微信：iOS用户可以修改微信号 一年一次

近日，微信上线了一个名为“群小店”的微信群购物功能，群小店是腾讯小鹅拼拼为微信群设计的新购物方式。据悉，“群小店”的开通入口在“小鹅拼拼”的小程序内，其开通步骤是将开通入口分享到微信群内，然后群内成员点击链接后，即可以成功的开通群小店。需要注意的是，每个群只能有一个群小店，但是群主可以开十个店，群小店的店主不一定是群主，而是第一个在群内分享该入口链接的人。