孟晚舟案证据公开：美国一手炮制 汇丰银行构陷

据人民日报海外网报道称，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开孟晚舟引渡案下一阶段庭审的证据材料。公开证据表明，所谓孟晚舟案，完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷，恶意做局、拼凑材料、捏造罪证，扮演了极不光彩的角色。早在 5 月 28 日，加拿大法院裁定孟晚舟案的本质是“欺诈罪”。
另外，据外媒报道，根据美国当地时间周四的文件显示，华为公司首席财务官孟晚舟的律师已向加拿大一家法院提出申请，要求中止将她引渡到美国的诉讼程序。
据人民日报海外网报道称，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开孟晚舟引渡案下一阶段庭审的证据材料。公开证据表明，所谓孟晚舟案，完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷，恶意做局、拼凑材料、捏造罪证，扮演了极不光彩的角色。早在 5 月 28 日，加拿大法院裁定孟晚舟案的本质是“欺诈罪”。
另外，据外媒报道，根据美国当地时间周四的文件显示，华为公司首席财务官孟晚舟的律师已向加拿大一家法院提出申请，要求中止将她引渡到美国的诉讼程序。
根据美国当地时间周四的文件显示，华为公司首席财务官孟晚舟的律师已向加拿大一家法院提出申请，要求中止将她引渡到美国的诉讼程序。
据 @环球网 微博消息，路透社最新报道称，康明凯的妻子当地时间周二（ 23 日）在接受其采访时，要求加拿大司法部长考虑介入华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟引渡案，并释放后者。此前一天，加拿大媒体播出的对康明凯妻子的采访中，她曾提到特鲁多政府可以为自己的丈夫与另一位加拿大人的获释「采取更多行动」。
据 @中国日报 微博消息，当地时间 6 月 23 日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院和孟晚舟引渡案的控、辩双方达成共识，对引渡案的全部日程进行确认。
今天凌晨，孟晚舟引渡案在加拿大温哥华再次开庭进行听证。在听证会上，孟晚舟律师团队提供的备忘录显示，美国司法部提交的用于要求引渡的《起诉案件记录》中，指控孟晚舟的唯一关键证据是由汇丰银行提供的；但是美方对这份证据的总结遗漏了重大信息，甚至存在故意误导的行为。
今日，针对“腾讯起诉老干妈拖欠广告费”一事，贵阳市南明区人民检察院表示，目前，贵阳市南明区人民检察院已指派检察官提前介入，了解案情，引导侦查。
瑞幸咖啡向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示， 7 月 2 日，瑞幸咖啡董事会召开会议，审议董事会特别委员会关于罢免陆正耀董事兼董事长职务的提议。根据瑞幸咖啡的组织章程细则第 101 条，罢免陆正耀职务的提议未获得出席董事会并在会上投票的其他董事三分之二以上的赞成票。因此，陆正耀将继续担任公司董事兼董事长。
据澎湃新闻报道，今日，针对腾讯公司起诉老干妈公司广告纠纷案，广东深圳南山区人民法院研究室一名工作人员再次回应称，该案件正在进一步审理，待结果出来后，将发布通报回应社会关切。
北京时间5月28日凌晨，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公布了华为高管孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟将继续留在加拿大参加后续的相关听证。
据加拿大媒体报道，5月27日上午，孟晚舟有关案件裁决结果将在加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院正式公布，该法院将裁定孟晚舟案是否符合双重犯罪的标准。
接近瑞幸咖啡高层人士透露， 7 月 11 日，国务院金融稳定发展委员会召开第三十六次会议，会上讨论了财政部对瑞幸咖啡现场检查的结论。目前财政部对前者的调查结论并未公布。从金融委会议的定调和要求来看，瑞幸咖啡案最终定性可能不会轻。
检方提前介入老干妈被伪造印章案是怎么回事？7 月 3 日，据贵阳市南明区人民检察院官方微信公众号消息， 2020 年 4 月，腾讯公司以贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司拖欠广告费为由请求查封、冻结该公司 1624 万余元财产。 6 月 30 日，老干妈公司发布声明，称从未与腾讯公司进行过任何商业合作并已向贵阳警方报案。 7 月 1 日，贵阳市公安局双龙分局通报，犯罪嫌疑人曹某、刘某利、郑某君伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经?
【TechWeb】7月16日消息，针对超前点播案原告吴某的二次起诉，爱奇艺官方微博回应称，超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供的，便于法官更好地了解事实。6月2日，爱奇艺“《庆余年》超前点播”案一审宣判，法院认定“超前点播” 模式本身并无不妥，但不应损害会员已有权益。因此判定爱奇艺需向原告吴某连续15日提供原告享有的VIP会员权益，并赔偿原告公证费损失1500元。庭审两天后，案件风波?
