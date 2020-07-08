法院：个别图片公司诉图牟利 图片版权市场功能未能有效发挥

站长之家(ChinaZ.com) 7月8日 消息：今日，北京互联网法院发布数据称，北京互联网法院自 2018 年 9 月 9 日成立以来至 2020 年 6 月 30 日，共受理案件 64473 件，其中著作权案件 49855 件，占比77%，涉图片类著作权案件在所有著作权案件中的占比超过一半以上。

北京互联网法院分析称，造成图片侵权的原因之一是因为部分图片权利人将维权诉讼作为经营方式之一，通过诉讼获取商业利益、促进版权交易的目的较为明显。

北京互联网法院举例称，例如，针对同一被告，多数原告往往仅就一幅图片提起诉讼。在进入诉讼调解程序时，原告又请求将其他未提起诉讼的所有图片一并打包调解，或者促使被告与其签约购买相关图片库产品，试图利用司法力量同时达成解决其版权争议及促成版权交易的目的。个别图片公司或者律师甚至专门从事图片维权诉讼，主动锁定图片权利人，利用专业软件检索到侵权行为后再向图片权利人寻求授权，以提起诉讼的方式获取不正当商业利益。

这种维权方式已经成为这些图片公司的主要经营方式和部分律师开发客户和案源的主要渠道。图片版权交易本应是市场行为，交易价格也应在市场中形成，由市场进行定价。但目前，利用司法程序进行事后救济的现象严重，司法定价替代了正常的市场行为，说明图片版权市场的功能目前未能有效发挥。

此外，引发图片侵权的原因还包括了：图片使用人版权保护意识不足、获取授权渠道不畅;图片版权来源不清晰、授权不规范等。

对此，北京互联网法院倡议，共建、共治、共享图片行业良好版权生态;积极推动图片作品版权登记标准化、信息化;先授权、后使用，无授权、不使用;完善版权运营、管理和版权鉴权制度;共建专业化、规模化、数字化的图片版权可信交易市场;积极运用区块链等新一代信息技术，促进图片版权信息共享。