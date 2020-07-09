寒武纪公告：披露网上中签结果 中签号码共有19432个

AI芯片研发商寒武纪发布公告披露网上中签结果，中签号码共有 19432 个，每个中签号码只能认购 500 股寒武纪A股股票。
【TechWeb】7月8日消息，投资者今起可申购寒武纪股票。寒武纪申购代码787256，申购价格64.39元，单一账户申购上限0.6万股。按本次发行价格64.39元/股和4010万股的新股发行数量计算，预计寒武纪募集资金总额25.82亿元，而此前寒武纪招股书披露预计募集资金28.01亿元。此次募资不及预期。寒武纪战略配售投资者包含中信证券、联想北京、美的控股、OPPO移动、中证投资。寒武纪科技由陈天石和陈云霁联合创立于2016年，陈天石和陈云霁两
【TechWeb】7月7日消息，昨日晚间，寒武纪披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为64.39元/股。公告称，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 3 发行价格为 64.39 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。据悉，本次科创板上市发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为3,405,910万股，?
DoNews 7月7日消息（记者 刘文轩）寒武纪表示首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为人民币64.39元/股，发行规模为25.82亿元人民币，对应的公司市值为257.62亿元人民币。寒武纪此次公开发行股票4010万股，约占发行后公司总股本的比例为10.02%，全部为公开发行新股。本次网下发行申购日与网上申购日同为7月8日。募集资金将全部用于与公司主营业务相关的项目，即新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片?
【TechWeb】在过去的一年中，像Cerebras这样的公司已经成为使用晶圆级处理的头条新闻。台积电希望扩大其业务领域，并计划构建其InFO_SoW（晶圆上集成扇出硅）技术，以便将来构建超级计算机级AI处理器。台积电已经与Cerebras签订了建造晶圆级处理器的合同，但该公司也关注更广阔的市场，并相信晶圆级处理将证明对Cerebras以外的其他客户有吸引力。该公司表示将在16nm技术上构建这些芯片。首字母缩写词汤要了解台积电在这里构建的内
【TechWeb】6月23日消息，鲲云科技今天正式发布全球首款数据流AI芯片CAISA，该芯片定位于高性能AI推理，目前已完成量产。据介绍，鲲云通过自主研发的数据流技术在芯片实测算力上实现了技术突破，较同类产品在芯片利用率上提升了10倍。第三方测试数据显示仅用1/3的峰值算力，CAISA芯片可以实现英伟达同类产品最高3.91倍的实测性能。鲲云科技成立于2016年，聚焦于基于数据流架构的定制AI计算引擎，其自主研发的CAISA架构已有近三十?
独角兽企业在科技创新上不断“越过山丘”，是杭州打造数字经济第一城、完善智慧城市建设的重要动力。 6 月 29 日，在第四届万物生长大会现场，“杭州独角兽企业榜单”正式发布，共计 31 家企业上榜。结婚服务平台婚礼纪再次入选杭州独角兽企业榜单。据介绍，本届大会由杭州市人民政府、中国投资发展促进会主办，杭州市科技局、杭州市发改委等承办。杭州市高科技投资有限公司董事长、杭州市创业投资协会轮值会长周恺秉在分析榜单时?