据外媒报道称，7月15日欧洲法院裁定，苹果公司在130亿欧元的爱尔兰税收案中获得，将不用归还130亿欧元税金，大约为148亿美元。对于法院的裁定，苹果公司表示满意，但欧盟仍然可提出上诉。
今日，针对“超前点播案原告再度起诉爱奇艺”一事，爱奇艺官微回应称，爱奇艺一直注重保护用户隐私并严格落实相关措施。超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供的，便于法官更好地了解事实。为保护当事人隐私，我们也申请了不公开质证，此申请已记入在庭审记录。确保不会发生任何信息泄漏或公开的情形。
据彭博社报道，苹果公司 7 月 15 日赢得了 130 亿欧元的爱尔兰税收上诉案。 2016 年，欧盟委员会认为爱尔兰政府给予苹果的税收优惠构成非法政府补贴，裁定苹果非法逃税 130 亿欧元，要求苹果将这部分税金返还给爱尔兰政府。
【TechWeb】据报道，苹果公司在欧洲的巨额逃税案再掀波澜，欧盟司法机构欧盟普通法院15日站到苹果公司和爱尔兰政府一边，裁决苹果公司无需向爱尔兰政府补交130亿欧元税款。“苹果逃税案”起于2016年8月，欧盟委员会调查认定苹果在爱尔兰涉嫌非法逃税131亿欧元（约合149亿美元），由此向苹果要求缴纳税金给爱尔兰政府，并随后对苹果公司提起诉讼。最终，在近日的裁决中，欧盟普通法院称欧盟委员会未能出具足够证据材料证明爱尔兰政
苹果胜诉130亿欧元爱尔兰税收案。据媒体报道，时隔四年，苹果公司 15 日在欧盟法院赢得了爱尔兰避税案的胜诉，从而避免向欧盟支付 130 亿欧元罚单。不过欧盟仍能就此判决向欧盟最高法院提起上诉。欧盟认为，苹果公司多年支付的税收远低于其他公司。爱尔兰政府和苹果公司此后提出上诉，称欧盟的裁决「不顾现实，违背常识」。这场官司持续了四年之久。
【TechWeb】6月30日消息，广受关注的腾讯与老干妈合同纠纷案有了裁定结果。据中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司名下价值16240600元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。该裁定结果在今年4月24日作出。此前，原告腾讯计算机系统有限公司向法院提出查封、冻结老干妈1624.06万元财产的请求获得法院支持，担保人新疆前海联合财产保险有限公司深圳分公司和中?
7月15日消息，曾因超前点播案起诉爱奇艺的律师@吴声威wsw宣布二度起诉爱奇艺。吴声威表示，被告爱奇艺在超前点播案诉讼过程中擅自查看本人的爱奇艺登录记录及观影记录，这些属于个人信息，根据
苹果公司日前赢得了 130 亿欧元(约合 149 亿美元)的爱尔兰税收上诉案。欧盟委员会 2016 年 8 月裁定，苹果在爱尔兰非法逃税 131 亿欧元(约合 153 亿美元)，苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。
2020年7月25日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题即将进行更新，问题已经提前放出来了，今天的问题是“奶茶里常加的椰果，通常都是什么做成的？”这个其..
近日，原OPPO商城小程序正式改名欧加商城，据悉，欧加商城将”汇聚OPPO、OnePlus、realme三个品牌，一站式提供手机、智能硬件、配件、日用百货等产..
7月24日，贝壳向美国证券交易委员会公开递交招股书，拟在纽交所上市，股票代码“BEKE”。贝壳将成为中国居住服务平台第一股。2019年贝壳达成21280..
苹果规定，在中国地区游戏App需要录入国家新闻出版广电总局颁发的版号，否则将被下架。苹果近日已向开发者发送相关说明邮件。苹果将在7月31日进行..
从SK海力士的财报来看，Q2季度内存的价格环比还是涨的，所以营收及利润还是大涨。不过好日子也就到此为止了，因为6月份以来内存价格就在快速下跌，..
近日，OPPO商城微信小程序正式升级为欧加商城，商城介绍称“汇聚OPPO、一加、realme三品牌，一站式提供手机、智能硬件、配件、日用百货等产品购买..
令外界期待的下半年主流旗舰中，华为Mate 40系列必然是不容忽视的存在，包括但不限于处理器型号和性能、外形设计、拍照表现等。今天傍晚，博主@80..
随着5G网络的到来，5G手机已经成为了各大手机厂商竞争的新领域。而联发科也在借5G发力，大力发展5G手机芯片。7月24日，据媒体报道，联发科许多4G手..
在智能手环领域，华为手环B系列凭借将手环与耳机二合一的独特设计，赢得了众多消费者的拥簇。而现在，距离上一款华为手环B5发布已经足足有两年的时..
7月24日，华为面向全球发布华为新一代400GE(40万兆)数据中心交换机“CloudEngine 16800”，基于业界领先的新平台、新光接口、新智能，可..
APP乱象早已有之，今年央视315晚会也特意曝光了手机APP内的“窃贼”。7月24日，工信部发布“关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项..
近日，尼欧怀兹（NEOWISE）彗星划过北半球的夜空，陆续有世界各地民众目击到该彗星和它的“尾巴”。而据NASA的说法，它会从北斗七星正下..
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微信正式启动品牌小程序公测。认证后的品牌小程序可在多个场景下获得“官方”背书标签，并在小程序搜索页面获得专属的产品能力，帮助品牌更好地在..
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7月24日消息，小米全球副总裁、小米印度业务总负责人Manu Kumar Jain宣布，Redmi Note 9首销45秒售罄，起售价11999印度卢比（4GB+64GB，约合人民币..
今年6月份，中兴宣布旗下的7nm芯片已经量产，5nm也开始导入，被自媒体吹成了华为第二，结果受此利好影响中兴公司股价大涨20%，随后又暴跌，引发了..
今日（7月24日），索尼中国推出HT-G700全景声回音壁产品，预售价4190元，京东平台送509元蓝光播放器，预计最晚8月1日发货。HT-G700由条形扬声器和..
在国内的豪华车市场中，由于BBA的存在，像凯迪拉克、捷豹路虎、英菲尼迪这种二线豪华车，生存空间被大大压缩，只能靠降价才能维持得了生活的样子。..