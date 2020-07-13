学而思网校回应APP被责令整改：系用户上传 已第一时间删除

今日，针对被网信办约谈一事，学而思网校表示，这次网信办提到的内容问题是 5 月份的事情，当时是用户自己上传的内容，学而思网校接到家长反馈后第一时间就删除了。已配合主管部门进行了严格自查，并加强了审核机制，目前用户上传内容须通过机器审核和人工审核，并且只能自己可见，杜绝类似事情发生。
今日，针对被网信办约谈一事，学而思网校表示，这次网信办提到的内容问题是 5 月份的事情，当时是用户自己上传的内容，学而思网校接到家长反馈后第一时间就删除了。已配合主管部门进行了严格自查，并加强了审核机制，目前用户上传内容须通过机器审核和人工审核，并且只能自己可见，杜绝类似事情发生。
为了帮助广大学员提升成绩，在以后的学习竞争中发挥自身实力，学而思网校致力于通过互联网大数据平台为学生提供高质量的教学资源，并且平台深耕于网络直播教学，深入研究课程内容，开设一系列实用课程。课程涵盖了小学、初中、高中多年级全部学科，能为广大学员提供更加专业的课程指导。学而思网校在在线教育领域深耕多年，有丰富的教学经验。不过，时代在变化，学员对于在线教育学习的要求也在改变。顺应时代发展，不断为学生提供
今日，针对“被网信办约谈”一事，学而思网校回应称，这次网信办提到的内容问题是 5 月份的事情，当时是用户自己上传的内容，接到家长反馈后第一时间就删除了，之后配合主管部门进行了严格自查，并加强了审核机制，相关的处理措施我们也向主管部门递交了说明。
今天国家网信办披露，近日，根据网民举报，国家网信办针对“学而思网校”APP存在低俗视频、教唆早恋内容等突出问题，指导北京市网信办会同属地教育主管部门，依法约谈网站负责人，责令限期整改，完善信息安全制度，加强内容审核，切实落实主体责任。对于“APP存低俗视频”的情况，学而思方面向TechWeb进行了回应。学而思方面表示，这次网信办提到的内容问题是今年5月份的事情，当时是用户自己上传的内容?
2020 年应届毕业生人数再创新高，面对激烈的竞争许多毕业生都不知道如何选择。为响应国家号召，学而思网校开启招聘提供多个优质岗位，让广大毕业生能够有更多选择。据了解，早在 3 月就已经开通了线上招聘渠道，简历投递—电联邀约—线上面试—线上培训和复试—offer发放。一直以来，学而思网校都是敞开怀抱向全社会广纳贤才。教育行业最重视的就是老师的职业素养和职业能力，学而思网校深刻地明白这一道理。针对班主任老师和主讲?
7月13日，国家网信办发布关于开展2020未成年人暑期网络环境专项整治的通知，其中包括重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题。国家网信办针对&ldqu
7月13日，网信中国微信公众号发布消息，国家网信办启动2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治，同时近日国家网信办针对“学而思网校”APP存在低俗视频、教唆早恋内容等突出问题，指导北京市网信办会同属地教育主管部门，依法约谈网站负责人，责令限期整改，完善信息安全制度，加强内容审核，切实落实主体责任。
今日，网信中国公众号发文称， 2020 年暑期在即，国家网信办决定即日起启动为期 2 个月的“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。国家网信办有关负责人介绍，此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品
据国家网信办有关负责人介绍，此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品，严厉打击直播、短视频、即时通讯工具和论坛社区环节存在的涉未成年人有害信息，从严整治青少年常用的浏览器、输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题，严格管控诱导未成年人无底线追星、拜金炫富等存在价值导向问题的不良信息和行为，集中整治网络游戏平台实名制?
