法院：个别图片公司诉图牟利 图片版权市场功能未能有效发挥

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 产权 > 关键词 > 法院最新资讯 > 正文

法院：个别图片公司诉图牟利 图片版权市场功能未能有效发挥

2020-07-08 14:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月8日 消息：今日，北京互联网法院发布数据称，北京互联网法院自 2018 年 9 月 9 日成立以来至 2020 年 6 月 30 日，共受理案件 64473 件，其中著作权案件 49855 件，占比77%，涉图片类著作权案件在所有著作权案件中的占比超过一半以上。

商标，版权

北京互联网法院分析称，造成图片侵权的原因之一是因为部分图片权利人将维权诉讼作为经营方式之一，通过诉讼获取商业利益、促进版权交易的目的较为明显。

北京互联网法院举例称，例如，针对同一被告，多数原告往往仅就一幅图片提起诉讼。在进入诉讼调解程序时，原告又请求将其他未提起诉讼的所有图片一并打包调解，或者促使被告与其签约购买相关图片库产品，试图利用司法力量同时达成解决其版权争议及促成版权交易的目的。个别图片公司或者律师甚至专门从事图片维权诉讼，主动锁定图片权利人，利用专业软件检索到侵权行为后再向图片权利人寻求授权，以提起诉讼的方式获取不正当商业利益。

这种维权方式已经成为这些图片公司的主要经营方式和部分律师开发客户和案源的主要渠道。图片版权交易本应是市场行为，交易价格也应在市场中形成，由市场进行定价。但目前，利用司法程序进行事后救济的现象严重，司法定价替代了正常的市场行为，说明图片版权市场的功能目前未能有效发挥。

此外，引发图片侵权的原因还包括了：图片使用人版权保护意识不足、获取授权渠道不畅;图片版权来源不清晰、授权不规范等。

对此，北京互联网法院倡议，共建、共治、共享图片行业良好版权生态;积极推动图片作品版权登记标准化、信息化;先授权、后使用，无授权、不使用;完善版权运营、管理和版权鉴权制度;共建专业化、规模化、数字化的图片版权可信交易市场;积极运用区块链等新一代信息技术，促进图片版权信息共享。

网友热搜:

图书版权引进声音版权费用法院缺席判决会怎么样网易云版权证明文件图书版权交易如何做好网络版权保护工作音乐版权登记英雄联盟版权是谁的一首歌的版权费是多少美国新闻版权
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 国家版权局规范摄影作品版权秩序 整治图片侵权盗版

    今日，国家版权局发布《关于规范摄影作品版权秩序的通知》对摄影作品版权秩序进行了规范。其中，国家版权局称，图库经营单位应当健全版权管理机制，规范版权运营活动，与摄影作品著作权人订立合同，在双方约定的权限范围内行使相关权利。

    版权 图片 侵权盗版

  • 法院准许乐视网撤诉爱奇艺侵权 受理费25元

    中国裁判文书网发布乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书，上述事件由北京互联网法院审理，于2020年1月19日立案，2020年3月16日原告乐视网（天津）信息技术有限公司提出撤诉申请。最终裁判结果为，法院准许乐视网（天津）信息技术有限公司撤诉。案件受理费25元，由乐视网（天津）信息技术有限公司负担（已交纳）。

    爱奇艺 乐视网 侵权

  • 法院准许乐视网撤诉爱奇艺侵权，今年3月乐视提出撤诉

    近日，中国裁判文书网发布乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书，上述事件由北京互联网法院审理，于 2020 年 1 月 19 日立案， 2020 年 3 月 16 日原告乐视网（天津）信息技术有限公司提出撤诉申请。最终裁判结果为，法院准许乐视网（天津）信息技术有限公司撤诉。案件受理费 25 元，由乐视网（天津）信息技术有限公司负担（已交纳）。

