瑞幸造假事件最新进展：财政部现场检查阶段已结束

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 瑞幸最新资讯 > 正文

瑞幸造假事件最新进展：财政部现场检查阶段已结束

2020-06-14 17:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息：据第一财经报道，接近监管层级人士透露，财政部对于瑞幸咖啡财务造假案的现场检查部分已经结束，目前有关报告正在等待更高层级的批复。目前中国监管机构对于瑞幸咖啡的调查，主要由财政部监督评价局牵头负责。

瑞幸咖啡 (2)

4 月 2 日，瑞幸咖啡发布公告称，公司coo刘剑及其下属等 4 位管理人员捏造交易数据，导致公司 2019 年第二季度到 2019 年第四季度虚增了 22 亿人民币销售额。

4 月 3 日，中国证监会发布声明称，高度关注瑞幸咖啡财务造假事件，对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。不管在何地上市，上市公司都应当严格遵守相关市场的法律和规则，真实准确完整地履行信息披露义务。

4 月 27 日，有媒体报道称，中国证监会已经派驻调查组进驻瑞幸咖啡多日，多位审计人员正在对瑞幸的财务状况进行审计。

5 月 12 日，瑞幸咖啡宣布，公司董事会已经终止钱治亚的CEO职务，以及刘剑的首席运营官(COO)职务。同时，已将其他六名参与或知悉虚假交易的员工停职或休假。

5 月 15 日，瑞幸咖啡收到了纳斯达克的除牌通知。瑞幸咖啡董事长陆正耀发布声明道歉称，纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料。再次向广大投资人、全体瑞幸员工和客户诚挚道歉，相信最终的调查能够给所有人一个客观公正的评价。

网友热搜:

为什么瑞幸咖啡是骗局瑞幸咖啡待遇怎么样瑞幸咖啡价目表瑞幸咖啡市场环境分析瑞幸咖啡多少毫升瑞幸加盟广州瑞幸咖啡门店瑞幸咖啡价目表瑞幸咖啡起诉星巴克垄断武汉瑞幸咖啡骗局
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM