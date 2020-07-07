马斯克：特斯拉龙舌兰酒Teslaquilla即将推出

据外媒报道，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。
据外媒报道，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。
马斯克身家超马云，马斯克、马云身价各是多少？据7 月 1 日最新消息，今日美股收盘，特斯拉股价大涨 6.98%，报1079. 81 美元，市值达2002. 78 亿美元，约合人民币 14150 亿元。
随着特斯拉汽车的股价在2020年上半年出现快速上涨，作为公司CEO的马斯克身家财富也随之提升。据中国基金报报道，福布斯实时富豪排行榜显示，身家一度紧随马云之后的马斯克已经超越黄峥和马云，成为世界第 22 富豪。
据福布斯实时富豪排行榜，排名 22 的马斯克身价 449 亿美元，超越身价 445 亿美元的黄峥和身价 433 亿美元的马云。
6月27日消息，在得知亚马逊要收购自动驾驶公司Zoox的消息后，埃隆·马斯克发推嘲笑亚马逊CEO贝索斯是“抄袭者”，他认为亚马逊此举是在盲目模仿。这已经不是马斯克第一次怼贝
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价连续大涨，屡创新高，CEO马斯克也十分得意，并且似乎有些“膨胀”，又开始讥讽特斯拉空头和美国证券交易委员会（SEC）。特斯拉马斯克在社交网络上表示，要送一些“做空短裤”（short shorts）给养肥空头委员会（Shortseller Enrichment Commission，首字母缩写同美国证券交易委员会）。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn
如果你在推特关注埃隆·马斯克的话，就会知道他是有多么热爱“惹是生非”。最近，马斯克又抓住一次机会，对着 “老冤家”贝佐斯使用了嘲讽的技能。马斯克在转发一则“亚马逊收购自动驾驶公司Zoox”的新闻里，称这位全球首富是一只“抄袭猫”(copycat)。
今日，硅谷钢铁侠埃隆·马斯克的妈妈梅耶·马斯克正式官宣开通微博，并称将在这里分享自己的故事，同时称自己的新书《人生由我》已出版。据悉，梅耶·马斯克今年已72岁，其微博账号为@MayeMusk ，微博认证为模特，美国注册营养师，目前粉丝超500人。
7月6日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交网络上透露，该公司已开始售卖限量版“做空短裤”（short shorts）。图片来自特斯拉官方如图所示，短裤上有特斯拉的标志。另外，据商品描述，短裤后面还有 “S3XY”字母，代表特斯拉推出的电动汽车Model S，Model 3，Model X，Model Y。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn）是特斯克空头，马斯克和他开玩?
究竟如何培养出一个旷世创新天才?又是哪些因素在少年马斯克成长中发挥了作用?号召“人生由我”的现代女性如何平衡家庭和事业?在量子位的专访中，梅耶·马斯克娓娓道来，讲述一切。
最近数天亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)多次公开表达对“Black Lives Matter”活动的支持，不过，这并非他首次通过社交媒体怼人。过去18个月，贝佐斯曝光度和财富与日俱增，但同时他本人和亚马逊也频频遭到批评。贝佐斯似乎并不羞于表达自己的观点，而且越来越多地通过社交媒体发声。
5月31日，硅谷钢铁侠埃隆马斯克的SpaceX（美国太空探索公司）首次载人发射任务成功，创造了商业太空公司的全新历史。此次发射表现堪称完美，火箭返回级成功在大西洋上的回收平台“Of Cou
马斯克暗示将在亚洲建立新工厂，但具体地点尚未确定，且暂时不会考虑在中国。马斯克表示，有在亚洲建厂的计划，但是首先需要完成柏林工厂和第二家美国工厂的建设。目前，特斯拉正忙于柏林工厂建设和德克萨斯州奥斯汀的筹建工作中。为了完成交付目标，上海工厂也在扩建中。除了电动轿车的生产外，特斯拉Cybertruck的投产也正式提上了日程，这意味着，特斯拉的确需要更多的工厂来支
马斯克的星链计划大家都听说过，一些还没深入了解马斯克的星链计划的朋友可能还不清楚这个计划是不是就是6G，两者之间有什么关系呢？下面就来为大家详细的介绍一下。
