微信：iOS用户可以修改微信号 一年一次

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微信：iOS用户可以修改微信号 一年一次

2020-06-16 18:25 · 稿源：站长之家

今日，微信宣布iOS用户更新微信至版本7.0.13，可以修改微信号。操作方式为：在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。

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