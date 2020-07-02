贾跃亭宣布破产重组完成：将补偿乐视网股民

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 贾跃亭最新资讯 > 正文

贾跃亭宣布破产重组完成：将补偿乐视网股民

2020-07-02 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息：今日，贾跃亭发布了名为《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》的公开信称，6月26日，经过近一年的努力，自己在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，同时债权人信托也正式设立并开始运营。

贾跃亭表示，对于全体债权人来说，大家将以FF股东的身份共享FF未来成功的成果;对乐视网股民来说，也可以在满足一定条件后从债权人信托当中获取既定份额的补偿;对FF来说，这意味着资产价值得到了高度认可，股权融资和推动中美双主场战略的最大障碍得以消除，FF的发展也正式走上了快车道。

针对未来，贾跃亭还表示，2019年年初就已经制定的FF IPO计划也在紧锣密鼓地推进中，目前进展势头良好，希望短期内快速完成IPO项目，给FF未来发展奠定坚实基础，让FF取得更大的成功。自己将继续以FF创始人、合伙人和CPUO的身份与全体合伙人一起兑现做成的承诺。

FF91，贾跃亭

以下为贾跃亭致歉信全文：

尊敬的全体债权人、投资人、乐视网股民以及所有关心我的朋友们：

6 月 26 日，经过近一年的努力，我在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，同时债权人信托也正式设立并开始运营。

对于我的全体债权人来说，大家将以FF股东的身份共享FF未来成功的成果;对乐视网股民来说，也可以在满足一定条件后从债权人信托当中获取既定份额的补偿;对FF来说，这意味着资产价值得到了高度认可，股权融资和推动中美双主场战略的最大障碍得以消除，FF的发展也正式走上了快车道。

而对我个人而言，则意味着人生的重启。随着FF合伙人制的实施和我个人破产重组方案的生效，我已经不再拥有FF的股权，进而完成了由一名纯粹的创业者，向以创业心态打工和用打工方式创业的转变，而与FF全体合伙人一起把FF做成和回国推动中美双主场战略依然是我人生下一阶段的核心使命。

在这样特殊的时间节点，我想是时候跟大家沟通一下我的所思所想，更重要的是我发自内心的致歉和感恩，以及对未来的承诺。

我的致歉和感恩

创业二十年来，我经历了太多的起起伏伏。尽管外界评价我所创立的互联网生态模式

无疑是成功的，并为很多同类企业所证明，但一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。

我坚信，过去成功的经验和失败的教训都会是FF迈向成功的宝贵财富，我也绝不会重复过去的错误。这几年来，我一直怀着歉意和愧疚努力想把FF做成，包括本着保护全体债权人利益的目的在美国申请个人破产重组，因为这是对债权人和对FF的唯一且最佳方案。

的确，有朋友劝过我放弃FF，把股权卖掉然后用破产清算的方式“躲”在美国一了百了，但他还是不够了解我，放弃和逃避从来也永远不会是我人生的选项。我深知自己肩负的重任，我深知我个人的失误给债权人、投资人、乐视网股民、用户、员工以及你们的家人带来的苦楚，我必须要给大家有个交代，绝不会当逃兵。

当然，我不会忘记感恩支持自己历次创业的投资人，尤其是融创和恒大在关键时刻施以援手;我还要感恩乐视网股东那么多年的信任和理解;也要感恩创业历程中依然坚守和曾经离开的员工和你们的家人;更要感恩债权人再一次给了我信任，以及对FF产品技术领先性和FF核心价值的信心，这对我无疑是巨大的鼓舞。

我的改变和重启

随着一年前FF合伙人制的实施和几天前我个人破产重组的生效，我把剩余全部个人股权装入了第三方管理的债权人信托，我自此不再是FF股权的持有者，而成为以创业心态打工的打工者和用打工方式创业的创业者。

尤其让我欣慰的是，我的债权人高度认同合伙人制，这也是我个人破产重组成功的核心原因之一。一年前，我主导了FF的顶层治理架构变革，推出了合伙人制，我拿出了绝大部分个人股权分给了合伙人团队和员工期权池，团队持股比例高达50%以上，而且这是在累计投入FF近 20 亿美金之后的比例，这在全球同类企业中是绝无仅有的。FF将是全体合伙人和全体员工的FF，也会是投资人和债权人股东的FF，大家的支持和全力以赴将是FF成功的源动力。

创业六年来，FF已经实现了产品和技术创新、商业模式创新、用户生态创新和治理架构创新，推出了首款变革性的新物种-超豪华智能互联网车型FF 91，距离交付仅剩临门一脚，共享智能出行生态呼之欲出。

尤其是合伙人机制推行一年多来，为FF治理架构的创新和变革奠定了坚实的基础，并吸引了多位精英人才的加盟，更得到了投资人的高度认可。FF全球合伙人是由拥有共同愿景和价值观的，来自人工智能、互联网、IT、汽车等不同专业学科的，超过 20 位FF核心成员组成的FF公司的“英雄联盟”，他们当中既有来自传统汽车行业的精英，也有来自IT和互联网行业的翘楚，更有随我创业十余年的老兵，他们是FF未来成功的火种。

全体合伙人共同创业，共同拥有，共同分享，共担风险，共同治理，并行使对FF的顶层控制权，最终实现共同梦想和共同使命。作为全球汽车行业和美国科技行业唯一一家采用合伙人治理架构的公司，合伙人机制为FF在公司文化、治理架构和人才体系上奠定了独一无二的竞争优势和成功基石。

6 月 10 日，合伙人制完成了历史性的里程碑事件，第一次通过完全民主选举的方式正式产生了全新的合伙人和合伙人委员会(PEC)成员。至此FF全球共有 28 位合伙人，合伙人制也正式进入了第二阶段。

我的承诺和期盼

人生重启意味着机遇、压力和挑战，我必须全力以赴才能兑现我对乐视网股民、债权人、投资人以及FF全体员工的承诺。

虽然在过去的近三年时间里，我并没有实际控制和管理乐视网，只能看着乐视网现状而心急如焚。但我从来没有忘记乐视网股民，更对大家蒙受的损失和失望的心情感同身受。作为乐视网创始人，我对乐视网的现状难辞其咎，所以在得到我个人债权人委员会的批准后，我已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待履行完相关法定程序后即可以实施，我也会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。

我深知，FF的成功才是对债权人股东、投资人和全体员工最好的回报。目前，不仅是合伙人制，FF的研发、融资、BD等业务也进展顺利，车辆软件和操作系统不断升级;B2B业务推出后，已经成功与两家美国重要企业达成了智能行驶平台的合作协议，公司与国内的一项重磅合作也有望近期达成;与此同时，我们在 2019 年年初就已经制定的FF IPO计划也在紧锣密鼓地推进中，目前进展势头良好，我们正在筹划希望短期内快速完成IPO项目，给FF未来发展奠定坚实基础，让FF取得更大的成功。

尽管已经完成了身份的转变，但我将继续以FF创始人、合伙人和CPUO(Chief Product and User Ecosystem Officer)的身份与全体合伙人一起兑现我们把FF做成的承诺，相信这也是债权人、投资人和FF全体员工共同的期盼。

再次感谢你们的理解、支持和信任，让我能够有机会重启人生、兑现承诺，也让我能够“踏上”回家的路。

网友热搜:

贾跃亭爆仓是什么意思贾跃亭的老婆是谁法法汽车 贾跃亭贾跃亭儿子贾跃亭感动网友贾跃亭被列为失信贾跃亭为什么资产被冻结乐视董事长贾跃亭贾跃亭还欠多少钱2019贾跃亭败诉
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 贾跃亭预留“小金库”：FF若成功上市会价值将超35亿元

    贾跃亭通过多次努力后，终于宣告破产，用他的话来说，这可以更好的帮助FF去融资，为接下来的发展做准备。破产并不代表贾跃亭一无所有。据美国破产法院公开的贾跃亭个人破产重组方案，贾跃亭在

    贾跃亭 法拉第未来

  • 乐视网澄清：“28万乐视网股民”均不属于贾跃亭个人债务的债权人

    6月18日消息，近期，有媒体报道称，6月16日，据美国破产法院公开的贾跃亭个人破产重组方案，贾跃亭在债务信托中建立了10%的逾期提交索赔池，这部分是贾跃亭主动给即将退市的28万乐视网股民预留的赔偿。对此，乐视网发布澄清公告称，“28万乐视网股民”均不属于贾跃亭个人债务的债权人。公告显示，根据贾跃亭个人破产重组方案的安排“在生效日当天，建立逾期提交索赔池来解决任何逾期提交的索赔主张，以及把10%的信托资

    贾跃亭 乐视网 债权人

  • 贾跃亭所持乐视网股权拍卖因无人出价而流拍

    京东拍卖官网显示，于 13 日开拍的贾跃亭 2210 万股乐视股票因无人出价而流拍。据了解，本次拍卖的是贾跃亭持有的 2210 万股“乐视网”无限售流通股，起拍价为5547. 1 万元，相当于每股2. 51 元，而乐视网 6 月 12 日收盘价仅为0. 90 元。本次拍卖共计吸引了 14579 人围观，截至拍卖结束，仍未有报名者，该拍卖最终因无人出价而流拍。

    贾跃亭 乐视

  • 贾跃亭预留35亿小金库补偿28万乐视股民？乐视网回应：没收到

    6月17日晚，针对此前媒体报道贾跃亭预留了大约5亿美元（约合35亿人民币）的小金库准备赔偿给乐视股民的消息，乐视网回应称未收到相关计划。这段时间以来，贾跃亭的债务重组计划进行的还是很顺

    乐视 贾跃亭 小金库

  • 乐视网股票流拍原因？ 贾跃亭乐视网股票最新消息

    据此前外媒报道，美国法院已经正式通过贾跃亭的个人破产重组申请，直接解除了他在美国的个人债务。6 月 14 日上午 10 时，据京东拍卖网显示，乐视网创始人、大股东贾跃亭持有的 2210 万股乐视网无限售流通股第一次拍卖宣告流拍，起拍价为5547. 1 万元。

    乐视网股票流拍 贾跃亭 乐视网股票最新消息

  • 贾跃亭致歉 称自己是乐视体系一夜崩塌的第一责任人

    今日，贾跃亭发公开信向债权人、投资人及乐视网股民致歉称，尽管外界评价我所创立的互联网生态模式无疑是成功的，并为很多同类企业所证明，但一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。

    贾跃亭

  • 贾跃亭2210万股乐视股票今日拍卖：万人围观 0人报名

    今天贾跃亭2210万股乐视股票在京东拍卖平台正式开拍，截至发稿，参与竞拍的人数为0。从拍卖页面来看，贾跃亭这些股票的起拍价55471000元，底价2.51元/股（暂停上市前20个交易日的

    贾跃亭 乐视 乐视股票

  • 无人出价！贾跃亭所持2210万股乐视网股票首次拍卖流拍

    6月15日消息，京东拍卖官网显示，截至6月14日上午10点，贾跃亭所持有的2210万股乐视网股票首次拍卖流拍。此次拍卖吸引1.5万人关注，但无人出价。北京市第一中级法院将于6月13日10时至6月14日10时对贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股进行拍卖，起拍价5547.1万元，相当于每股2.51元。拍卖公告称，鉴于“乐视网”股票已于2019年5月13日起暂停上市，所以法院是以暂停上市前20个交易日的收盘价均价即每股2.51元作

    贾跃亭 乐视网

  • 贾跃亭2210万股乐视股票本周将被拍卖 每股2.51元起拍

    【TechWeb】6月8日消息，据京东拍卖官网显示，北京市第一中级法院将于6月13日10时至6月14日10时对贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股进行拍卖，起拍价5547.1万元，相当于每股2.51元。拍卖公告称，鉴于“乐视网”股票已于2019年5月13日起暂停上市，所以法院是以暂停上市前20个交易日的收盘价均价即每股2.51元作为处置参考价。乐视网此前发布的公告显示，乐视网将于6月5日进入退市整理期。6月5日当天，乐视网复牌后一字跌?

    拍卖 贾跃亭 乐视股票

  • 贾跃亭2210万股乐视网股票将于6月13日进行拍卖

    据北京市第一中级人民法院发布的拍卖公告显示，贾跃亭所持有的部分被冻结乐视网股份 2210 万股 6 月 13 日将被拍卖，起拍价5547. 1 万元，底价2. 51 元/股，比 6 月 5 日收盘价1. 52 元/股还要高65%。

    贾跃亭

  • 流拍！贾跃亭2210万股乐视网股权拍卖0人报名：每股2.51元没人买

    昨日10点，贾跃亭所持2210万股乐视股票在京东拍卖平台正式开拍。经过一天的拍卖，有14573人围观，但最终无人报名，今天上午10点正式流拍。拍卖页面显示，被执行人贾跃亭持有的“乐视网

    贾跃亭 乐视 股权

  • 贾跃亭2210万股乐视网股票本周将被拍卖 起拍价5547.1万元

    贾跃亭所持有的部分被冻结乐视网股权将于 6 月 13 日将被拍卖，起拍价 55471000 元，底价 2.51 元 / 股，比 6 月 5 日收盘价 1.52 元 / 股还要高 65%。

    贾跃亭 乐视网 股票

  • 乐视网退市：贾跃亭2210万股公司股票将被拍卖 起拍价超5500万

    欠债额度太大，造血能力不足，这都导致乐视网要被强规退市。对于实际控股人贾跃亭来说，自从去了美国后，对乐视网的债务问题就选择闭口不谈，而现在北京法院给出的公告显示，贾跃亭所持有的部

    贾跃亭 乐视

  • 乐视回应拍卖结果：乐视电视不受影响 会继续正常经营

    今日，针对“拍卖上千个商标”一事，乐视回应称，乐视网商标被天津嘉睿汇鑫购得。天津嘉睿目前是致新云网的控股公司，而致新云网的实控人是乐视电视管理层，因此乐视电视不会受此次商标拍卖的影响，会继续正常经营。拍卖中除天津嘉睿外，还有其他买家报名并出价，显示出市场对乐视品牌看好。

    乐视 乐视电视 贾跃亭

  • 贾跃亭发公开信：重启人生，带着致歉、感恩和承诺

    凤凰网科技讯 7月2日消息，贾跃亭今日发布公开信，宣布他在美国申请的个人破产重组最终完成，重组方案正式生效，债权人信托也随之正式设立并开始运营。在公开信中，贾跃亭宣布未来重心将在FF上——以FF创始人、合伙人和CPUO（Chief Product and User Ecosystem Officer）的身份与全体合伙人一起把FF做成。此外，贾跃亭表示，在得到债权人委员会批准后，已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待

    债权人 贾跃亭 乐视

  • 乐视回应1354项商标被拍卖：乐视电视不会受此次商标拍卖影响

    针对乐视 1354 项商标以1. 31 亿元成交一事，乐视员工回应称：1、乐视网商标被天津嘉睿汇鑫购得。天津嘉睿目前是致新云网的控股公司，而致新云网的实控人是乐视电视管理层，因此乐视电视不会受此次商标拍卖的影响，会继续正常经营。2，拍卖中除天津嘉睿外，还有其他买家报名并出价，显示出市场对乐视品牌看好。

    乐视 乐视商标

  • 乐视商标卖了1.3亿元 官方回应：乐视电视不受影响

    2019年乐视网亏了112亿，已经在退市进程中了。日前乐视网持有的1354项商标卖出了1.31亿元，溢价上千倍。对于商标拍卖一事，乐视网回应称，乐视电视不受影响会继续运营。乐视员工对媒体回应来商

    乐视 商标 拍卖

  • 乐视网进入退市整理期 今日复牌跌停

    【TechWeb】6月5日，乐视网今天开盘跌停，股价报1.52元。5月14日，乐视网发布公告称，公司于2020年5月14日收到深圳证券交易所关于公司股票终止上市的决定，自深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日（即2020年6月5日）起，公司股票交易进入退市整理期。6月4日，乐视网表示，公司股票进入退市整理期交易的起始日为2020年6月5日，退市整理期首日的开盘参考价为1.69元，退市整理期为三十个交易日，

    复牌 跌停 乐视网

  • 乐视网开盘跌停 股价报1.52元

    今日，乐视网开盘跌停，股价报1. 52 元。此前乐视网股票已被深交所决定终止上市，今日正式进入 30 个交易日的退市整理期，预计最后交易日期为 7 月 20 日。

    乐视

  • 乐视网开盘跌停 股票进入退市整理期交易

    今日，乐视网开盘跌停，股价报1. 52 元，总市值为60.64亿元。昨日，乐视网发布公告称，公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2020 年 6 月 5 日，退市整理期首日的开盘参考价为1. 69 元，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2020 年 7 月 20 日。

    乐视网 贾跃亭 股票
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM