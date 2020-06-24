搜狗首席财务官因个人原因辞职

今日，搜狗宣布，周毅自 2020 年 6 月 30 日起因个人原因辞去公司首席财务官的职务。公司董事会已任命Fion Zhou女士为公司新的首席财务官，自 2020 年 7 月 7 日起生效。周毅将继续担任搜狗顾问，直到 2020 年 9 月 30 日为止。
今日，搜狗宣布，周毅自 2020 年 6 月 30 日起因个人原因辞去公司首席财务官的职务。公司董事会已任命Fion Zhou女士为公司新的首席财务官，自 2020 年 7 月 7 日起生效。周毅将继续担任搜狗顾问，直到 2020 年 9 月 30 日为止。
一个互联网公司的会议室是什么样的?一群“死气沉沉”的IT男?黑压压的光线?NO!你不仅对现代互联网公司的高清会议有所误解，更是对超人气的搜狗会议室一无所知。 这真的是会议室，不是酒店的宴会厅? 一进入搜狗的会议室，干净、明亮、大气，仿佛进入了某星级酒店的宴会厅。这么好看的会议室，怪不得董小姐、林志颖、任泉……各路大咖都曾扎堆现身搜狗会议室，和小川兄一起开会畅聊AI大数据!当然了，这一切都离不开会议神器——MAXHU
在 6 月 7 日的搜狐新闻马拉松上，搜狐董事局主席兼CEO张朝阳表示，搜狐现在已经脱离危险境地，抢救过来，开始复苏了。搜狐第二季度财报不算搜狗已经盈利，以后每个季度都会持续盈利。然后还是守正出奇，一方面把新闻资讯做好，保证收入持续盈利，另外希望社交方面能爆发就更好了，
搜狗发布618战报，报告数据显示，搜狗AI硬件在京东、天猫等多个品类销量冠军及销售额冠军。数据显示，搜狗AI录音笔获京东平台录音笔品类销量冠军及销售额冠军，京东自营旗舰店销售额同比增长531%。搜狗AI录音笔获天猫平台录音笔品类销售额冠军，C1获天猫平台AI录音笔单品销量冠军，S1获天猫平台AI录音笔单品销售额冠军，天猫搜狗官方旗舰店销售额同比增长2235%。糖猫词典笔获天猫平台电子
继日前高盛分析师看好搜狗未来涨势后，近日又有外媒发文盛赞搜狗潜力十足的业务发展前景。财经资讯网站Seeking Alpha发表分析文章称，搜狗的股票非常具有潜力，不仅值得买入，更不失为一项安全的长期投资。分析师认为，目前搜狗的股价处于被市场严重低估的阶段，但是其以AI驱动的核心业务创新势头强劲，和腾讯之间的良性合作也会成为搜狗高歌猛进的重要因素。 文章指出，即使新冠病毒使得全球资本市场遇冷，但搜狗仍在第一季度表?
据统计，在中国约有 1730 万视障人士，他们在互联网上的生活习惯和我们不太一样。同样都是和朋友聊天，视障用户们打起字来分外吃力，有时还会出现错字而引起误会;当大家都在网上买买买的时候，不好用的输入法又成了视障用户的困扰，填写地址时按错键盘导致快递送错。有没有哪个输入法，能帮助他们“像普通人一样”流畅打字，做到真正无障碍的信息沟通呢? 近日，搜狗输入法联合清华大学推出了全新的10. 10 版本，针对广大视障用户?
对于搜狗输入法下架了《魔道祖师》广播剧联动皮肤一事，猫耳FM官方微博在6月23日晚进行了回应，猫耳FM表示：猫耳FM强烈谴责搜狗输入法的此种行为，宣布即刻终止与搜狗输入法的本次《魔道祖师》广播剧联动合作。
作为疫情后的第一个全民购物节，今年的 618 格外引人关注。大家都在等着 618 的销售数据来解答哪些行业的现有格局会被打破。以及随着近两年人工智能技术爆发，哪些行业的现有格局会被改变。618 销售数据显示，在AI录音笔、词典笔等智能硬件的细分领域，搜狗凭借顶尖AI技术打造的多款产品，斩获 618 品类销冠。这个成绩，不仅巩固了搜狗作为AI录音笔品类开创者的领先地位，也改变了词典笔、儿童手表等品类的行业格局。搜狗AI录音笔?
