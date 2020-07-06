显卡内部通知显示：部分型号显卡要适当涨价

据报道，英伟达(NVDA.US)已经内部通知所有AIC品牌显卡厂商，建议从 7 月份开始，可以对部分型号进行涨价，其中一个因素是要弥补 618 特价留下的空间。
同时，虚拟货币“挖矿”需求在近期又有了明显抬升，GTX 1660 Suepr、RTX2060 等热门中端主流型号的市场需求非常旺盛，英伟达也建议可以适当涨价。
据报道，英伟达(NVDA.US)已经内部通知所有AIC品牌显卡厂商，建议从 7 月份开始，可以对部分型号进行涨价，其中一个因素是要弥补 618 特价留下的空间。
同时，虚拟货币“挖矿”需求在近期又有了明显抬升，GTX 1660 Suepr、RTX2060 等热门中端主流型号的市场需求非常旺盛，英伟达也建议可以适当涨价。
【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，数据中心、云计算等领域的需求，也带动了服务器销量的增长，进而也拉升了服务器相关芯片销量的提升。外媒在最新的报道中就表示，英伟达、AMD这两大厂商服务器芯片的销量，正在增加，他们对未来也非常乐观。英伟达服务器相关芯片的业绩，在他们的财报中体现在数据中心这一业务上，这一业务2020财年的营收为29.83亿美元，在英伟达营收中所占的比重，由上一财年的25%提升到了27.4%。而在截?
据国外媒体报道，由于英特尔、英伟达和AMD这三大芯片厂商，在下一代的芯片推出安排方面还未完全确定，供应链目前也陷入了尴尬的境地。从外媒的报道来看，这三大芯片厂商在下一代芯片推出安排方面的不确定，产业链人士认为主要有两种情况，其一是频繁更改他们的推出计划；其二则是因为竞争激烈而保密，并不公布具体的推出计划。在竞争方面，外媒在报道中表示，英伟达、AMD和英特尔之间竞争日益激烈，正在?
[TechWeb]梅赛德斯·奔驰（Mercedes-Benz）与英伟达（Nvidia）合作开发用于汽车的下一代计算平台，该平台将支持从空中软件更新到自动驾驶的所有内容。这家德国汽车制造商表示计划从2024年开始在其车队中推广这项新技术。新平台将基于Nvidia的片上系统Orin技术，还将使用基于San Jose的公司完整的Drive AGX软件堆栈。Nvidia 于2019年12月在CES上首次展示了Orin ，除了顶级规格（例如每秒可以进行200万亿次运算，同时使用更少的功率
【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰正与半导体制造商英伟达合作，开发下一代汽车计算平台，支持通过无线软件更新到自动驾驶的各种服务。这个新平台基于英伟达的片上系统Orin技术，也将使用英伟达的全驱动AGX软件栈。从2024年开始，从入门级到高端汽车，奔驰所有的新一代汽车都将采用标准的英伟达驱动AGX Orin技术、传感器和软件。据悉，英伟达驱动AGX Orin平台是一种自动驾驶汽车处理器，将于202
6月9日消息，据国外媒体报道，在截至1月26日的2020财年第四财季和4月26日的2021财年第一财季，图形处理器供应商、人工智能计算领导厂商英伟达的营收同比均大涨近40%，净利润同比增长率均超过60%，其中第一财季的净利润更是同比翻番，他们预计第二财季营收的同比增长率仍将超过38%。上佳的业绩，自然也会增强投资者的信心，推动股价上涨，英伟达股价在今年也确有明显上涨，今年已上涨近50%。周一美国股市收盘时，英伟达
对于影迷来说，今年上半年的电影市场让人十分难受，因为疫情原因不仅全球几乎所有影院都关门歇业，甚至连正在拍摄中的影视剧也遇到了停拍的遭遇。但在6月16日迎来了一个好消息，《阿凡达》系列的续集恢复拍摄工作，主创团队已经飞赴新西兰，开始续集的拍摄。
据外媒PhoneArena消息，随着5G需求的增加，台积电第二季度的芯片业务全球市场份额达到了51%，碾压了三星的18.8%。
思普达厨卫厂家有着完善的产品生产线并且对于物流方面也是非常的重视思普达厨卫在对于物流体系不断的完善为的就是让可以节约加盟商的时间和成本从而让加盟店有着快速的发展让加盟店不会出现缺货的现象努力为用户提供最好的产品与服务思普达厨卫在对于品牌的宣传也十分的重视不断开展品牌宣传和文化等活动来扩大品牌的知名度也有着明显代言人那么加盟思普达厨卫对于加盟有着哪些帮扶呢? 1；加盟前需要了解思普达厨卫的公司文化以及
生活本就千姿百态，各有各的活法、精彩或无奈。某媒体人曾和西北一没读过书的放羊娃有过这样的对话：你为什么要放羊？放羊是为了娶媳妇儿。为什么要娶媳妇儿？娶媳妇儿是为了生娃。为什么要生娃。生娃是为了放羊……读过一些书，江湖人称矮大紧的同学曾写过一首歌：生命不止眼前的苟且，还有诗和远方……布里亚特蒙古族人达西斯仁，在本科毕业后回到了自家牧场，成为一名有自己想法的牧民。近一年来，他用快手（快手号：Mumindaxi?
