阿里健康辟谣：阿里巴巴和云峰基金所持有的股份均未减少

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:这两天，不少媒体报道称，阿里巴巴 7 月 14 日以平均每股22. 65 港元的价格出售了1. 54 亿股阿里健康股份。 7 月 18 日阿里健康在微博发布了辟谣称，该消息为谣言。

据有关媒体报道，今天上午，阿里健康再度发布公开声明辟谣，称有关阿里巴巴 7 月 14 日减持阿里健康1. 54 亿股股份等信息为谣言。阿里巴巴和云峰基金所持有的股份均未减少，因理解差异造成了公众误读。

阿里健康方面表示，阿里巴巴并未减持阿里健康股份。之所以 7 月 14 日在港交所申报权益披露是由于：此前，云锋基金旗下Innovare Tech减持阿里健康部分股份。而阿里巴巴旗下Perfect Advance与Innovare Tech属于“一致行动人士”，按照相关法例，阿里巴巴也应对此进行申报。但实际上，无论是阿里巴巴还是其旗下Perfect Advance，两者所持有的阿里健康股份均未减少。

阿里健康在声明中称，网传“阿里减持阿里健康”，是因理解差异造成了误读。此前云锋基金已做出回应，称这次减持系正常投资行为，云锋基金作为阿里健康重要投资者的地位不会改变。