    乐视网 爱奇艺

  • 主播未经授权在斗鱼直播间演唱他人歌曲，法院认定直播平台构成共同侵权

    据北京互联网法院官方微信公众号消息，近日法院宣判了一起由斗鱼主播未经授权，在直播间演唱他人歌曲的侵权案件，法院一审认定斗鱼直播平台构成共同侵权。原告麒麟童公司主张，其合法取得了歌曲《小跳蛙》在全世界范围内的著作财产权，而在未获得其授权、许可，未支付任何使用费的前提下，12 名主播 59 次在被告斗鱼公司运营的直播间中演唱《小跳蛙》，严重侵犯了麒麟童公司对歌曲依法享有的词曲

    斗鱼直播 主播

  • 国家版权局等四部门严打短视频侵权盗版行为

    6月17日消息，据国家版权局官网消息，近日，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2020”专项行动。本次专项行动于6月至10月开展，针对网络版权保护面临的新情况新问题，聚焦5个重点领域：一是开展视听作品版权专项整治，深入开展院线电影网络版权专项保护，严厉打击短视频领域存在的侵权盗版行为，严厉打击通过流媒体软硬件传播侵权盗版作品行为。二是开展?

    盗版 短视频 国家版权局

  • B站回应“构成帮助侵权”：有侵权投诉会第一时间处理

    今日，针对被法院认定"构成帮助侵权"一事，B站方面表示，本案中作品是一段电影的完整音轨，即完整作品，(因此案件的判决)与其他内容类型无关。此外，B站还表示：“我们非常重视版权合规工作，在审核阶段，通过技术和人工审核来过滤明显侵权的版权上传内容;B站首页和视频播放页都设有专门投诉侵权的入口，处理版权事务有专门的邮箱

    B站 侵权 版权

  • 小心！转载这种文章会侵权，可能赔钱！

    很多新媒体运营一直以为，转载文章，只需要获得对方授权(公众号单勾/双勾白名单)，这时候发布文章就不侵权了。

    图片侵权 文章侵权 版权

  • 拿下杰威尔全部歌曲版权，后版权时代音乐巨头在抖音上增值

    6 月 12 日零点，新歌《Mojito》一上线就刷屏朋友圈。而另一边，抖音也与杰威尔音乐达成版权合作，获得杰威尔音乐全部歌曲片段及歌曲MV片段的短视频平台版权授权合作。据介绍，此次版权授权合作涵盖歌曲、MV等多项内容，除周杰伦歌曲版权权益外，也囊括袁咏琳、派伟俊等杰威尔旗下歌手的过往曲目和未来新增歌曲。

    版权 抖音 杰威尔

  • 国家版权局：对图库经营单位虚构版权、不正当维权等行为进行规制

    DoNews 6月12日消息（记者 刘文轩）中国国家版权局发布《关于规范摄影作品版权秩序的通知》，对摄影作品相关版权问题进行厘清，推动构建摄影作品版权保护机制。该《通知》主要包括七方面内容：1. 明确构成摄影作品的要件是具有独创性，并强调以新闻事件为主题的摄影作品不属于时事新闻，受著作权法保护；2. 针对实践中存在的篡改摄影作品标题或作品原意等问题，强调对作者人身权的保护，并重申著作权集体管理组织的法律地位和法定?

    图库 版权

  • 三星副会长受审结果公布 法院决定不逮捕

    6月8日，三星集团副会长、继承人李在镕在当天上午10 时 30 分许出庭接受逮捕必要性审查，检方希望批准逮捕李在镕。而就在6月9日凌晨韩国法院公布判决结果，驳回了检方的请求，对三星电子副会长李在镕、三星未来战略室前室长崔志成、三星未来战略组前组长金钟重三名三星高管作出不批捕的决定。

    三星 李在镕 三星副会长受审

  • 优酷起诉图解电影侵权案二审宣判 后者构成侵权赔偿3万元

    近日，北京知识产权法院审结一起关于《三生三世十里桃花》《大军师司马懿之军师联盟》的“图解电影”信息网络传播权案件。法院经审理认为被告蜀黍科技公司侵犯了优酷公司对上述两部剧集享有的信息网络传播权，维持了一审判决，判赔经济损失 3 万元。

