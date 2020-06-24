搜狗首席财务官因个人原因辞职

据统计，在中国约有 1730 万视障人士，他们在互联网上的生活习惯和我们不太一样。同样都是和朋友聊天，视障用户们打起字来分外吃力，有时还会出现错字而引起误会;当大家都在网上买买买的时候，不好用的输入法又成了视障用户的困扰，填写地址时按错键盘导致快递送错。有没有哪个输入法，能帮助他们“像普通人一样”流畅打字，做到真正无障碍的信息沟通呢? 近日，搜狗输入法联合清华大学推出了全新的10. 10 版本，针对广大视障用户?