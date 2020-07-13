消息称半导体制造商ADI或斥资200亿美元收购Maxim

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息:半导体制造商Maxim Integrated可能即将被竞争对手ADI(Analog Devices Inc.)公司收购，交易价值约 200 亿美元。

根据向《华尔街日报》透露的知情人士称，这项全股票交易最早可能于周一宣布，不过一切都还没有确定下来，谈判仍有可能失败。

报道称，如果交易最终敲定，Maxim的股东仍将拥有合并后公司约30%的股份，如果包括现有债务，其估值将略低于 700 亿美元。

这两家公司都是半导体领域的知名企业，ADI产品用于模拟信号和数字信号处理领域，去年的收入约为 60 亿美元。

Maxim成立于 1983 年，其半导体可用于各种场合，包括工业，汽车和医疗保健。致力于为汽车、云数据中心、移动消费类、工业等应用提供先进的模拟整合方案。 2019 年的收入约为 23 亿美元。

如果本次收购顺利进行，那么将产生一个一个更有能力与其他半导体巨头竞争的实体，比如德州仪器。

当然，这种大规模的合并可能需要欧盟、美国和中国监管机构的批准。比如， 2018 年，美国芯片厂商高通公司最终终止了收购芯片厂商恩智浦的交易，原因是没有获得中国监管机构的批准。