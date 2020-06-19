汇丰恢复3.5万人裁员计划？官方回应：传言缺乏事实依据

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息：今日，针对“汇丰恢复3.5万人裁员计划”的传闻，汇丰中国发布澄清声明回应称，网络上出现有关汇丰的一些具有误导性的传言，缺乏事实依据。

汇丰中国称，中国是汇丰集团重要的战略性市场。未来将继续在业务、服务、人才和技术等各方面增加对内地市场的投入，也希望社会理性对待、客观评价国际银行在中国改革开放进程中所发挥的积极作用。

此前，有外媒报道称，一份备忘录显示，汇丰控股将恢复新冠疫情爆发后搁置的大规模裁员计划，将在中期内裁减大约3.5万个岗位。

以下为声明全文：

澄清声明

近日，我们注意到网络上出现有关汇丰的一些具有误导性的传言，缺乏事实依据。我们希望就此做出澄清。

中国是汇丰集团重要的战略性市场。 150 多年来，我们植根中国，从未间断对内地的服务。改革开放 40 多年来，汇丰更是中国经济和社会发展的坚定支持者和积极参与者。

未来，我们将继续在业务、服务、人才和技术等各方面增加对内地市场的投入，一如既往地为中国经济的可持续发展做出自己的贡献。

同时，我们也希望社会理性对待、客观评价国际银行在中国改革开放进程中所发挥的积极作用。

汇丰银行(中国)有限公司

2020 年 6 月 19 日