6 月 1 日，讯飞发布智能录音笔AI，定位恰是入门级的录音笔。而早在 2019 年 3 月，搜狗就推出了智能录音笔C1，C1 更是 “智能录音笔”这一品类的开山之作。C1 虽然上市已一年之久，但依旧备受追捧，在京东/天猫双平台AI录音笔品类中是销量最高的单品，成为入门级录音笔的推荐的首选。同样都是定位入门级录音笔的讯飞AI 和搜狗C1 究竟谁更值得用户的首选呢?复古磁带机VS传统背夹式讯飞A1 采用了磁带机的复古外观设计，还赠送了四款
两会上，搜狗公司CEO王小川就防范人工智能合成技术造假提出了建议。“之前大家一直在讨论的AI技术伦理问题，其实与现在的我们还有一定的距离，现在需要完善监管的两个方向，数据泄露和AI合成技术造假。”
昨日晚间，湖畔大学公布了学员搜狗CEO王小川在湖畔第一课的课堂笔记。据王小川笔记显示，每年第一课，校长马云都会讲战略的上三路(使命、愿景、价值观)和下三路(组织、人才、KPI)。上三路是虚的，下三路是实的。一家好企业，要能做到虚实结合。
5 月 27 日，全国政协委员、搜狗CEO王小川亮相“委员通道”回答记者采访。他表示，疫情是社会数字化转型加速剂。数字化转型互联网企业起着至关重要的作用，而AI技术更是当下主要的核心技术之一。搜狗AI录音笔从入局之初，就开始了对录音笔行业变革的引领和推进，成为智能录音笔行业的绝对标杆。抗疫:捐款捐物，作为AI抗疫见证物南博收藏疫情爆发之初，搜狗秉持企业社会责任感不仅第一时间捐赠了 7000 万元的物资和现金，还与北京红
大家对于录音笔都不陌生，好的录音设备不仅仅只是简单录个音，还需要不断升级加入更多符合工作、日常生活使用场景的功能。就在不久前，搜狗发布了一款高端设备——搜狗AI录音笔S1。这款录音笔除了满足日常工作会议的需求外，还有另外的功能值得探索。搜狗录音笔S1 除了颜值出众，能专业拾音，快速录音，实现录音转文字之外，翻译功能更是教之前的型号产品升级了不少。搜狗AI智能录音笔S1 的翻译功能，能实现对录音实时翻译、同声传
近日，搜狗翻译推出国内首个AI写作助手，通过借助先进的人工智能算法对英文作文进行实时语法和拼写纠错，并提供专业的语句润色优化建议，从“纠错”到“润色”，一站式解决英语写作常见难题。以AI写作助手为代表，搜狗翻译正不断探索高效的英语学习方式，推动外语学习智能化。高效提升英语写作能力，你我皆是写作黑马英语作为全球通用语言，在升学考试、学术研究、商务沟通及日常交流中都极为重要。中国英语学习者在学习过程中付?
昨日晚间，湖畔大学公布了第六届学员名单，其中，猎豹移动CEO傅盛 、搜狗CEO王小川等49位企业家入选。湖畔大学称，六届学员企业年平均纳税额1.2亿元。社保缴纳人数500人以上的企业有23家，占比50%。
5 月 21 日，在全国瞩目的两会召开之际，搜狗联合新华社推出的全球首个3D AI合成主播“新小微”正式亮相，为全国观众带来最新的两会新闻资讯报道。基于搜狗人工智能核心技术“搜狗分身”打造的“新小微”，将拉开中国传媒行业全面进入智慧时代的序幕。 搜狗分身技术再突破，带领AI合成主播进入3D时代 作为AI合成主播的开创者和引领者，自 2018 年基于搜狗分身技术推出全球首个AI合成主播后，搜狗分身持续取得重大突破，此次的3D A
今日，搜狗联合新华社推出的全球首个3D AI合成主播“新小微”正式亮相。“新小微”基于搜狗人工智能核心技术“搜狗分身”。在AI算法的驱动下，只需输入文本内容，“新小微”就能根据语义实时播报新闻。较之前的2D AI合成主播，3D AI主播立体、灵活，可控，还具有同时支持多机位多景深，360°任意角度呈现内容等能力。
随着移动社交的广泛普及，自拍已成为年轻人生活中不可缺少元素。市场上各种拍照APP把手机变成爱美姑娘的自拍神器，不过美化、滤镜、贴图、特效等效果大同小异，要怎么把自拍的“美”玩出新花样？近日，为了更好地契合用户千人千面的个性化需求，美颜相机中的黑马“一甜相机”与搜狗输入法首度尝试跨界合作，推出“DIY超甜魔法皮肤”活动。结合双方的用户特点，用户将一甜相机中拍摄的美照导入搜狗输入法，即可制作制作出专属输入法
随着社会经济的高速发展，学习一门除英语外的第二外语成为越来越多“斜杠青年”的选择。但由于用户学艺不精和市场上主流输入法支持的外语键盘较少，外语会写不会拼、外语输入需要频繁切换输入法、输入太慢等问题时常困扰用户。近期，搜狗输入法10. 8 版上线，AI方言外语输入的全方位升级有望让用户进入外语输入无缝切换新时代。 据了解，此次搜狗输入法的更新，主要聚焦于多语种与语音两个维度。其中，在多语种方面推出了多语言键
近年来，随着中国互联网的高速发展，使用微信等聊天工具与家人进行交流成为了越来越多中老年人的选择。不过受限于时代以及教育的原因，很多中老年人并不擅长使用手机打字，语音输入又常常面临方言识别不准确的问题。怎样才能满足他们的聊天需求呢？ 针对这个痛点，最近新版搜狗输入法特别针对语音识别进行了优化和升级，新增了语音替换词、语音翻译、方言转文字、外语语音转文字等多项国内领先的语音输入功能，帮助中老年用户们更
据新华视点5月21日报道，由新华社联合搜狗公司推出的全球首位3D版AI合成主播“新小微”正式亮相，这位虚拟主播采用最新人工智能技术“克隆”而成，外观方面，虚拟主播高度还原真人发肤，在立体感、灵活度、可塑性、交互能力和应用空间等方面，较前一代AI合成主播（2D形象）有了大幅跃升。
宏碁日前推出两款面向电竞爱好者的高端显示器，分别是XB323QK NV和X25。XB323QK NV拥有一块31.5英寸4K IPS面板，支持AMD Freesync，并通过了G-Syn..
