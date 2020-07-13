学而思网校回应APP被责令整改：系用户上传 已第一时间删除

人们最开始提出在线教育这个概念的初衷是什么?很有可能是为了平衡分布不均匀的教育资源，哪怕不是最主要的理由，这也会是其中一个理由。伴随着学而思网校的崛起，越来越多的孩子都可以享受到优质的教育资源。 学而思网校的出现，打破了以前孩子上课对于上课地点和上课时间的限制。在这里上课，孩子可以人在上海，老师在北京授课。为了让孩子获得良好的教育，学而思网校在师资力量方面可谓是用心良苦。整合世界范围内的优质教育资源