网等为一体的基础架构。“新基建”，正成为疫情之后企业降本增效的新发力点。与此同时， 2020 年将近过半，各行各业都在从低潮中恢复元气，一场没有硝烟的“战争”在餐饮行业已经打响。海底捞点赞的背后刚走出疫情低谷的海底捞给exands（兴容信息）颁了个“优秀合作伙伴“的奖牌。疫情之后的餐饮
据微信公众号「央视财经」 7 月 12 日消息，今年 1 月国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，规定到 2020 年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。 6 月 30 日，麦当劳中国就宣布，即日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅将率先停用塑料吸管，同时在杯盖的设计上进行了微调。
作为全球知名快餐品牌的麦当劳在近日宣布了他们减少塑料制品的计划，其中一项措施就是减少吸管的使用。从6月30日开始，麦当劳中国将逐步减少使用吸管，同时会提供新型杯盖，让消费者可直接饮用。
像是肯德基、麦当劳、汉堡王这样的连锁快餐品牌，在门店购买饮料之后，都可以自行拿取吸管。不过这样的做法很快就会被改变，根据麦当劳中国的介绍，自 6 月 30 日起，麦当劳在北京、上海、广州、深圳等近千家餐厅的堂食及外带，将在食品包装上进一步减塑，逐步停用塑料吸管。
今天，“郑恺火锅店抄袭”上了微博热搜。事情的起因是由于郑恺在宁波新开业的火凤祥鲜货火锅店的装修涉嫌抄袭吼堂老火锅，且其招商宣传册使用吼堂老火锅实景图。吼堂老火锅官方微博
麦当劳中国将停用塑料吸管是怎么回事？麦当劳中国今天宣布：将在食品包装上进一步减塑，逐步停用塑料吸管。 6 月 30 日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外带率先实施，消费者可通过新型杯盖直接饮用不含固形物的冷饮(如可乐)，相关减塑举措将于 2020 年内覆盖中国内地所有餐厅。届时，预计每年约减少 400 吨塑料用量。
近日，国家发改委、生态环境部等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，提出自2021年1月1日起，在直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所，餐
7月19 日，四川一火锅店发文称郑恺新开的火锅店内装修风格疑似抄袭，引发热议。对此，郑恺旗下火锅店发布声明，称已经沟通专业法律人士、行业设计人士及相关机构进行调查，如结果显示存在侵权，将承担相应责任并第一时间进行整改。
据悉2020年底，塑料吸管将退出餐饮业。根据国家发改委、生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，2020年底，全国范围餐饮行业将禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。
近日，来电科技与大型全国餐饮企业四川鼎鼎大龙餐饮管理有限公司达成战略合作，来电共享充电宝将独家入驻旗下大龙火锅、龙隐门火锅等品牌全国门店，为食客提供共享充电服务。顾客在品尝正宗川渝火锅时可安全便捷地为手机充电，让巴适安逸的美食时光不断电。大龙火锅 2006 年起源于重庆， 2012 年开始将重心北移至成都， 2014 年正式开启全国加盟。十几年间，从最初的一家门店，鼎鼎大龙集团构建出一套科学的发展模式、盈利模式，蜕
近日，来电科技与重庆最大的网红火锅店枇杷园食为鲜火锅达成战略合作，独家入驻枇杷园火锅门店，为食客提供安全便捷的共享充电服务。来电共享充电宝的入驻助力枇杷园火锅完善服务体系，让食客在山头边吃火锅边赏重庆美景，畅享不断电的热辣时光。重庆这座火锅城市林立着大大小小的火锅店，其中枇杷园食为鲜火锅是尤为特别的一家，特别之处在于老板把一整座山承包下来开火锅店，璀璨灯火下漫山遍野的火锅盛宴让它成为网红打卡地，吸
7月13日，据媒体报道，从今年9月1日起，新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》将施行，规定到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。根据规定，未遵守国家
被认为环保十分严格的日本，在7月1日起将实施全新法规，要求日本全国的零售店和便利店都开始对一次性塑料袋进行收费，每个 3 至 5 日元(约合0. 2 至0. 3 元)，可重复塑料袋和环保袋不在收费范围内。
6月30日消息，今日麦当劳中国宣布，将逐步停用塑料吸管，同时无吸管新杯盖首发亮相。据悉，这是继今年5月发布全新品牌理念“因为热爱，尽善而行”之后，麦当劳宣布这一理念下的首项
近日，家喻户晓的科技巨头美国微软公司突然宣布，将永久关闭其全球实体店铺，把零售业务转移到线上。Wedbush分析师Dan Lves就此表示“这是一个艰难但明智的战略决定。实体店对微软的零售收入贡献微不足道，在过去几年里，最终一切都朝着数字化渠道发展。”的确，这是一个竞争极其激烈的时代，过去，店铺老板们只要做好产品，开店就能赚钱，而现在仅用产品思维来经营已经远远不够，实体店成本的增加、电商平台的冲击、消费者日益多?
今日麦当劳中国宣布，今日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外卖将逐步停用塑料吸管，该举措将在 2020 年内覆盖中国内地所有餐厅。
2020年7月1日到了，新的一个月支付宝也带来了新的问题，今天的问题是关于食品用品的，问题是“火锅里的九宫格最初是用来区分辣度的吗？”这个虽然大家都吃过九宫格火锅但是可能还不明白为什么用九宫格，下面就来为大家科普一下。
7月20日消息，据媒体报道，自明年1月1日起，餐饮打包、外卖等各类服务及活动都将禁止使用不可降解的塑料购物袋。据报道，在直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等
十年前那个夏天，当邢台市宁晋县的考生结束两天鏖战走出考场时，宁晋四中的高三毕业生赵时雨已经在工厂作坊里搬运纸箱，手指磨出水泡，戳破，粘上创可贴，又继续干活。因为成绩不好，他直接了放弃高考，连考场都没去看过。
面对流量丰沛的短视频平台，各路玩家纷纷入局，那么餐饮行业如何利用短视频平台为自己赋能呢?
2020 年 7 月 17 日，风火递举办了小程序三周年的品牌日活动。活动以“‘三’生有幸，感恩同行”为主题，现场重磅发布了多款新产品，将进一步完善..
据上海国际电影节官方消息，第二十三届上海国际电影节于 7 月 25 日至 8 月 2 日举办，第二十六届上海电视节于 8 月 3 日至 8 月 7 日举办。延期了..
7 月 17 日晚间，微信官方发布《新增官方收录入口“购物直播”》称， 微信团队在安卓版微信灰度发布购物直播功能，用户可通过“发现 小程序 购物直..
7 月 20 日，科大讯飞正式发布了一款名为“智能无线演示器P1”的全新产品。作为一款智能的无线演示器，相较于传统的翻页笔而言，科大讯飞这款智能..
十九大提出，要破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端，使人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会。今年以来，新冠疫情突发与全球经济下..
小程序直播将从私域走向公域，商家除了运营好私域的存量用户，还能依靠公域入口源源不断地获得新客户。..
“时间就是金钱，效率就是生命”，这是职场上的员工非常熟知的一句口号。因为它简明扼要的说明了时间与效率对于工作的重要性。无法在工作中提高效..
知情人士称，短视频应用TikTok此前计划投资 30 亿英镑，在英国设立全球总部。鉴于近期美国等国家以信息安全为由对TikTok频频施压，TikTok的计划可..
2020年7月20日，在今天中午余额宝的官方微博发布了2020年90后攒钱报告，其中报告指出90后攒钱更加的积极，并且和上一代人攒钱的习惯差异很大。..
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我表弟虽然比我穷，但是在花钱这件事情上非常有勇气。无论手上有多少钱，他都敢直接花掉百分之百，完全不管没钱以后怎么吃饭的问题。..
随着人工智能和物联技术的飞跃发展，智能门锁的智能化给人们带来更便捷更安全的生活，让人们的生活更美好，使用智能锁逐渐成为时尚潮流。但在琳琅..
随着我们对生活品质的提高和对环境质量的关注度不断提升，空气净化器势必要走进千家万户，成为我们生活不可分割的一部分。而自空气净化器爆发式增..
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