美国证券交易委员会 6 月 19 日披露，腾讯通过全资子公司黄河投资有限公司买入蔚来汽车 168 万股美国存托股(ADS)，相当于 168 万股A类普通股，耗资 1000 万美元。
受疫情影响，各行各业于上半年的交易额都不比往年。作为后疫情时代首个全球狂欢购物节，电商齐发力，打响618“回血之战”，全民的消费热情得到释放。天猫 618 首小时成交额同比增长100%，京东 618 累计下单金额已超 2392 亿元，电商平台战绩远超往年。 包裹量迅猛增加，物流速度却迅猛增快，实现小时达、分钟达等快速派送。据悉，天猫 618 包裹七成已签收，全国 299 城出现“分钟级送达”;京东实现社区“分钟达”、同城“小时达”
好莱坞科幻大片中，有着许多的经典作品，相信不少人绝对会给《阿凡达》投上一票，这其中一个原因不仅是电影的剧情故事十分惊艳，当年这部电影还采用了许多创新技术，让电影工业提升到新的阶段。
此前多数券商给予中芯国际科创板IPO定价区间也基本集中在24元/股—30元/股。若按上述询价当日7月2日15:00结束前中芯国际港股的股价30.55港元/股（约合人民币27.8元/股）初步估算，中芯国际本次募资额或将达450亿元左右（以发行16.86亿股计），该规模在A股IPO历史融资额中或可排至第7位，位居工商银行之后，中国平安之前。从中芯国际的发行安排中可知，初始战略配售的股票数量为8.43亿股，占绿鞋行
【TechWeb】6月9日消息，台积电今日宣布，股东常会选任台达电董事长海英俊为独立董事。台积电海英俊简历海英俊1999年加入台达电，于2004年担任副董事长暨执行长，主要职责为制定公司营运发展方向、规划组织架构，推动并落实策略性创新事业发展。2012年六月，海英俊获选任为台达电董事长，除负责审视公司长期策略发展方向外，亦积极强化公司治理及董事会运作机能。海英俊加入台达电子之前，曾任GE Capital台湾地区总经理，亦于多家
2020 年 3 月，中国最大的通体砖粉料制造专家——祥达陶瓷携手国内领先的自动化项目对接平台大学仕，快速寻找自动化设备服务商，实现瓷砖的全自动分集装箱码垛。祥达陶瓷有限公司创始于 1992 年，地处全国最大的建筑外墙陶瓷生产基地——福建省晋江市磁灶镇。是中国外墙砖行业最具竞争力及发展潜力的企业，中国最早生产通体系列的外墙砖生产厂家，中国最大的通体砖粉料制造基地。祥达陶瓷被业界称为“通体砖制造专家”，通体砖的?
随着大时代的改变与发展迁移，人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的发展已经成为了改变传统一尘不变的模式。DAFEX 达菲是一家全球性的专业金融技术服务提供商，用心致力于创新科技为一直保守着传统方式的金融业带来新景象。一个汇集顶尖人工智能技术及金融交易的专业平台 – 小菲达人（AIT 3.0）正是DAFEX 达菲的核心所在。小菲达人（AIT 3.0）不仅汇聚了业内专家和各大技术支持，更以区块链技术为研发领航者创建了许多人工
今日，京东公布数据称，从 2020 年 6 月 1 日 0 点到 6 月 18 日9：47，京东平台 618 期间累计下单金额达到2284. 88 亿元，远远超过了去年 618 大促 18 天 2015 亿元的纪录。
快,是这个时代的主旋律,从工作到生活无一例外,在现代人新潮的生活方式中,美味、健康、滋补的“轻食尚”即食滋补品类中的鲜炖鱼胶尤其受消费者青睐。天运立达(北京)科技旗下品牌南九所主打口感上佳且食用便捷的即食鱼胶,为身处快节奏生活一族提供一份开碗即食的滋润。传承鱼胶文化 专注高品质鱼胶传承华夏千年鱼胶文化,弘扬国粹精华,南九致力于研发、生产、加工各类鱼胶衍生品,用0脂肪、膳食纤维高的即食鱼胶,满足现代人“边吃边瘦?
