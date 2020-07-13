消息称半导体制造商ADI或斥资200亿美元收购Maxim

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 半导体最新资讯 > 正文

消息称半导体制造商ADI或斥资200亿美元收购Maxim

2020-07-13 17:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息:半导体制造商Maxim Integrated可能即将被竞争对手ADI(Analog Devices Inc.)公司收购，交易价值约 200 亿美元。

根据向《华尔街日报》透露的知情人士称，这项全股票交易最早可能于周一宣布，不过一切都还没有确定下来，谈判仍有可能失败。

报道称，如果交易最终敲定，Maxim的股东仍将拥有合并后公司约30%的股份，如果包括现有债务，其估值将略低于 700 亿美元。

芯片

这两家公司都是半导体领域的知名企业，ADI产品用于模拟信号和数字信号处理领域，去年的收入约为 60 亿美元。

Maxim成立于 1983 年，其半导体可用于各种场合，包括工业，汽车和医疗保健。致力于为汽车、云数据中心、移动消费类、工业等应用提供先进的模拟整合方案。 2019 年的收入约为 23 亿美元。

如果本次收购顺利进行，那么将产生一个一个更有能力与其他半导体巨头竞争的实体，比如德州仪器。

当然，这种大规模的合并可能需要欧盟、美国和中国监管机构的批准。比如， 2018 年，美国芯片厂商高通公司最终终止了收购芯片厂商恩智浦的交易，原因是没有获得中国监管机构的批准。

网友热搜:

西安美光半导体最新招聘华钛半导体第一代半导体吉姆半导体半导体管道安装吧半导体厂里干什么活东芝半导体股东半导体spansion二维半导体材料费城半导体指数 查询
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 外媒：半导体厂商Analog洽商200亿美元收购竞争对手Maxim

    【TechWeb】7月13日消息，据国外媒体报道，知情人士称，半导体厂商Analog（亚德诺）正洽商以200亿美元收购竞争对手Maxim。AnalogAnalog和Maxim正在商讨一项全股票交易，最快可能在周一达成协议。不过，协议仍然有完不成的可能。外媒，这项协议将在营收和成本方面带来协同作用。Analog专注于高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)设计、制造和营销，生产包括数据转换器、放大器和线性产品、射频(RF) IC、电源管理产

    半导体 Analog Maxim

  • 华为旗下哈勃科技投资苏州东微半导体

    近日，苏州东微半导体有限公司发生一系列工商变更，投资人新增由华为投资控股有限公司全资持股的哈勃科技投资有限公司。同时，该公司注册资本由此前的约4425. 14 万人民币，新增至约4758. 22 万人民币，增幅达7.53%。

    华为 半导体

  • 三星发现全新半导体材料：内存、闪存迎来革命

    三星电子宣布，三星先进技术研究院(SAIT)联合蔚山国家科学技术院(UNIST)、英国剑桥大学，发现了一种全新的半导体材料“无定形氮化硼”(amorphous boron nitride)，简称a-BN，有望推动

    三星 氮化硼 内存

  • 半导体行业又一千亿收购！亚德诺欲吞并美信、对抗德仪

    近些年，半导体行业的整合势头愈发明显。来自华尔街的最新消息称，Analog（亚德诺）有意收购Maxim Integrated（美信），交易价格可能在170亿美元（约合1189亿元）左右。截止上周五收盘，美信市

    半导体 收购

  • 比亚迪半导体刚采购华为芯片 小米等投资8亿元

    日前有消息称比亚迪跟华为旗下的海思签订了合作协议，将采购后者的麒麟710A芯片打造数字化座舱。另一方面，比亚迪也在加强自家的半导体业务，今晚宣布接受小米产业投资基金等机构的8亿元投资。

    小米 产业投资 芯片

  • 中国系统助力国内最大功率模拟半导体制造基地投产

    2020 年 6 月 30 日，中国电子旗下积塔半导体位于上海临港新片区的特色工艺生产线项目正式投产。这一重要时刻标志着中国电子和上海市自 2017 年 12 月 12 日签约启动集成电路高端生产线建设以来，实现了新的里程碑跨越。 中国电子董事长、党组书记芮晓武表示，作为集成电路产业国家队，中国电子始终致力于突破集成电路领域核心技术，持续完善产业布局，支撑网络强国、科技强国和制造强国国家战略。下一步，中国电子将以积塔项目投