「很多人选择了向虚拟现实的魅力屈服，寄情于自我幻想，这纵不切实际却更能与人安慰。」——加西亚·马尔克斯《百年孤独》 截止到现在，全球市场上已有 5901 种虚拟币， 3528 种Token， 24 小时成交量达1235. 01 亿美金，总市值2833. 5 亿美金，摩拳，擦掌。 虚拟与现实，传奇与平凡，好与坏，对与错，不存在。 大师是永远的大师，但不得不承认书籍永远没有现实来得更荒谬，或者神奇。 2008 年 8 月，全世界的目光都集中在北京奥
今日，针对“苹果Mac电脑将转向自研处理器”一事，英特尔发布声明回应称，将继续支持苹果，英特尔仍然专注于提供最先进的个人电脑体验和广泛的技术选择，重新定义计算。搭载英特尔芯片的个人电脑能够在全球客户最重视的领域提供最好的体验。
苹果2020年开发者大会（WWDC）在北京时间凌晨1点正式召开，在本次发布会上苹果公布了一项轰动的消息，即苹果未来将会引入自研的ARM架构芯片，逐步取代现在使用的英特尔芯片，苹果Mac弃用英特尔芯片无疑是对后者巨大的打击。
在苹果开发者大会上，除了发布iOS14 之外，还有一个重磅的点就是苹果电脑要更换处理器了。在发布会上，苹果表示，未来的Mac电脑将不再使用英特尔芯片，而是全面引入自研的ARM架构芯片。
【TechWeb】日前，红米官宣了Redmi全新的入门机型——Redmi 9，该机搭载全新的联发科Helio G80处理器、1080p全高清大屏、全场景AI四摄、2.4G+5G双频Wifi。现在有最新消息，近日Redmi官方再度官宣，全新的Redmi 9将于6月24日正式开启预售，其详细外观配置细节也均得到揭晓。外观方面，根据官方透露的信息来看，与此前曝光的信息基本一致，全新的Redmi 9新机将采用一块6.53英寸19.5：9 LCD水滴屏，分辨率为2340x1080。机身背部，该机
北京时间今天凌晨，在 WWDC 2020 全球开发者大会上，苹果除了发布了最新的 iOS 14 系统外，还表示未来的Mac电脑将会使用该公司自主设计的芯片。此前苹果在Mac笔记本电脑和台式机上使用英特尔芯片。
中兴通讯今日发布澄清称，我们注意到近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产，5nm芯片开始导入的信息存在误读。中兴方面强调，在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。
6月20日消息，中兴通讯今日发布澄清称，我们注意到近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产，5nm芯片开始导入的信息存在误读，部分报导与事实不符，对公司正常经营造成了困扰和影响。在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。就在昨日，中兴通讯在位于深圳的总部举行2019年年度股东大会，中兴通讯总裁徐子阳介绍公司已实现7nm芯片商用，5nm芯片的商用会在2021年推出。该消息引发?
6月18日消息，据国外媒体报道，深交所上市公司中兴通讯（ZTE）表示，它已具备芯片设计和开发能力，其7nm芯片已实现规模量产，且已在全球5G规模部署中实现商用，而5nm芯片正在技术导入。这些芯片不是5G SoC，而是5G设备和基础设施的核心部分，其中基于5纳米的芯片将会带来更高的性能和更低的能耗。新导入的5nm芯片技术将使中兴通讯在半导体领域达到最新标准，这也意味着该公司将不再依赖美国公司或供应商。中兴通讯是全
据phoneArena报道，近日，三星和华为正在商讨芯片代工事宜。如果双方达成合作，三星将为华为的5G设备制造先进芯片，而条件是华为将出让部分手机市场份额给三星。
近年来，在线教育行业迅速发展，在线学习逐渐获得学生和家长的认可。专家指出，“在线教育是教育服务的重要趋势，正成为中国经济新的增长点。”据预测， 2020 年中国在线教育市场规模将达 4330 亿元。而在国家进一步完善和加强政策法规的推动下，在线教育走向“重新洗牌的冷静调整期”，注重师资、课程和品牌的头部企业容易突出重围，赢得市场和资本的青睐。在此背景下，儿童智能启蒙教育领先品牌——小狸AI课凭借卓越的教学品质广
【TechWeb】6月12日消息，据国外媒体报道，在5G处理器方面，芯片厂商联发科已显现出不错的发展势头，已推出了天玑1000系列、天玑800系列和天玑820系列5G智能手机处理器，外媒预计其三季度还将推出入门级的5G智能手机处理器，今年的出货量能超过8000万。而除了智能手机领域，联发科在电视所用的芯片方面，也有不俗的表现，联发科官网的信息显示，全球超过20亿台电视，使用的是他们的芯片。联发科在官网上表示，他们率先推出多核智?
2020年 6 月 15 日消息，今天下午，全球领先的智能可穿戴公司华米科技（NYSE:HMI）将于中国合肥举行首届AI创新大会，本届AI创新大会以「AI to Decode Future」为主题，将与全球 AI 领域专家一道，规划 AI 与健康结合的新蓝图，用 AI 解构未来，让科技连接健康。一直以来，华米科技在探索 AI 的路上从未止步，并在人工智能领域取得一定的技术积累。2017 年，华米科技成立人工智能实验室，启动人工智能可穿戴芯片研发，并将目标锁定?
