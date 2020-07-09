寒武纪公告：披露网上中签结果 中签号码共有19432个

6月18日消息，据国外媒体报道，深交所上市公司中兴通讯（ZTE）表示，它已具备芯片设计和开发能力，其7nm芯片已实现规模量产，且已在全球5G规模部署中实现商用，而5nm芯片正在技术导入。这些芯片不是5G SoC，而是5G设备和基础设施的核心部分，其中基于5纳米的芯片将会带来更高的性能和更低的能耗。新导入的5nm芯片技术将使中兴通讯在半导体领域达到最新标准，这也意味着该公司将不再依赖美国公司或供应商。中兴通讯是全