    中国系统 半导体制造基地

  • 不满足于只销售芯片 索尼正为其半导体客户开发一系列订阅服务

    【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，图像传感器制造商索尼正在为其半导体客户开发一系列基于订阅的服务，如扩大支持、扩展软件平台，以带来额外收入。索尼此举表明，该公司不满足于只销售芯片，虽然芯片业务对于索尼而言是一个关键的增长驱动力。索尼是图像传感器领域里的龙头老大。市场研究机构的数据显示，去年，该公司凭借50%的市场份额，成为世界上最大的图像传感器制造商，而其竞争对手三星电子占据了全球图像传感器市

    索尼 半导体 芯片

  • 比亚迪半导体引入30位战略投资者 融资8亿元

    6月16日消息，昨日晚间，比亚迪发布公告称，旗下控股子公司比亚迪半导体有限公司（下称“比亚迪半导体”）宣布已经完成A+轮战投引入，共计获得近8亿元资金。公告显示，此轮投资共计吸引了小米长江产业基金、联想长江科技产业基金、碧桂园创新投资等在内的30家战投参与。上述公司拟向比亚迪半导体合计增资人民币79,999.9999万元，其中人民币3,202.107724万元计入比亚迪半导体新增注册资本，人民币76,797.892176万元计入

    比亚迪 半导体 融资

  • 美国三大股指周四收高 费城半导体指数涨近1%

    据国外媒体报道，美国三大股指周四收高，费城半导体指数涨近1%。费城半导体指数表现周四收盘，道琼斯工业指数上涨299.66点，或1.18%，报25745.6点；标普500指数上涨33.43点，或1.1%，报3083.76点；纳斯达克综合指数（纳指）上涨107.84点，或1.09%，报10017点。科技巨头方面，苹果股价上涨1.33%，亚马逊股价上涨0.74%，微软股价上涨1.26%，Facebook股价上涨0.71%，Alphabet股价上涨0.65%。明星股特斯拉股?

    半导体 美股 纳指

  • 美国三大股指周五收高 费城半导体指数上涨1.45%

    【TechWeb】6月14日消息，据国外媒体报道，美国三大股指周五收高，费城半导体指数上涨1.45%。费城半导体指数表现周五收盘，道琼斯工业指数上涨477.37点，或1.9%，报25605.54点；标普500指数上涨39.21点，或1.31%，报3041.31点；纳斯达克综合指数（纳指）上涨96.08点，或1.01%，报9588.81点。科技巨头方面，苹果股价上涨0.86%，亚马逊股价下跌0.51%，微软股价上涨0.79%，Facebook股价上涨1.85%，Alphabet股价上涨0.67%。周五收盘，

    半导体 美股 纳指

  • 产业链人士：台积电半导体设备供应商将成先进工艺扩产受益者

    7月7日消息，据国外媒体报道，为苹果等公司代工芯片的台积电，近几年在芯片工艺方面走在行业前列，7nm和5nm都是率先量产，先进的工艺也为他们带来了大量的芯片代工订单，已连续4年成为苹果A系列芯片的独家代工商。在此前的报道中，外媒曾报道联发科、高通等向台积电追加了芯片代工订单，涵盖7nm、5nm等先进工艺。在客户追加订单的情况下，台积电预计也会扩大相应工艺的产能，以满足需求。而产业链人士表示，台积电供应

    台积电 半导体 芯片

  • 比亚迪半导体获十大中国IC设计公司：解决新能源汽车芯片“卡脖子”

    据比亚迪官方消息，6月28日，2020年度中国IC设计成就奖颁奖典礼暨中国IC领袖峰会在上海隆重举行，比亚迪半导体有限公司荣获2020年度中国IC设计成就奖之十大中国IC设计公司。资料

