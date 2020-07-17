赚大了！3月以来，巴菲特已经从持有苹果股票中获利400亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:大举买进苹果股票可能是沃伦•巴菲特有史以来最伟大的一笔交易。

据CNBC报道，自 3 月份市场触底以来，沃伦-巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司持有的苹果股份(目前占其投资组合的40%)价值飙升至 400 亿美元。

在伯克希尔投资的保险和能源等其他业务支柱遭受重创之际，苹果公司的表现帮助该集团度过疫情危机方面发挥了关键作用。

投资于这样高调的股票似乎违反了巴菲特著名的价值投资原则。 2016 年 5 月，伯克希尔买入第一批 1000 万股苹果股票。在四年的时间里，巴菲特放弃了一贯对科技股的厌恶，将持股增加到2. 45 亿股，现在价值已超过 950 亿美元。伯克希尔目前也已成为苹果公司的第二大股东。

仅在过去一个月中，苹果公司股价就上涨了10%以上， 2020 年的涨幅超过了32%。本周三，在苹果胜诉 130 亿欧元爱尔兰税收案后，该公司股价再次上涨。

截至周三，伯克希尔A类股本月上涨逾6%，至每股 285520 美元。该股在第一季度下跌了近20%。

在涉足科技领域前，伯克希尔的股票投资组合主要集中在金融和消费者领域。现在，巴菲特将苹果视为伯克希尔的“第三大业务”，仅次于其保险和铁路业务。巴菲特此前曾表示，iPhone是一种“粘性”产品，可将人们留在苹果的生态系统中。

“这可能是我所知道的世界上最好的业务，”巴菲特在 2 月份接受CNBC采访时说。“对于我们所持有的苹果股份，我不把它简单地视为股票。我认为，这是我们的第三大业务。”