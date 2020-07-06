触手直播App和官网无法访问 相关人士：正在善后 处理完会官宣

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触手直播App和官网无法访问 相关人士：正在善后 处理完会官宣

2020-07-06 15:30 · 稿源：站长之家

据澎湃新闻报道，今日，针对“触手直播和App无法访问”一事，接近触手直播的相关人士表示，现在平台正在善后，把一些事情处理完会官宣。

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