【TechWeb】7月9日消息，世界人工智能大会开幕式上，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示了对未来实现L5级别自动驾驶的信心。马斯克称，“在特斯拉，我觉得我们已经非常接近L5级别自动驾驶了，有信心我们将在今年完成开发L5级别的基本功能。” 另外，马斯克顺便吐槽了下传统芯片在自动驾驶领域“低集成、高功耗”的窘境，“如果自动驾驶用传统芯片，需要耗费数百瓦的功率，整个汽车后备箱会被计算机冷却系统占据。” 特斯拉早在2018年便开?
苹果宣布扩展其独立维修供应商计划，除了在美国增加更多维修点外，还将其扩展到欧洲和加拿大等 32 个国家。该计划中的所有企业都可以获得来自苹果..
提起如日中天的“口红一哥”，已是无人不知无人不晓。年仅 28 岁的李佳琦，从一名美容顾问做起，凭借专业和勤奋练就了带货神功，就连马云也要甘拜..
看着街上成群的高中毕业生，我想起了我高考完那会儿，刚离开学校，对学校外面的一切事物都感到陌生和好奇，陌生是因为学校的封闭式管理，好奇是..
【TechWeb】7月9日晚，据报道，蔚来汽车将获得来自6家银行的超百亿元授信额度。此外，据科创板日报获悉：蔚来汽车BaaS（电池即服务）体系细节将于..
近日，于正再发长文谈自己对明星高片酬的看法。“我觉得挺逗的，很多人都来喷明星高片酬，但是那是金字塔尖的人啊~大部分演员哪有那么多钱？..
“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”当年，学这首诗的时候，大家都认为李白是夸张的写法。没想到，..
凤凰网科技讯 7月9日消息，针对媒体发表的关于“李国庆俞渝案”的建议，俞渝做出了回应表示，法院近日驳回了她针对李国庆提出的限制令申请，其律师..
PP体育针对中超开赛召开总裁线上球迷见面会，对于颇受外界关注的是否可以免费看中超新赛季的话题，王冬首次做出回应：“本赛季PP体育中超全部场次..
谷歌公司在本周宣布，他们已经正式关闭了“Isolated Region”云计划， 5 月份的时候谷歌就已经在中国关闭了这一项目。谷歌还表示，他们并不会在中..
国内电子书厂商文石(Onyx)被指拒绝发布其电子书设备源码，违反 GPL v2 开源协议。..
网易公司首席执行官丁磊谈到他对人工智能的看法，他表示，“人工智能这个名字不新鲜，我读大学的时候就有相关的称呼。”丁磊说，网易用人工智能比..
据外媒报道，欧洲最高法院“欧盟法院”(Court of Justice of the European Union)今日裁定，谷歌旗下视频网站YouTube无需交出，向其视频平台非法上..
“一个士兵只有度过一千次偶然性才算活着。”雷马克在《西线无战事》中如此写道，短短十八字，振聋发聩。其同名电影于 1930 年上映，讲述的是一战..
日前，一加在海外媒体平台官宣了一加Nord的发布时间：将于英国夏令营时间 7 月 21 日下午 3 点(北京时间当天 22 点)发布。此外，一加官方还透露到..
流量明星+直播网红这套直播带货最佳组合拳，在抖音的一场众望所归的直播上居然失灵了。谁也没想到，当乘风破浪的姐姐们登上抖音，最终却尴尬收场..
据外媒The Verge消息，苹果公司针对独立商店的iPhone维修计划已扩展到了欧洲和加拿大，目前其在美国已经有 700 个维修站点。..
巨量引擎正式发布抖音广告创意指数CEI(Creativity Evaluation Index)与《2019- 2020 年度抖音广告创意观察报告》。创意指数CEI分为两个模型：适合..
美国当地时间 7 月 8 日， 89 岁的巴菲特宣布对 5 家慈善机构捐赠价值约29亿美元伯克希尔哈撒韦公司股票。据彭博亿万富豪指数显示，目前巴菲特以6..
据外媒报道，当地时间 7 月 8 日， 89 岁的「股神」沃伦·巴菲特再向梅林达·盖茨基金会和其他四个家庭慈善机构捐赠了约 29 亿美元的伯克希尔哈撒..
AI芯片研发商寒武纪发布公告披露网上中签结果，中签号码共有 19432 个，每个中签号码只能认购 500 股寒武纪A股股票。..