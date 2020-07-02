贾跃亭宣布破产重组完成：将补偿乐视网股民

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息：今日，贾跃亭发布了名为《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》的公开信称，6月26日，经过近一年的努力，自己在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，同时债权人信托也正式设立并开始运营。

贾跃亭表示，对于全体债权人来说，大家将以FF股东的身份共享FF未来成功的成果;对乐视网股民来说，也可以在满足一定条件后从债权人信托当中获取既定份额的补偿;对FF来说，这意味着资产价值得到了高度认可，股权融资和推动中美双主场战略的最大障碍得以消除，FF的发展也正式走上了快车道。

针对未来，贾跃亭还表示，2019年年初就已经制定的FF IPO计划也在紧锣密鼓地推进中，目前进展势头良好，希望短期内快速完成IPO项目，给FF未来发展奠定坚实基础，让FF取得更大的成功。自己将继续以FF创始人、合伙人和CPUO的身份与全体合伙人一起兑现做成的承诺。

以下为贾跃亭致歉信全文：

尊敬的全体债权人、投资人、乐视网股民以及所有关心我的朋友们：

6 月 26 日，经过近一年的努力，我在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，同时债权人信托也正式设立并开始运营。

对于我的全体债权人来说，大家将以FF股东的身份共享FF未来成功的成果;对乐视网股民来说，也可以在满足一定条件后从债权人信托当中获取既定份额的补偿;对FF来说，这意味着资产价值得到了高度认可，股权融资和推动中美双主场战略的最大障碍得以消除，FF的发展也正式走上了快车道。

而对我个人而言，则意味着人生的重启。随着FF合伙人制的实施和我个人破产重组方案的生效，我已经不再拥有FF的股权，进而完成了由一名纯粹的创业者，向以创业心态打工和用打工方式创业的转变，而与FF全体合伙人一起把FF做成和回国推动中美双主场战略依然是我人生下一阶段的核心使命。

在这样特殊的时间节点，我想是时候跟大家沟通一下我的所思所想，更重要的是我发自内心的致歉和感恩，以及对未来的承诺。

我的致歉和感恩

创业二十年来，我经历了太多的起起伏伏。尽管外界评价我所创立的互联网生态模式

无疑是成功的，并为很多同类企业所证明，但一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。

我坚信，过去成功的经验和失败的教训都会是FF迈向成功的宝贵财富，我也绝不会重复过去的错误。这几年来，我一直怀着歉意和愧疚努力想把FF做成，包括本着保护全体债权人利益的目的在美国申请个人破产重组，因为这是对债权人和对FF的唯一且最佳方案。

的确，有朋友劝过我放弃FF，把股权卖掉然后用破产清算的方式“躲”在美国一了百了，但他还是不够了解我，放弃和逃避从来也永远不会是我人生的选项。我深知自己肩负的重任，我深知我个人的失误给债权人、投资人、乐视网股民、用户、员工以及你们的家人带来的苦楚，我必须要给大家有个交代，绝不会当逃兵。

当然，我不会忘记感恩支持自己历次创业的投资人，尤其是融创和恒大在关键时刻施以援手;我还要感恩乐视网股东那么多年的信任和理解;也要感恩创业历程中依然坚守和曾经离开的员工和你们的家人;更要感恩债权人再一次给了我信任，以及对FF产品技术领先性和FF核心价值的信心，这对我无疑是巨大的鼓舞。

我的改变和重启

随着一年前FF合伙人制的实施和几天前我个人破产重组的生效，我把剩余全部个人股权装入了第三方管理的债权人信托，我自此不再是FF股权的持有者，而成为以创业心态打工的打工者和用打工方式创业的创业者。

尤其让我欣慰的是，我的债权人高度认同合伙人制，这也是我个人破产重组成功的核心原因之一。一年前，我主导了FF的顶层治理架构变革，推出了合伙人制，我拿出了绝大部分个人股权分给了合伙人团队和员工期权池，团队持股比例高达50%以上，而且这是在累计投入FF近 20 亿美金之后的比例，这在全球同类企业中是绝无仅有的。FF将是全体合伙人和全体员工的FF，也会是投资人和债权人股东的FF，大家的支持和全力以赴将是FF成功的源动力。

创业六年来，FF已经实现了产品和技术创新、商业模式创新、用户生态创新和治理架构创新，推出了首款变革性的新物种-超豪华智能互联网车型FF 91，距离交付仅剩临门一脚，共享智能出行生态呼之欲出。

尤其是合伙人机制推行一年多来，为FF治理架构的创新和变革奠定了坚实的基础，并吸引了多位精英人才的加盟，更得到了投资人的高度认可。FF全球合伙人是由拥有共同愿景和价值观的，来自人工智能、互联网、IT、汽车等不同专业学科的，超过 20 位FF核心成员组成的FF公司的“英雄联盟”，他们当中既有来自传统汽车行业的精英，也有来自IT和互联网行业的翘楚，更有随我创业十余年的老兵，他们是FF未来成功的火种。

全体合伙人共同创业，共同拥有，共同分享，共担风险，共同治理，并行使对FF的顶层控制权，最终实现共同梦想和共同使命。作为全球汽车行业和美国科技行业唯一一家采用合伙人治理架构的公司，合伙人机制为FF在公司文化、治理架构和人才体系上奠定了独一无二的竞争优势和成功基石。

6 月 10 日，合伙人制完成了历史性的里程碑事件，第一次通过完全民主选举的方式正式产生了全新的合伙人和合伙人委员会(PEC)成员。至此FF全球共有 28 位合伙人，合伙人制也正式进入了第二阶段。

我的承诺和期盼

人生重启意味着机遇、压力和挑战，我必须全力以赴才能兑现我对乐视网股民、债权人、投资人以及FF全体员工的承诺。

虽然在过去的近三年时间里，我并没有实际控制和管理乐视网，只能看着乐视网现状而心急如焚。但我从来没有忘记乐视网股民，更对大家蒙受的损失和失望的心情感同身受。作为乐视网创始人，我对乐视网的现状难辞其咎，所以在得到我个人债权人委员会的批准后，我已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待履行完相关法定程序后即可以实施，我也会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。

我深知，FF的成功才是对债权人股东、投资人和全体员工最好的回报。目前，不仅是合伙人制，FF的研发、融资、BD等业务也进展顺利，车辆软件和操作系统不断升级;B2B业务推出后，已经成功与两家美国重要企业达成了智能行驶平台的合作协议，公司与国内的一项重磅合作也有望近期达成;与此同时，我们在 2019 年年初就已经制定的FF IPO计划也在紧锣密鼓地推进中，目前进展势头良好，我们正在筹划希望短期内快速完成IPO项目，给FF未来发展奠定坚实基础，让FF取得更大的成功。

尽管已经完成了身份的转变，但我将继续以FF创始人、合伙人和CPUO(Chief Product and User Ecosystem Officer)的身份与全体合伙人一起兑现我们把FF做成的承诺，相信这也是债权人、投资人和FF全体员工共同的期盼。

再次感谢你们的理解、支持和信任，让我能够有机会重启人生、兑现承诺，也让我能够“踏上”回家的路。