    比亚迪 新能源 芯片

  • 北美半导体生产设备制造商5月份销售额23.5亿美元

    据国外媒体报道，相关机构披露的数据显示，北美半导体生产设备制造商5月份的销售额，同比环比依旧在增长。披露北美半导体设备制造商月度销售额的，是国际半导体产业协会，这一机构目前已披露了5月份的销售额。从国际半导体产业协会披露的数据来看，北美半导体生产设备制造商5月份的销售额为23.5亿美元，连续8个月超过20亿美元。去年5月份，北美半导体生产设备制造商的销售额为20.7亿美元，今年的23.5亿美

    半导体 半导体生产设备 国际半导体产业协会

  • 韩国电子零部件制造商Zaram研发出一种超低功耗5G通信半导体

    【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，韩国电子零部件制造商Zaram Technology（以下简称Zaram）研发出了一种超低功耗5G通信半导体。外媒报道称，这种半导体比现有芯片的功耗小得多，而且符合国际电信联盟（International Telecommunication Union，简称ITU）制定的标准，可以大幅提高5G网络的覆盖率。据悉，在韩国产业技术评价研究院（KEIT）的技术支持下，该公司已将这种半导体商业化。5G是下一代蜂窝技术，下载速度据称比目

    半导体 Zaram 5G

  • 受数据中心需求提振 日本半导体制造设备销售额2020年预计增7％

    【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，日本半导体制造装置协会（SEAJ）周四发布预测称，日本半导体制造设备销售额2020年预计增长7％。该协会表示，尽管全球经济受到疫情负面影响，但数据中心需求坚挺，半导体市场将稳定增长。日本半导体制造设备销售额2020年预计增长7％，达到2.2181万亿日元（约合人民币1458亿元）。SEAJ还表示，预计2021年日本半导体制造设备销售额达2.44万亿日元，同比增长10.0%；2022年达2.5522万亿日元，?

    数据中心 半导体 日本

  • 三安光电拟160亿元在长沙投资建设第三代半导体产业园

    【TechWeb】6月16日晚间，三安光电发布公告称，公司拟160亿元在长沙投资半导体产业化项目。公告显示，公司决定在长沙高新技术产业开发区管理委员会园区成立子公司，投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目，包括长晶-衬底制作-外延生长-芯片制备-封装产业链，投资总额160亿元。据称，公司在用地各项手续和相关条件齐备后24个月内完成一期项目建设并实现投产，48个月内完成二期项目建设和固定资产投资?

    三安光电 半导体 长沙

  • 野路子厂商，正在疯狂薅着正版游戏的羊毛

    让用户记住自己的品牌，是每个厂商的终极梦想。厂商们会为此不惜重金请明星代言、设计洗脑广告词、冠名综艺、投放无孔不入的广告......你可能也有过被铂爵旅拍、Boss直聘、新氧电梯广告所支配的恐惧。这些厂商投入成百上千万元的目的，无非就是想让路人对他们的品牌产生那么一点点印象。

    逆水寒 版权 羊毛

  • Zenlayer荣登中国云计算厂商榜单前十

    近日，产业数字化研究与咨询机构爱分析发布 《 2020 爱分析· 中国云计算厂商 30 强榜单》，Zenlayer凭借全球边缘云服务能力及领先SD-WAN技术实力，跻身榜单前十。该榜单由爱分析基于过去三年分析师访谈研究的云计算领域优秀企业筛选评定，完整涵盖了主流公有云、专/私有云、超融合、集成平台、云管理平台等多个细分领域，从综合实力、获客能力、产品能力、技术能力、生态与服务能力共五个维度对这些厂商进行综合评价。爱分析认为?

    云计算厂商 云计算

  • 谷歌出手：Android 11要遏制OEM厂商疯狂杀后台应用

    即将到来的Android 11系统上，谷歌要出手好好治理下杀后台的事情了。针对有些厂商会过于激进地杀死这些后台进程，从而导致通知的延迟和应用程序的行为怪异。在 Reddit AMA 环节中，Android 工

    谷歌 Android11

  • Android11这些新功能可能会惨遭手机厂商阉割

    虽然Google I/O 2020(也就是谷歌开发者大会)因为疫情的原因已经凉到连影都没了，但大会重点“Android 11”却是疫打不动地推进着。

    Android11 Android11新功能 安卓11
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM