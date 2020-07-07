马斯克：特斯拉龙舌兰酒Teslaquilla即将推出

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马斯克：特斯拉龙舌兰酒Teslaquilla即将推出

2020-07-07 17:58 · 稿源：站长之家

据外媒报道，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。

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