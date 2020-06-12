滴滴再次回应司机性侵直播：滴滴司机不是犯罪的代名词

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:针对此前“司机通过直播平台对外直播性侵女乘客”的报道，今日，滴滴网约车公司总裁陈熙Kevin发文表示，一段来路不明的视频以“滴滴司机性侵直播”为标题，从境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播。警方正在调查，我们全力配合。看到大量声音质疑甚至攻击滴滴司机，我的心在流血。

陈熙称，如果万一警方查实，这个视频真的是“滴滴司机直播性侵”，我愿意接受一切处分。但是我坚信，从 2018 年顺风车事件发生至今的两年，我们为了改正错误尽一切努力建立起的严格的司机准入审查等措施，不会白费。

陈熙强调，再完备的安全措施，也不可能100%杜绝极端恶性案件的发生，一旦有违法行为，我们绝不姑息，配合警方，严惩不贷。但是，如果这个是自导自演的黄播剧，那视频制作者和幕后的黑手欠数百万滴滴司机师傅们每人一个道歉。

此前，爆料者 @巧克力翠翠杀称，自己并非发现及录制这个直播性侵案的举报网友，只是看到网友的GitHub文章并发微博扩散，自己的所有消息都是从GitHub主页上扒下来的。自己起先认为罪犯是滴滴司机，但犯罪者是否是真正的滴滴司机这一点未能确认。

以下为陈熙微博全文：

昨天一段来路不明的视频以“滴滴司机性侵直播”为标题，从境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播。警方正在调查，我们全力配合。

看到大量声音质疑甚至攻击滴滴司机，我的心在流血。我们的数百万滴滴司机师傅们，在大家心中究竟是什么人?而真实的滴滴司机师傅又是什么样的人?

如果万一警方查实，这个视频真的是“滴滴司机直播性侵”，我愿意接受一切处分。但是我坚信，从 2018 年顺风车事件发生至今的两年，我们为了改正错误尽一切努力建立起的严格的司机准入审查、录音录像车内安全措施、 7000 万课时的线上线下培训、安全导向的派单规则、AI对异常情况的实时检测、7x24 高效待命的安全响应客服等等，不会白费。

我也知道，再完备的安全措施，也不可能100%杜绝极端恶性案件的发生，一旦有违法行为，我们绝不姑息，配合警方，严惩不贷。但所有安全工作的落实都离不开滴滴司机的努力，我们的司机师傅们，不是犯罪的代名词。

但是，如果这个是自导自演的黄播剧，那视频制作者和幕后的黑手欠数百万滴滴司机师傅们每人一个道歉!现实中存在的侵害事件令人发指，色情直播令人痛心，我们应该一起跟犯罪份子坚决斗争。但滴滴司机不是你吸引眼球的工具，他们都是一个个活生生的人，是别人的父母、子女、爱人，是家庭的希望和支柱。但是现在这个群体却被污名化，我们要配合警方坚决打击犯罪者，但我们也不应该让无辜的好人被冤枉，在这个事件里他们也是色情直播的受害者。

在疫情最严重的那两个月，十几万滴滴司机师傅自愿报名加入医护车队，冒着被感染的风险，免费接送我们的医护人员。为了一点点流量，这样损害他们的名声，这样的冷漠令人心寒。无论法律怎么制裁，良心都应该痛一辈子。