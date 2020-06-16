微信：iOS用户可以修改微信号 一年一次

今日，微信宣布iOS用户更新微信至版本7.0.13，可以修改微信号。操作方式为：在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。
今日，微信宣布iOS用户更新微信至版本7.0.13，可以修改微信号。操作方式为：在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。
今日，微信官方公众号“微信派”发文称，目前安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。
微信现在已支持用户自己修改微信号，想要将自己的微信号修改成有趣又好听的名称的话，现在就可以动手，这里我们来介绍下微信号是如何进行修改的。
6 月 5 日，腾讯微信团队宣布，安卓最新版已经支持更改微信号功能，对iOS版本的支持也即将上线。据官方介绍，用户可以一年修改一次微信号，如果用户最近一年有自定义过微信号，期满一年后也可以更改。另外，如果暂时还改不了，请大家稍等再试试。
今日，微信官方公众号“微信派”发文称，目前安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。
最近有消息传出微信7.0.15功能新增了一个描述，称“微信号是账号的唯一凭证，一年只能修改一次”，这也就代表着微信新版本马上就要进行新功能的增加，之后就可以修改微信名字了！这个功能相信大家都期待很久了，很多人还不清楚怎么修改微信号，下面就来为大家分享一下教程。
前两天，微信又一次进行了一次大型封号行动，大批个人微信号被封，许多“运营社畜”工作停摆，哀嚎声不断。
【TechWeb】6月5日，根据微信官方发布的消息，安卓用户更新到最新版微信，可修改微信号，入口在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。据悉，iOS用户也即将可以使用该功能。根据官方的介绍，微信号必须以字母开头，可以使用6-20位数字、字母、下划线、减号或它们的组合。同时，微信号设置需要满足两个条件：最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。对于网友关于“修改微信号后，会影?
盼星星，盼月亮。现在，安卓最新版的微信支持修改微信号了！今日，腾讯微信团队官方宣布，安卓最新版微信已支持改微信号，入口在我>个人信息>微信号，用户可以一年修改一次微信号，如果
日前微信支付分全面开放！每个微信用户都拥有自己的一个分数值，且每月根据综合数据更新一次。达到一定的分值门槛，用户即可享受超千项便捷服务。那么微信支付分有什么用有什么用呢？以下是关于微信支付分的详细介绍。
6月1日，对于近日有短视频声称“微信正在监听你的聊天纪录，并推送相关广告”一事，微信团队回应称，这当然是假的，微信表示数据都经过加密处理，可以保护用户隐私的安全。
今日，微信宣布正式支持修改微信号，用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。随后，网友们纷纷@淘宝官微要求上线改名功能，却遭无情拒绝。淘宝回应称：不改。
微信于 6 月 1 日上线了「微信寄快递」小程序，定位快递寄件服务平台。在微信搜索栏搜索「微信寄快递」即可进入该小程序，共设快递查询、寄快递、个人订单跟踪及所关注快递三个功能性模块。那么微信寄快递没有看到单号怎么办?以下是关于微信寄快递的详细介绍。
本文章由猴子数据专业微信域名检测编写。微信为了维护微信自身的生态环境，通常会做一系列的检测，检测有没有涉及不法产品，有没有诱导分享，检测违规的两个手段：1、系统的自动检测，微信后台自动检测（检测页面内容、关键词、描述和图片，URL、IP、友链黑名单等等）2、微信工作人员的人工检测，然而人工的检测重要是源于多用户投诉举报，微信后台有一个警报机制，在多少时间内积累充足的举报次数，将列入风险名单，对风险名单中
在6月5日这天，微信安卓版本已经正式支持修改微信号了，很多人都想要改掉之前的微信号，有的人还不清楚微信号能改几次，下面就来为大家一一来解答一下，并且还有微信号的修改教程。
近日，微信上线了一个名为“群小店”的微信群购物功能，群小店是腾讯小鹅拼拼为微信群设计的新购物方式。据悉，“群小店”的开通入口在“小鹅拼拼”的小程序内，其开通步骤是将开通入口分享到微信群内，然后群内成员点击链接后，即可以成功的开通群小店。需要注意的是，每个群只能有一个群小店，但是群主可以开十个店，群小店的店主不一定是群主，而是第一个在群内分享该入口链接的人。
近日，微信上线了一个名为“群小店”的功能，群小店是腾讯小鹅拼拼为腾讯微信群设计的新购物方式。“群小店”的开通入口在“小鹅拼拼”的小程序内，其开通步骤是将开通入口分享到微信群内，然后群内成员点击链接后，即可以成功的开通群小店。
近日，微信上线“微信寄快递”小程序，“微信寄快递”小程序分为快递查询、寄快递、我的快递订单、关注的快递等板块。据页面显示，目前用户只可选择韵达、中通、百世和京东四个平台进行邮寄快递，物品重量最高为50kg。
近日，针对“微信群出现京东派发购物津贴链接”一事，京东、腾讯方面回应称，该链接系传播虚假内容。微信平台表示，诈骗嫌疑人会把“假红包”链接的封面，包装成各种容易让人上当的形式，如一条逼真的语音消息、邀请加群提示、“我已经领到了”等，以各种正规名目吸引用户点击，并伪造页面内容，欺骗和诱导用户再次转发。
删除的微信聊天记录怎样恢复?昨天小编听到同事一直在抱怨自己不小心删除了微信上关于工作的一些重要聊天记录，导致今天工作对接客户的时候，出现了很多问题。一定有不少小伙伴也会遇到和我同事同样的问题，那如果因为一时手误删除了重要的微信聊天记录该怎样找回呢?其实恢复微信聊天记录很简单，只要找对方法，分分钟帮你解决。icloud云备份或微信电脑端备份进行恢复删除的微信聊天记录怎样恢复?苹果手机自带的icloud云备份功能，?
昨日，微信安全中心发文警告用户称，应注意账号租借行为，将严厉打击。微信称，租借账号是不法分子账号被封想出的办法，从前，号商通过外挂工具可以大批量注册微信帐号，随着近年微信打击的升级变得举步维艰。恶意注册这条路行不通，号商便渐渐打起了“租用”真人微信号的主意。