人们最开始提出在线教育这个概念的初衷是什么?很有可能是为了平衡分布不均匀的教育资源，哪怕不是最主要的理由，这也会是其中一个理由。伴随着学而思网校的崛起，越来越多的孩子都可以享受到优质的教育资源。 学而思网校的出现，打破了以前孩子上课对于上课地点和上课时间的限制。在这里上课，孩子可以人在上海，老师在北京授课。为了让孩子获得良好的教育，学而思网校在师资力量方面可谓是用心良苦。整合世界范围内的优质教育资源
很多线下实体机构上课时间固定，导致现在很多家长都愿意选择线上教育平台给孩子们补课。市面上的线上教育平台有很多，为什么很多家长都愿意让自己的孩子在学而思网校补课呢?我们都知道学而思网校是一个小初高全科在线教育平台。很多家长选择学而思网校的第 1 个原因就是因为学而思网校可以为孩子们提供一个良好的教学环境和平台。另外一个非常重要的原因就是因为学而思网校里面有很多非常优秀的老师。学而思网校的老师团队在江湖上
学而思网校的学习大环境其实是相当好的。同样的，学习氛围也不错。以前我们家的孩子就是在这里补的数学，总体来讲学习效果非常好。上课之前，老师会精心备课，做好课前的预习准备。上课的时候，老师则会积极地和学生进行互动。课后还会总结出本节课的知识点，方便孩子们理解和记忆。虽然学而思网校全程都是网络教学，但学习环境并不比线下的那些实体教育机构差。除了老师们的精心准备之外，大家可能还会想到的一个问题:老师在教学?
4 月 26 日零点，华为首款面向基础教育阶段学生用户的全面屏智慧学习平板——华为MatePad正式开售!在汇集海量优质资源的教育中心、显著提升效率的智慧功能、看齐旗舰级别的硬件配置等强力加持下，华为MatePad一经开售就引发抢购热潮。据相关统计数据显示， 4 月 26 日的华为京东巅峰 24 小时活动中，在新品华为MatePad等热销产品助力之下，华为平板在京东商城半小时销量即破万，更在当日拿下京东、天猫双平台销售额冠军。华为MateP
短视频的红利近在眼前，可以花极少钱只凭做内容获得流量，节省了一大笔营销费用，这个roi着实让教育机构垂涎三尺。然而在无形的时间沙漏面前，每家的响应速度和行动力却表现出不一样。从目前短视频平台的账号规模和运营状况来看，可能还是头部机构脱颖而出。
昨日晚间，针对“用武汉肺炎出题”一事，学而思官方回应称，已辞退涉事员工，香港校长降级处理。
鉴于特殊时期，今年开学季相较以往确实晚了一些。为了不耽误孩子们的学习进度，学而思为大家开通了免费直播课程，家长们在电视上下载安装当贝影视，即可陪孩子在家免费观看线上直播课。以下是 2 月 10 日- 2 月 14 日各年级课程表安排，家长们快收藏吧!少儿启蒙课表：一年级课表二年级课表三年级课表四年级课表五年级课表六年级课表初一课表温馨提示：初一课表以全国版为例 各版本有差异 以实际看到的为准初二课表温馨提示：初二课
2月3日消息，学而思网校向全国中小学生开放的免费直播课今天开始了第一天试运行授课，在已公开的第一周课程表中，除了从小学一年级至高中三年级的全年级全学科内容，还包含丰富的文史类、科学类大师课。
最近，一条“4岁娃英语词汇量1500不够？”“在美国肯定够了，在海淀区肯定不够”的微博火了。不少家长在评论里直呼现在中国孩子竞争太激烈，其中一位家长称：“孩子转眼就要上小学了，他的英语刚学到字母‘X’，而有的幼儿园中班孩子，已经能用英语讲故事，我感到满心焦虑。”这样的焦虑正在新一代父母中蔓延。无独有偶，近年来，泛滥的智力综艺节目们向中国家长们展现了他们心中梦寐以求的“神童孩子”。从《了不起的孩子》里的5?
信息时代的高速发展，催生了许多全新产业链，线上远程教学授课就是其中之一。线上授课是依托于互联网，通过在线课堂的形式对学生们进行课堂知识的传授、检测。相比于传统线下固定课堂上课的形式，线上授课自由度、灵活度、可选择性都有所提高，课程资源丰富多样，收费相对较低，因此逐渐发展成为了广大家长学生们的首选学习方式。英特尔始终能敏锐地发掘市场需求，并且针对相应需求做出相关举措。经过长期对K12阶段（原指美国幼儿?
