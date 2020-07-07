马斯克：特斯拉龙舌兰酒Teslaquilla即将推出

6月11日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，该公司将开始量产其Semi电动半挂卡车。在当地时间周三股市开盘前，马斯克在给特斯拉员工的新邮件中写道，是时候开始批量生产Semi电动半挂卡车了。然而，他并没有给出量产的具体时间表。这款卡车最初计划在2019年量产，但在今年4月底的时候，特斯拉又表示，将把这款卡车的生产和交付时间推迟至2021