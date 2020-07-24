孟晚舟案证据公开：美国一手炮制 汇丰银行构陷

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孟晚舟案证据公开：美国一手炮制 汇丰银行构陷

2020-07-24 17:17 · 稿源：站长之家

据人民日报海外网报道称，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开孟晚舟引渡案下一阶段庭审的证据材料。公开证据表明，所谓孟晚舟案，完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷，恶意做局、拼凑材料、捏造罪证，扮演了极不光彩的角色。早在 5 月 28 日，加拿大法院裁定孟晚舟案的本质是“欺诈罪”。

另外，据外媒报道，根据美国当地时间周四的文件显示，华为公司首席财务官孟晚舟的律师已向加拿大一家法院提出申请，要求中止将她引渡到美国的诉讼程序。

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