6月11日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，该公司将开始量产其Semi电动半挂卡车。在当地时间周三股市开盘前，马斯克在给特斯拉员工的新邮件中写道，是时候开始批量生产Semi电动半挂卡车了。然而，他并没有给出量产的具体时间表。这款卡车最初计划在2019年量产，但在今年4月底的时候，特斯拉又表示，将把这款卡车的生产和交付时间推迟至2021
【TechWeb】6月8日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）在一封电子邮件中表示，该公司的首要任务是开发星际飞船（Starship）。此外，他还在邮件中呼吁员工加快星际飞船项目的开发速度。SpaceX是获得美国宇航局（NASA）总计10亿美元资助的三家公司之一，它将开发能够将货物和人类送往月球的登月系统。据悉，该公司将用星际飞船作为着陆器，而这艘飞船将通过其Super Heav
马斯克说话不算数？两名未按时复工特斯拉员工被解雇凤凰网科技讯 北京时间6月26日消息，尽管公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)3月份曾信誓旦旦地向员工表示，如果感觉身体不适，无需硬撑着来上班，但特斯拉两名员工向《华盛顿邮报》报料称，由于在特斯拉工厂非法复产时选择不来上班，他们6月份被解雇了。这两名员工是卡洛斯·加百利（Carlos Gabriel）和杰西卡·纳罗（Jessica Naro）。两人表示，虽然特斯拉人力资源部门称解雇他们的
【TechWeb】6月9日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的CEO埃隆·马斯克在发给员工的一封电子邮件中证实，特斯拉正面临提高Model Y产量的问题。特斯拉是在去年3月份推出Model Y的，这款车是一款跨界运动型多用途汽车，最多可搭载7名乘客，续航里程最高为300英里（约482公里）。今年1月，特斯拉证实，该公司已开始在弗里蒙特工厂生产Model Y，这距离该公司推出这款车不到一年时间。今年3月，外媒报道称，该公司已经正式开
马斯克在发给SpaceX员工的邮件指出，要求他们将星际飞船(Starship)视为SpaceX的“首要任务”，让他们加快这枚超重型火箭的研制进度。
6月29日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交媒体上表示，相对其它美国汽车厂商，特斯拉收到的补贴最少。特斯拉马斯克上述言论是对一段视频有感而发。这段视频里，主持人表示，有一些美国人非常“憎恶”特斯拉，是因为特斯拉接受政府补贴，一些美国人很厌恶这种行为。马斯克表示，相对其它美国汽车厂商，特斯拉收到的补贴（subsidies）最少。联邦税收抵免（Federal tax credit）适用其它厂商生产的电动汽?
在 5 月份完成美国拉斯维加斯会议中心的两条地下隧道之后，埃隆·马斯克的隧道公司(Boring Company)又接到了当地两家大型赌场Wynn Las Vegas与Genting的新订单。
日前，openEuler技术委员会听过讨论决定，openEuler开源社区正式成立DDE SIG特别兴趣小组，进一步完善和丰富openEuler的桌面环境，而第一个维护者..
前段时间，美股遭遇史上最严重的熔断，能源、航空股暴跌，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司也因为购买了航空股而巨额亏损，被不少人嘲笑股神也失手了。..
，今日，快手在其官方微信公众号发文称，快手已于近日推出最新游戏公会政策。..
深交所今日公布创业板改革并试点注册制的新一批获受理企业。其中，趣睡科技、显盈科技、开勒环境等 16 家企业申请IPO。截至目前，创业板改革并试点..
DoNews 7月7日消息（记者 丁凡）今日晚间消息，笔记本、电竞厂商微星科技总经理兼CEO江胜昌在今日下午1时左右于新北市微星科技公司坠楼，被发现时..
今日，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。据悉，在 2018 年特斯拉就向美国专利..
蹭热点，一直以来都是抖音上热门、暴力增粉的捷径，但是我敢说，99%的内容创作者蹭热点的方法都是错的。不仅没有蹭上热点，反而还会因为过度蹭热点..
二手车交易平台优信旗下的大数据研究院发布了《 2020 上半年二手车消费数据报告》，这份报告显示，从成交价格分布来看， 10 万以内的二手车受关注..
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