由美国埃默里大学医学院放射肿瘤学助教穆罕默德·可汉（Mohammad Khan）领衔的研究团队，公布了利用低剂量化疗治疗新冠肺炎的首个人体试验结果，重症患者有效率达80%，疗效令人激动。研究人员对5名重症新冠肺炎患者两侧肺部进行了一次低剂量（1.5格瑞）放疗，时间为10至15分钟，5名患者年龄在64至94岁之间。放疗24小时内，4名患者病情得到迅速改善，?
天眼查数据显示， 6 月 9 日，万达网络科技有限公司的经营状态变更为“注销”，注销原因为决议解散。该公司由上海万达网络金融服务有限公司全资持股，后者的最终受益人为王健林。
最近一段时间，美国上市的中概股中有不少公司都在考虑退市，此前58同城已经私有化退市，现在要轮到微博了。今晚微博发布消息，收到新浪CEO曹国伟的..
英伟达已经内部通知所有AIC品牌显卡厂商，建议从 7 月份开始，可以对部分型号进行涨价，其中一个因素是要弥补 618 特价留下的空间。同时，虚拟货币..
继东航3322元的周末随心飞套票火了之后，海南航空也推出了“海航随心飞、欢聚自贸港”航空套票产品，售价2699元，开卖之后火爆网络，甚..
EUV光刻机是制造7nm以下节点先进工艺的必备工具，目前国内还没有EUV设备。作为国内最先进的晶圆代工厂，中芯国际董事长周子学日前表态，该公司已经..
中国远洋海运集团与阿里巴巴、蚂蚁集团签署三方战略合作协议，将共同推动航运物流区块链合作和应用，开展未来基于全球航运物流网络的深度合作。根..
此前报道显示，美国正在修改一份出口规则：即使芯片本身不是美国开发设计，但只要外国公司使用了美国制造设备，就必须获得美国政府的许可才能向华..
日前，我们报道了Redmi新机的部分信息，该机搭载天玑处理器，屏占比超高，配备升降式镜头，边框控制效果出色。 7 月 5 日，微博博主@数码闲聊站 爆..
时隔一年，“成都养鸡二厂名誉厂长”敖厂长重回B站。据报道，在与西瓜视频方面的合约到期之后，游戏领域头部UP主敖厂长已经重回B站。并且，此次..
我们已经看到Windows 10 May2020 更新给用户带来了一系列的问题，包括登录问题、存储空间的问题和OneDrive的问题。但也有一些人连安装都出现了问题..
7 月 5 日，经常准确曝光三星消息的数码博主@i冰宇宙 发文称，三星Galaxy Note20系列全球发布会定档 8 月 5 日。该消息与此前网上的爆料内容一致，..
目前，华为有多款手机采用40W超级快充，比如P40系列、nova7系列等，而将于下半年发布的Mate40系列可能会用上更高功率的快充方案。日前，华为最高功..
稍早前，海航集团官网上线了“海航随心飞欢聚自贸港”产品，并宣布该产品于 7 月 6 日 11 点 30 开售。 7 月 6 日上午，该产品正式开售，不过由于..
据天眼查数据显示， 7 月 6 日，深圳市快驰骏马信息技术有限公司成立，注册资本 500 万元，法定代表人为郝增喜。公司经营范围包括货物运输代理；国..
英雄联盟的官方在7月6日的下午5点发布了最新的峡谷之巅第六赛季的奖励公告，其中宣布第六赛季的奖励为限定皮肤【奥术师 佐伊 至臻】，相信大家都很..
新浪董事会今日收到New Wave MMXV Limited(以下简称“New Wave”)发出的初步非约束性的私有化要约。要约显示，新浪将以 41 美元/股的价格私有化。..
王者荣耀在7月6日的晚上进行了新版本的更新维护，此次的更新内容主要是调整英雄和装备，其中痛苦面具的生命值加强了，下面就一起来看看吧！..
魔兽世界怀旧服安其拉之门的副本马上就要在7月底开放了，想必大家都很期待这个副本的开放，当然了，作为玩家第一件事情就是要做安其拉的开门任务，..
英雄联盟的官方在7月6日发布最新的公告，即将开启开放征服者主题冠军杯赛的不限量测试，很多玩家还不清楚是什么情况，下面就来为大家详细的介绍一..
英伟达(NVDA.US)已经内部通知所有AIC品牌显卡厂商，建议从 7 月份开始，可以对部分型号进行涨价，其中一个因素是要弥补 618 特价留下的空间。..
据彭博消息，新浪通过了初步的非约束性私有化议案，方案报价为每股 41 美元现金，截至发稿，新浪盘前涨幅逾 10%。..