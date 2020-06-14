瑞幸造假事件最新进展：财政部现场检查阶段已结束

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息：据第一财经报道，接近监管层级人士透露，财政部对于瑞幸咖啡财务造假案的现场检查部分已经结束，目前有关报告正在等待更高层级的批复。目前中国监管机构对于瑞幸咖啡的调查，主要由财政部监督评价局牵头负责。

4 月 2 日，瑞幸咖啡发布公告称，公司coo刘剑及其下属等 4 位管理人员捏造交易数据，导致公司 2019 年第二季度到 2019 年第四季度虚增了 22 亿人民币销售额。

4 月 3 日，中国证监会发布声明称，高度关注瑞幸咖啡财务造假事件，对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。不管在何地上市，上市公司都应当严格遵守相关市场的法律和规则，真实准确完整地履行信息披露义务。

4 月 27 日，有媒体报道称，中国证监会已经派驻调查组进驻瑞幸咖啡多日，多位审计人员正在对瑞幸的财务状况进行审计。

5 月 12 日，瑞幸咖啡宣布，公司董事会已经终止钱治亚的CEO职务，以及刘剑的首席运营官(COO)职务。同时，已将其他六名参与或知悉虚假交易的员工停职或休假。

5 月 15 日，瑞幸咖啡收到了纳斯达克的除牌通知。瑞幸咖啡董事长陆正耀发布声明道歉称，纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料。再次向广大投资人、全体瑞幸员工和客户诚挚道歉，相信最终的调查能够给所有人一个客观公正的评价。