李国庆俞渝离婚案开庭审理 双方现身全程无交流

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李国庆俞渝离婚案开庭审理 双方现身全程无交流

2020-06-15 16:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息：据新京报报道，今日下午，李国庆俞渝离婚案在东城区人民法院进行开庭审理。李国庆与俞渝双双现身，全程无交流。李国庆在接受采访时表示，不知晓此次庭审是什么内容，仅质证。自己想起来都恶心，都分居两年连五个月了，还怎么质证，今天不会宣判结果。

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2019 年 10 月，李国庆发布微博称， 7 月底已向法院递交起诉状和俞渝离婚， 10 月 17 日双方收到了法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。李国庆表示，拒绝俞渝提出的接受25%股权就和平离婚的提议。当当是由自己创立和管理的，公司股权应当平分，平分后公司谁管理尊重全体股东决议，请大家等待法院判决。

2019 年 11 月，李国庆俞渝离婚案在北京东城某法院开庭。李国庆在接受媒体采访时表示，希望快些出结果，他也需要新生活。对于此次离婚诉讼，李国庆的诉求是希望夫妻双方境外和境内股权平分，离婚。

针对离婚一事，当当创始人李国庆发长文称，俞渝从当当的帮忙者，到小股东，再到现在的境外绝对持股大股东，不仅把我从我为之奋斗了半生的事业中扫地出门，还诽谤企图让我名誉扫地。

据天眼查数据显示，俞渝持有当当科文64.20%股权，为控股大股东，李国庆持股比例仅有27.51%股权。

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