拼多多组织架构升级：CTO陈磊出任公司首席执行官 黄峥继续担任董事长

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:在上市将满两年，用户数已超过 6 亿后，拼多多今天正式迎来了组织升级！拼多多创始人、董事长黄峥正式宣布，经董事会批准，公司原CTO陈磊将出任首席执行官，而黄峥本人则继续担任公司董事长。同时，拼多多还任命高级副总裁朱健翀为公司首席法务官(General Counsel)，任命马靖为公司财务副总裁。

资料显示，陈磊，拥有清华大学计算机科学学士学位和美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学博士学位。 2010 年起，陈磊担任新游地公司高级研发架构工程师、首席技术官(CTO)。 2016 年起，担任拼多多公司首席技术官(CTO)。

据悉，此次调整后，黄峥将花更多时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构，努力从制度层面推进拼多多再上台阶，逐步成为有国际竞争力的公众机构。

黄峥表示，拼多多将继续建立和完善合伙人制度。拼多多在 2018 年 7 月上市的时候，设立了合伙人制度的架构，但具体怎样选拔合伙人，合伙人担当的责任等具体模式还在不断探索之中。为此，黄峥将划出个人名下拼多多上市公司的7.74%股份给到拼多多合伙人集体。其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力与蓄电池;一部分可以作为未来管理层的补充激励。

另外，黄峥还表示，正式成立“繁星慈善基金”，并连同创始团队捐赠名下拼多多上市公司113，548， 920 股普通股(约占公司总股数的2.37% )，旨在推动社会责任建设和科学研究。此外，拼多多将继续建立和完善合伙人制度，自己将划出个人名下拼多多上市公司370，772， 220 股普通股(约占公司总股数的7.74%)给到拼多多合伙人集体。

以下为黄峥致公司全员信内容：