10月29日据晚点Latepost消息，近日，好未来集团旗下的学而思网校事业部进行了产品线压缩与人员优化，目前高中部优化比例在20%-40%;此外着力发展网校下K12 一对一业务，对标掌门一对一。 一位接近学而思的人士表示，张邦鑫在今年的高管会议上对于网校暑假的投放表示：“网校今年本可以盈利，但我们选择了战略性亏损。”
10月20日，由好未来旗下在线教育领导品牌学而思网校独家冠名的浙江卫视《同一堂课》节目第二季正式开播。第一期节目中，国家游泳队队长、奥运冠军孙杨首度跨界担任明星老师，讲授南宋诗人陆游的爱国名篇；学而思网校助教团深度参与，与知名作家张大春共同呈现“第二现场”。节目播出后，观众纷纷赞誉课堂形式令人耳目一新，节目体现出了深厚的人文底蕴，“大语文样板课”、“文化公开课”的意义得到社会各界的高度肯定。 (浙江卫?
这段时间各种消费券琳琅满目，但很多都是仅限某个地方的用户领取和使用，还经常设置各种门槛。现在，“广州文旅券”来了！它有30元、50..
联发科上周发布了6月份及上半年的运营报告，在天玑1000及天玑800系列5G芯片出货大好的推动下，联发科的业绩重回涨势，创造了45个月来的新高。华为..
7月13日消息，我们从相关渠道获悉，蔚来汽车旗下首款纯电动轿跑SUV——EC6将会在2020成都车展期间公布售价，随后会在今年9月份正式交付..
苹果承认Apple Music导致iPhone耗电严重。7 月 13 日消息，此前有用户反映称Apple Music导致iPhone耗电严重，涉及 iPhone 11 等多款新旧机型。这一..
作为华为下半年的年度旗舰新品，很多朋友都很关心华为Mate40系列的消息。日前，有数码博主曝光了华为Mate40系列的详细配置信息，包括Mate40 和Mat..
荣耀将于 7 月 16 日发布荣耀MagicBook系列锐龙版，不过根据之前公布的信息，荣耀还有一款游戏本产品尚未发布。日前，华为终端一款笔记本电脑通过..
网信办约谈学而思网校APP负责人。 7 月 13 日，此前据人民日报客户端报道，从国家网信办了解到， 2020 年暑期在即，为给广大未成年人营造健康的..
即将推出的OnePlus Nord将拥有 105 度广角视野的自拍相机。OnePlus在Nord的Instagram页面上发布的一段视频中证实了这一消息。虽然没有确认摄像头的..
如果你目前正在运行Windows 10，而最近开始考虑切换到Linux，有可能你仍然没有决定在设备上安装什么发行版。虽然Ubuntu、Linux Mint或elementary ..
2019 年 11 月，苹果公司承诺在几年内通过一系列举措投入 25 亿美元，以应对加州的住房危机，其中包括：与加州政府合作设立 10 亿美元的经济适用房..
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【TechWeb】7月13日消息，今天是国内互联网招聘平台BOSS直聘成立六周年的日子，在今天的生日晚会上，BOSS直聘宣布向可可西里自然保护区捐赠巡护车..
广汽集团发布公告称，根据2019年12月18日披露的减持计划，公司董事及高管人员拟根据《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》..
【TechWeb】7月13日消息，苏宁易购今天对外发布2020年上半年业绩预告，称2020年二季度预计归属于上市公司股东的净利润为盈利3.1-4.1亿元，扣除非经..
BOSS直聘在六周岁生日晚会上宣布向可可西里自然保护区捐赠巡护车，旨在保障巡护员打击盗猎、盗采等违法行为时的人身安全。据了解，此次捐赠属BOSS..
作为全球最大也是最知名的程序员交友网站，代码托管服务平台Github那是一天都不能没有的。今天Github突然就崩了，让很多程序员很担心，询问Github..
微博视频创作者全面升级为微博视频号，并正式推出“微博视频号计划”，未来一年，微博将投入 10 亿精准广告投放资源以及 300 亿顶级曝光资源，并向..
今天早些时候，代码托管服务平台GitHub再次出现服务器故障，网页无法打开，数个小时后恢复。..
据外媒报道，随着返校季的到来，苹果将在第三季度大幅增加MacBook Pro的订单。加之苹果还要应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势，Mac..
今天，小鹏汽车正式上线悦鹏服务，该服务系小鹏汽车售后增值服务体系的包年式产品，涵盖保养、维修、充电、事故处理、用车娱乐等用车需求。..