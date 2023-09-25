亚马斥资40亿美元逊投资AI初创公司Anthropic，加强云AI竞争

文章概要: 1. 亚马逊将投资高知名度初创公司Anthropic，投资额高达40亿美元，以在人工智能领域竞争不断增长的云服务对手。 2. 亚马逊员工和云客户将获得Anthropic的技术提前使用，以促进其业务发展，并承诺主要依赖亚马逊的云服务进行未来AI模型训练。 3. 这一投资将为亚马逊云服务与Anthropic之间的合作注入新动力，有望提高亚马逊在云AI领域的竞争力。

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:亚马逊（AMZN.O）周一表示，将向备受瞩目的初创公司 Anthropic 投资至多40亿美元现金，以与不断壮大的人工智能云竞争对手展开竞争。

作为交易的一部分，亚马逊的员工和云客户将尽早获得 Anthropic 的技术，并将其融入到自己的业务中。这家总部位于旧金山的初创公司还承诺主要依赖亚马逊的云服务，包括利用从这家在线零售和计算巨头购买的大量专有芯片来训练其未来的人工智能模型。

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亚马逊云部门和 Anthropic 的首席执行官在接受联合采访时表示，立即投资将为12.5亿美元，双方都有权触发亚马逊另外27.5亿美元的融资。

他们拒绝透露亚马逊现在将持有 Anthropic 多少股份，也拒绝透露这家初创公司的最新估值，最新估计超过40亿美元。亚马逊表示，它不会获得董事会席位，其股份相当于少数股权。

这一消息或许是亚马逊迄今为止针对微软（MSFT.O）和Alphabet旗下谷歌(GOOGL.O)挑战的最大回应，这两家规模较小的云竞争对手今年已经营销或开发了强大的人工智能。该交易还表明，云计算公司正在不断采取行动，以确保与重塑其行业的人工智能初创公司建立联系。

自2019年以来，微软已投入数十亿美元与 ChatGPT 的创建者 OpenAI 合作，让其客户能够特别访问这家初创公司的散文写作、图像生成技术。另外，谷歌也于5月份投资了 Anthropic 的4.5亿美元融资，该初创公司表示，这种关系不会消失。

对于亚马逊来说，周一的交易可能意味着需求上升，包括支持人工智能的芯片。例如，Anthropic 同意为亚马逊内部的 Trainium 和 Inferentia 芯片开发技术。

亚马逊网络服务首席执行官 Adam Selipsky 表示，该协议“将有助于改善 Anthropic 的模型，有助于改善我们的芯片技术和人工智能基础设施。”

Anthropic 首席执行官达里奥·阿莫迪 （Dario Amodei） 表示，他的公司“以一种能够优先考虑安全的方式获得了这笔资金”，并且“使我们能够继续扩大我们的模型规模”。

通过周一的交易，Anthropic 正在推动 Amazon Bedrock 的发展，这项服务吸引了数千名用户开始构建人工智能应用程序。

亚马逊的客户将尽早获得 Anthropic 的功能，例如定制人工智能的能力。Selipsky 表示:“两家公司都承诺，在未来的许多年里，Claude 的未来版本将在 Amazon Bedrock 上提供，这一点很重要。”

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