2020年6月11日小米通过直播发布会发布了这款最新的智能穿戴设备，通过官方所宣传的图我们能看到有很多亮点，那么我也是在第一时间拿到了这款小米手..
6月24日，小米有品上架了一款宁美迷你台式电脑主机CR100，售价仅1499元，6月30日之前付款到手价1399元，而且送无线键鼠套装、鼠标垫、16GBU盘。宁..
据北京法院网官方微博消息，2020年6月24日，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起..
前不久，硬件圈里关于“SMR”的热议不断。随后，西数、希捷和东芝三大硬盘品牌纷纷公布了旗下采用SMR（叠瓦式磁记录）硬盘的具体型号，..
Mate系列一直是华为高端产品系列的代名词。目前，除了Mate手机之外，华为还拓展了MateBook笔记本、MatePad平板等。最新消息显示，华为还将在下半年..
6月23日，NVIDIA、梅赛德斯-奔驰联合宣布，将共同打造革命性的车载计算系统、AI计算基础架构，成为奔驰所有下一代汽车的标准配置，并于2024年起在..
在今年的2020年国际消费电子展(CES 2020)，三星发布了Odyssey系列游戏显示器。Odyssey G9更是让当时几乎所有坐在这款49英寸超高曲率显示屏前的人所..
除了发布全新的Redmi 9，Redmi今天还宣布了另一款“新机”：Redmi 10X 5G的新配色“星露白”版本，将在明日端午节0点首发上市..
5月7日，联想发布了拯救者2020系列部分产品，包括联想拯救者Y7000P 2020、联想拯救者Y7000 2020、联想拯救者R7000 2020。其中R7000 2020提供四个版..
如果说，以小米5/5 Pro为代表的量子点电视是小米电视冲击主流高端的开始，那么OLED面板产品的出现，意味着更高的产品力追求。知名爆料博主数码闲聊..
随着汽车智能网联技术的发展与应用，车机系统也越来越智能、娱乐功能更加多样化，可玩性也更高。日前，哈弗官方宣布其新一代智能网联系统，将集成..
据“京法网事”官方微博称，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日..
喜欢追剧的小伙伴注意了，爱奇艺在拼多多推出了VIP 4.5折优惠，年卡仅99元，可领券89元，折合一个月只要7.4块，一杯奶茶钱不到的价格。最近网剧《..
对于Switch玩家来说，很快又要迎来两款经典老游戏，其分别是《拳皇R2》和《侍魂2》。继此前在任天堂Switch平台重新推出NGPC掌机的SNK女生格斗之后..
Intel前不久推出了十代酷睿高性能处理器，笔记本CPU也首次提升到了8核5.3GHz，很好很强大，目前新一代游戏本已经开始全面推进十代酷睿。在十代酷睿..
对于苹果来说，如果今年的iPhone 12有四款机型的话，那么他们一定会硬性的让这些版本存在本质的差别，比如配件上的区别。据最新消息称，今年苹果打..
作为国内最大也是最重要的晶圆代工厂，中芯国际SMIC回归A股只用了18天就过会了，创造了国内最快纪录，由此可见他们是多么地受重视，毕竟他们是唯一..
小米之家官微宣布，6月25日~6月30日，来小米线下门店参与手机以旧换新活动，最高可享168元补贴。根据活动细则，旧机满300元补贴68元；旧机满1000元..
据台湾媒体报道，台积电公布了去年企业社会责任报告书。报告书显示，台积电全球员工去年总体薪酬中位数约39万元。台积电台积电称，公司全球员工去..