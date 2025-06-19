小米总裁回应去美的学习：进入家电市场不卷价格

站长之家（ChinaZ.com）6月19日 消息:今日午间，小米集团总裁卢伟冰通过社交平台发布视频，系统阐述小米对家电行业的战略思考与未来规划。针对此前美的集团董事长方洪波“小米是否计划挤下传统家电巨头”的业内热议，卢伟冰首度公开回应，并分享了小米与行业领军企业的交流成果。

卢伟冰透露，去年他曾带领团队先后赴广东佛山拜访美的集团董事长方洪波，并前往青岛与海尔集团董事局主席周云杰展开深入交流。他坦言，此次学习之旅让他深刻感受到美的、海尔两家企业的深厚产业积淀与卓越文化底蕴，方洪波与周云杰展现的战略格局与领导力更值得小米借鉴。卢伟冰强调，小米无意通过价格竞争挤压同行，而是希望与美的、海尔共同成长，携手成为中国家电行业的头部力量，推动全产业链升级。

在商业模式创新方面，卢伟冰重点介绍了小米“人车家全生态”战略在家电领域的落地前景。他认为，这一模式通过整合智能硬件、物联网与新零售渠道，可显著提升家电行业的运营效率与用户体验。卢伟冰明确表示，小米进军家电行业并非追求短期市场份额，而是致力于成为产业价值的贡献者，通过技术创新与管理升级推动行业进步。他特别指出，小米将聚焦技术突破与用户价值创造，避免陷入单纯的价格竞争，转而通过提升产品力与服务水平赢得市场。

谈及海外市场，卢伟冰认为中国家电企业正迎来全球化发展的黄金机遇期。他透露，小米已将海外扩张作为家电业务的核心战略之一，计划通过本地化运营与生态协同加速布局。

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