学而思网校回应APP被责令整改：系用户上传 已第一时间删除

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学而思网校回应APP被责令整改：系用户上传 已第一时间删除

2020-07-13 19:43 · 稿源：站长之家

今日，针对被网信办约谈一事，学而思网校表示，这次网信办提到的内容问题是 5 月份的事情，当时是用户自己上传的内容，学而思网校接到家长反馈后第一时间就删除了。已配合主管部门进行了严格自查，并加强了审核机制，目前用户上传内容须通过机器审核和人工审核，并且只能自己可见，杜绝类似事情发生。


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