    优酷 图解电影 侵权

  • 找字难、担心字体侵权？在字体超市不存在的

    ​一张图片设计效果的好坏，很大程度上取决于字体的运用。如果因为没找到合适的字体，就凑活着用了一款，那么整个作品的画风可能就被毁了。

    找字难 字体侵权 字体超市

  • 当当网高管变性之后被开除 法院判决：有权进入女厕

    7月3日，据国内媒体报道，当当网高管高某某2018年被诊断为易性症，做了变性手术之后却被公司以旷工为由开除。双方对簿公堂之后，法院判决双方合同继续有效，高某某有权以女性身份进入女厕。报

    当当 变性手术 易性症

  • 李国庆发布离婚诉讼声明 请求法院尽快判离

    昨日晚间，李国庆发布《关于离婚诉讼的公开声明》称，俞渝不离婚目的是拖延离婚程序，控制当当，且不能排除通过赢得时间转移资产的可能。希望法院在事实基础上尽快判离，结束这场闹剧。

    李国庆 李国庆离婚 俞渝

  • 北京市第三中级人民法院和京东数科合作建设智慧法院第一项成果落地

    【TechWeb】6月28日消息，北京市第三中级人民法院正式推出以VR电子诉讼服务为核心的一站式诉讼服务中心，公众可通过诉讼服务大厅、网站、诉讼服务热线、移动微法院等多种渠道，足不出户办理诉讼全程各项业务。据悉，这是北京市第三中级人民法院和京东数字科技集团合作建设智慧法院的第一项落地成果。据了解，京东数科利用VR技术对三中院新址1400平米的诉讼服务大厅进行3D建模，实景还原了诉讼服务大厅内部场景和各项功能设施。公?

    京东 北京市 京东数科

  • 担心字体侵权？「字体超市」帮你轻松解决用字问题

    无论是做各种各样的商业海报，还是上传到自媒体平台的各种宣传图，想要让内容更加的美观和更具可读性，都离不开选择特别的字体。让人头疼的是，一旦涉及“商业用途”，很多字体在未经授权的情况是不能随便使用的，如果不慎违反了使用许可，就会面临被追责、巨额罚款等各种风险。

    字体 字体超市 字体侵权

  • 京东宣布上线版权素材中心 向商家及达人用户免费开放

    昨日，京东宣布，为了让平台商家在进行商品视觉创作时省钱又省心，打造健康的平台生态，京东近日上线了京东版权素材中心。这是全国电商行业中首个大型免费版权素材平台，面向全量商家和京东平台达人用户免费开放。

    京东 版权 电商

  • 老干妈称腾讯从来没有催收过，之前法院裁定不知情

    据红星新闻报道，对于近日网上热议的腾讯诉老干妈拖欠千万广告费一事，老干妈相关负责人及多名员工表示，腾讯公司从来没有催收过广告费，老干妈也没有与腾讯合作过。

    老干妈 腾讯

  • 韩国法院决定不逮捕三星电子副会长李在镕

    DoNews 6月9日消息（记者 刘文轩）据韩联社报道，韩国首尔中央地方法院6月9日驳回检方对三星电子副会长李在镕的批捕申请，决定不予批捕。检方对前三星未来战略室室长（副会长）崔志成、战略组组长（社长）金钟重的批捕申请也被驳回。首尔中央地方法院首席法官元贞淑表示，检方提出的逮捕嫌疑人的必要性和合理性不够充分。案件的基本事实已被查清，检方还掌握了相当多的证据，但嫌疑人是否负有责任及其程度经审理做判断较为妥当。首

    三星 李在镕

  • 用户B站上传《我不是药神》纯音频被判侵权

    因用户在bilibili网站上传《我不是药神》电影的纯音频，上海宽娱数码科技有限公司(B站)被优酷以侵害信息网络传播权为由诉至北京互联网法院。法院一审认定，宽娱公司构成帮助侵权。宽娱公司于判决生效之日起十日内赔偿优酷公司经济损失 60000 元和合理开支 5000 元。

    B站 我不是药神 侵权
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM