拼多多组织架构升级：CTO陈磊出任公司首席执行官 黄峥继续担任董事长

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拼多多组织架构升级：CTO陈磊出任公司首席执行官 黄峥继续担任董事长

2020-07-01 19:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:在上市将满两年，用户数已超过 6 亿后，拼多多今天正式迎来了组织升级！拼多多创始人、董事长黄峥正式宣布，经董事会批准，公司原CTO陈磊将出任首席执行官，而黄峥本人则继续担任公司董事长。同时，拼多多还任命高级副总裁朱健翀为公司首席法务官(General Counsel)，任命马靖为公司财务副总裁。

拼多多，黄峥

资料显示，陈磊，拥有清华大学计算机科学学士学位和美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学博士学位。 2010 年起，陈磊担任新游地公司高级研发架构工程师、首席技术官(CTO)。 2016 年起，担任拼多多公司首席技术官(CTO)。

据悉，此次调整后，黄峥将花更多时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构，努力从制度层面推进拼多多再上台阶，逐步成为有国际竞争力的公众机构。

黄峥表示，拼多多将继续建立和完善合伙人制度。拼多多在 2018 年 7 月上市的时候，设立了合伙人制度的架构，但具体怎样选拔合伙人，合伙人担当的责任等具体模式还在不断探索之中。为此，黄峥将划出个人名下拼多多上市公司的7.74%股份给到拼多多合伙人集体。其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力与蓄电池;一部分可以作为未来管理层的补充激励。

另外，黄峥还表示，正式成立“繁星慈善基金”，并连同创始团队捐赠名下拼多多上市公司113，548， 920 股普通股(约占公司总股数的2.37% )，旨在推动社会责任建设和科学研究。此外，拼多多将继续建立和完善合伙人制度，自己将划出个人名下拼多多上市公司370，772， 220 股普通股(约占公司总股数的7.74%)给到拼多多合伙人集体。

以下为黄峥致公司全员信内容：

拼多多的一小步

十多年前，我们刚开始线上创业时，零售市场“控货+流量”的逻辑还是主流，在实践的磨砺中，我们看见了“普惠+人为先”的未来。

五年前，我们在端午节期间的一次失败大促，反而使得我更加相信“拼”这一模式，能有效聚集人的需求，在未来必然创造不一样的社会价值。

现在，我们看见互联网解决的已经不只是效率问题，人们的虚拟与现实，线上与线下已经难分难解，相信“Costco+迪士尼”必然是零售消费市场的未来。

这几年里，拼多多经历了飞速发展。团队的快速扩张，业务的高速增长和外部环境的剧烈变化，都在催促我们进一步升级我们的管理团队和公司治理结构。

就在昨天，我们召开了特别董事会，批准了管理团队的一次迭代调整：

从 2020 年 7 月 1 日起，我将不再担任公司CEO。公司联合创始人、CTO 陈磊将接任CEO。

同时，公司任命高级副总裁朱健翀为公司首席法务官(General Counsel)，任命马靖为公司财务副总裁。

我将继续担任拼多多董事长。

伴随这次调整，我将按照IPO时的承诺，正式成立“繁星慈善基金”，并连同创始团队捐赠名下拼多多上市公司113，548， 920 股普通股(约占公司总股数的2.37% )，旨在推动社会责任建设和科学研究。该慈善基金为不可撤销的慈善基金，由独立受托人管理，保证慈善基金的所有资产全部用于公益用途。

拼多多将继续建立和完善合伙人制度。我将划出个人名下拼多多上市公司370，772， 220 股普通股(约占公司总股数的7.74%)给到拼多多合伙人集体。其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力和蓄电池;一部分可以作为未来管理层的补充激励。

我希望通过这次调整，管理层可以逐步把更多的管理工作和责任交给更年轻的同事，让团队加速成长，让拼多多成为一个更好更强的持续充满创业活力的公司。

这次调整后，我将花更多的时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构，努力从制度层面推进拼多多再上台阶，逐步成为有国际竞争力的公众机构。

正如我在IPO前的股东信中所述，拼多多承载着独特的社会价值，是一个公众机构，不是彰显个人能力的工具，也不应该有过多的个人色彩。我们将践行承诺，努力完善它的组织结构、“本分”文化，让拼多多因循它自身独特的命运生生不息，不断演化。

拼多多董事长 黄峥

2020 年 7 月 1 日

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