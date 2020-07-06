触手直播App和官网无法访问 相关人士：正在善后 处理完会官宣

据澎湃新闻报道，今日，针对“触手直播和App无法访问”一事，接近触手直播的相关人士表示，现在平台正在善后，把一些事情处理完会官宣。
据澎湃新闻报道，今日，针对“触手直播和App无法访问”一事，接近触手直播的相关人士表示，现在平台正在善后，把一些事情处理完会官宣。
近日不少网友发现触手直播平台官网以及触手APP都无法打开，APP上的页面显示“哎呀~失败了，点击刷新”，因此不少人猜测触手直播是不是停服了，这里我们来看下触手直播为什么无法打开的原因。
7月3日，触手直播疑似关闭，目前已经无法正常访问触手直播官网，此前传出触手直播拖欠主播工资消息，一些触手主播也在微博进行声讨，并且触手直播的官方微博已经停止更新1个多月。
触手直播是不是要倒闭了？据媒体报道， 7 月 3 日上午触手直播疑似已停服，目前官网已经无法打开，触手App内已无内容显示。昨日晚间，就有多名触手主播爆料称，触手直播疑似已停服：用户账号无法登录，PC端和App均无法正常打开，内容无法查看。
近日，专注手游直播的触手直播疑似被关闭，目前已经无法正常访问触手直播官网。此前有传闻称触手直播拖欠主播工资消息，一些触手主播也在微博进行声讨，同时，触手直播的官方微博已经停止更新 1 个多月。
今日，触手APP及网站已无法打开，此前界面新闻曾报道称，触手直播已陷入经营困难，触手直播已经向签约主播发布通知称，根据合同约定，经纪公司将指定的独家直播平台更改为快手直播平台
今日，触手直播APP及官网已无法打开，APP页面显示“哎呀~失败了，点击刷新”。据悉，在今年6月底有媒体报道称，触手直播出现了经营困难资金链断裂的情况。同时，触手直播还向主播发送消息称：“根据合同约定，经纪公司将指定的独家直播平台更改为快手直播平台，请您自 2020 年 6 月 26 日起按原合同约定继续继续履行独家直播义务。”
继熊猫直播后，触手直播疑似停服。7月3日消息，触手直播疑似停服，目前官网已经无法打开，触手直播签约主播@剑仙已经清空微博。据媒体报道，从今年2月份开始触手直播就拖欠部分主播工资，大
5G是现在人们口中的热点词汇，人们对于5G的期待感日益增加。5G时代对路由器的要求也大大的提高，wifi6路由器因此而生。随着wifi6路由器日渐普及，智慧生活对于人们来说也会变得触手可及。荣耀为了人们能够更好地享受5G时代所带来的高速体验，发布了新款路由器——荣耀路由3，219元的价格也让用户感受到了荣耀路由3满满的诚意。荣耀路由3继承了双频优选、网口盲插、信道适时自动优化等荣耀路由系列的良好特性，并且在wifi6路由器相?
当下，随着电动车在全球范围内的风靡，越来越多的车主从燃油车转入到了电动车的怀抱。福特汽车深知消费者的需求，同时为降低消费者在疫情期间经济的压力，特针对福特领界EV推出近 10 项重磅购车优惠方案，让高品质纯电生活触手可及。作为国内首款合资品牌纯电紧凑型SUV，自上市以来，福特领界EV以领先同级的宽适空间和可靠卓越的产品品质，加之业界首创不限量免费公共充电、不限次代客充电等超值服务，为都市年轻家庭提供更安全可?
斗鱼虎牙合并传闻甚嚣尘上，4月初，腾讯宣布斥资2.6亿美元增持虎牙后，腾讯取代欢聚时代成为虎牙最大股东投票权提高到50.1%，随后虎牙直播CEO董荣杰也发布全员信确认这一消息。实际上，腾讯同时持有斗鱼37.2%股份和投票权，是斗鱼最大股东。控股虎牙也被行业看作斗鱼虎牙合并扫清了最大障碍。此外，斗鱼虎牙董事的变更，放大了合并的呼声。腾讯加强控制，斗鱼虎牙欢迎斗鱼虎牙合并早有传闻，在2019年3月份，腾讯内部成立了一个直播
百度或将收购触手直播，截至发稿，百度方面暂未对此进行回复。此前，触手直播与百度在业务层面已经开始深度合作。公开信息显示，触手直播从今年 2 月开始运营百度旗下的游戏直播业务，目前超过 1000 位触手主播入驻了百度贴吧及好看视频进行直播。
近 12 年来最长的一个“五一”假期已悄然而至，连休 5 天的小长假正是旅游放松心情、缓解情绪的好时机。或浪漫约会二人游，或举家外出亲子游，或闺蜜友人采风游……既然选择出行，相信网约车成了不少市民假期旅游必不可少的代步工具。在此，告诉广州花都区以及选择到花都区旅游的市民朋友一个好消息：近日，如祺出行官宣正式开通广州花都区域运营服务，穿过多个热门景区，包括融创乐园、狮岭镇、花都汽车城、花都香草世界、石头记?
生活的美好，源于对品质的不懈追求。品质生活，同样源于对细节的孜孜以求。领界EV是福特专为中国市场打造的紧凑型福特汽车，也是福特汽车公司在华推出的第一款纯电动车型。福特领界EV的推出让高品质纯电生活触手可及。福特领界EV自上市以来就凭借高品质的设计，宽敞舒适的空间及更懂中国消费者的智能科技，不但满足了消费者对于新能源车型的品质需求，而且受到了消费者的一致好评，为之后新能源车型的上市起到了很好的标杆作用。?
游戏直播开年分外热闹，腾讯系的斗鱼虎牙股价大跌，合并呼声走高。快手B站纷纷入局后，百度直播也借触手杀入了游戏直播战场。据钛媒体报道，触手直播与百度达成深度合作，独家运营百度旗下所有游戏直播业务，进一步探索流量红利与直播场景升级。双方合作于 2020 年 2 月正式开展，在产品和流量层面已逐步打通。用户可以通过百度贴吧APP直播入口进入触手主播直播间，且不会触发跳转页面。用户发送弹幕、关注主播、打赏主播等行为也?
今日，触手直播与百度达成深度合作，将独家运营百度旗下所有游戏直播业务。据了解，今年 2 月，双方就已经在产品和流量层面逐步打通，用户可以通过百度贴吧APP首页、王者荣耀贴吧、和平精英贴吧等 50 多个游戏电竞类贴吧，以及好看视频App进入触手主播直播间，且不会触发跳转页面。用户发送弹幕、关注主播、打赏主播等行为也会实时同步至触手直播。
3月31日据钛媒体消息，近日，触手直播与百度达成深度合作，独家运营百度旗下所有游戏直播业务，进一步探索流量红利与直播场景升级。双方合作于 2020 年 2 月正式开展，在产品和流量层面已逐步打通。据钛媒体了解，用户可以通过百度贴吧APP直播入口进入触手主播直播间，且不会触发跳转页面。用户发送弹幕、关注主播、打赏主播等行为也会实时同步至触手直播。
1 月 5 日，触手乐FUN之夜暨 2019 年度盛典在杭州云栖小镇国际会展中心举行，“mds丶剑仙”、蓝烟、黎落、“XL-蛋总呀”等来自全国各地的数十位人气主播齐聚一堂，共同见证当晚荣耀时刻的诞生。而由“mds丶剑仙”、花花、二清等十多位主播带来的精彩歌舞表演，也让现场星光熠熠，观赏性十足。触手CEO曹建根在盛典现场表示：“游戏直播平台经过不断发展，正逐渐成为游戏公司运营部门的一个延伸，深度服务核心玩家”，触手也一直在努
双十二，注定是各彩电品牌和剁手党们的狂欢盛典，我们从数据中也可以一窥“战况”全貌。 12 月 12 日，PPTV智能电视发布双十二战报。苏宁易购实时数据显示，截至 12 日下午 2 点，PPTV智能电视品牌全渠道销量增幅达到106%，PPTV智能电视 5 系列、全面屏系列等多款产品成明星爆款。彩电行业持续“寒冬” PPTV双十二逆势突围据了解，受到贸易争端和需求下降的影响，彩电行业在 2018 年已碰触到天花板，低迷态势延续至今。奥维云网数?
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。触手可及的生活是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为1，综合排名位列952294名，社会分类排名位列105120名，领先了14.3%的百家号。 触手可及的生活百家号概况 触手可及的生活的简介为每一段情都有归属。。，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容，最?
近日，有媒体报道触手将获得腾讯全量自研及代理游戏的直播授权，并成为第一家通过授权协议与腾讯展开游戏衍生内容授权合作的内容平台。今天，腾讯游戏正式官宣，证实了这一消息。在腾讯的正式公告中，对合作“游戏衍生内容”进行了详细介绍：“合作涉及的游戏衍生内容是指基于腾讯游戏的游戏整体画面生产、制作，且其主要内容不脱离游戏整体画面的直播、视频和图文内容。”作为游戏行业重要的衍生产业，游戏直播近年来发展迅猛。20
梅雨季节到来，夏季“蒸笼天”里，新能源汽车电池安全更广泛引起消费者关注。2020年4月，工信部发布的《2020年新能源汽车标准化工作要点》也明确指..
今日，OPPO健康官方微博公布了OPPO 手环时尚版和EVA限定版的开售信息，它们将于 7 月 9 日在OPPO官方商城以及OPPO京东自营旗舰店等各大电商渠道正..
去年“中餐厅”黄教主的金句还在耳边萦绕，如今《中餐厅》第四季，已经回到国内开始录制，并且本季在主题、视角、模式上都进行了全新的升级。今年..
据国是直通车7月6日消息，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局发布9个新职业，包括区块链工程技术人员、信息安全测试员、区块链应用操作员等。..
钉钉，已成为多数企业重要的管理工具，许多人员数据也因此存储于该平台，钉钉好用，但只使用钉钉，复杂人事管理场景却无法满足，i人事钉钉人事加强..
最近，有不少HR产生疑问，钉钉智能考勤与i人事钉钉人事加强版是什么关系？钉钉人事加强版是否适用于企业复杂人事管理？若是只用一套软件进行企业全..
微信视频号有一个好听的名字是任何人都想要的，一些困难选择症的人恐怕对取名这类事情最为的头疼，所以今天就来为这些朋友分享一下微信视频号的名..
学历高低跟是否上当受骗并没有什么太大的关系，还是要提醒大家小心网络诈骗。据@永康公安消息，徐先生在某社交APP上认识了一个名为“亦语&rd..
7月6日消息，有玩家反应《王者荣耀》使用了ROG游戏手机2的“宏功能”之后被封号。对此ROG游戏手机官方提醒，近期将会推送更新关“..
悄悄滴，微信指数登录了微信二级入口搜一搜的主页面。就这样，无声无息地占据了一个重要入口。..
全民皆主播，明星忙扎堆。 2020 年，整个直播圈子火得一塌糊涂。造就这样的火爆场景，直播带货可以说立下了汗马功劳。不仅解决了之前直播平台头..
【TechWeb】7月6日消息，懂车帝联合中国汽车流通协会发布《2020上半年汽车市场与用户洞察报告》，报告显示，今年行业整体经历了“寒冬加剧”和“市..
微信视频号有什么方法可以赚钱盈利，增加收益的方法是什么呢，对于不少用户来说微信视频号也是一个增加盈利收益的方法，这里我们来看下哪些方式可..
新基建战略背景下，腾讯云首个百万级超大规模数据中心开服了。7 月 3 日，腾讯清远云计算数据中心正式开服，整个数据中心集群规划容纳服务器超过 ..
微信视频号随着腾讯的开放和推广是越来越火了，很多朋友都想做一个微信视频号进行涨粉，所以今天就来为大家分享一下微信视频号的涨粉教程，帮助大..
DoNews 7月6日消息（记者 刘文轩）据36氪消息，原百度云副总经理张志琦7月加入钉钉，担任钉钉副总裁，职级 P10。钉钉官方表示，张志琦看好产业数字..
【TechWeb】7月6日消息，据国外媒体报道，知名苹果分析师、天风国际分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）表示，苹果将在iPhone 12的后置摄像头中配备“高..
微信视频号删除，也就是将关闭微信视频号，比如有一部分用户不想要使用微信视频号，那么想要把它关闭，这里我们就来看下怎么关闭删除视频号吧。..
今日，针对“质疑美的弄虚作假”一事，@董明珠自媒体 转发了格力电器举报材料并评论称：“公平的营商环境不能光靠政府，企业也要遵纪守法。”..
（ 2020 年 7 月 6 日，北京）近日，印象笔记完成了独立以来首次针对编辑器的革新，重磅推出了新一代在线编辑器——"超级笔记"。在印象笔记的"超级..