柳青回应滴滴司机性侵直播：坚决和犯罪斗争到底

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:今日，针对“司机性侵直播”一事，滴滴总裁柳青转发了滴滴网约车公司总裁陈熙Kevin的文章回应称，要坚决和犯罪斗争到底，但也不要冤枉一个好人。滴滴司机这个群体有很多不公平的标签，但他们中既有背着养家糊口责任的劳动者，也有在疫情期间冒着危险接送医护人员的英雄，更是有着亲人和爱人的普通人。一个有爱的社会一定会在思辨中自我进化，少些冷漠和歧视，多一些视人为人的尊重和信任。

此前，陈熙发文称，一段来路不明的视频以“滴滴司机性侵直播”为标题，从境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播。警方正在调查，全力配合。如果万一警方查实，这个视频真的是“滴滴司机直播性侵”，我愿意接受一切处分。但是我坚信，从 2018 年顺风车事件发生至今的两年，我们为了改正错误尽一切努力建立起的严格的司机准入审查等措施，不会白费。

陈熙强调，再完备的安全措施，也不可能100%杜绝极端恶性案件的发生，一旦有违法行为，我们绝不姑息，配合警方，严惩不贷。但是，如果这个是自导自演的黄播剧，那视频制作者和幕后的黑手欠数百万滴滴司机师傅们每人一个道歉。

此前，爆料者 @巧克力翠翠杀称，自己并非发现及录制这个直播性侵案的举报网友，只是看到网友的GitHub文章并发微博扩散，自己的所有消息都是从GitHub主页上扒下来的。自己起先认为罪犯是滴滴司机，但犯罪者是否是真正的滴滴司机这一点未能确认。