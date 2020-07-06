显卡内部通知显示：部分型号显卡要适当涨价

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显卡内部通知显示：部分型号显卡要适当涨价

2020-07-06 21:00 · 稿源：站长之家

据报道，英伟达(NVDA.US)已经内部通知所有AIC品牌显卡厂商，建议从 7 月份开始，可以对部分型号进行涨价，其中一个因素是要弥补 618 特价留下的空间。

同时，虚拟货币“挖矿”需求在近期又有了明显抬升，GTX 1660 Suepr、RTX2060 等热门中端主流型号的市场需求非常旺盛，英伟达也建议可以适当涨价。

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