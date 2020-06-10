500+大牌纷纷上支付宝设数字「办事处」，上亿消费券冲刺天猫618

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500+大牌纷纷上支付宝设数字「办事处」，上亿消费券冲刺天猫618

2020-06-10 11:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息：支付宝透露，麦当劳、肯德基、屈臣氏、方特、亚特兰蒂斯等超过500个大品牌已经在支付宝设立了数字「办事处」，并在天猫618期间累计发放上亿消费券和优惠卡。目前，用户在支付宝端内搜索「惠生活节」，就能云逛街领取各大品牌优惠，线上轻松逛，线下「省着花」。

连锁品牌屈臣氏全国 4000 家门店上线支付宝小程序，并通过小程序打通了其天猫旗舰店，从而实现了会员、运营、到店消费、到家外送的全域数字化。趁着618之机，屈臣氏「优惠券中心」支付宝小程序还推出了「省卡」，消费者花5. 9 元就能享受到65元优惠权益，也能在小程序内领取到多款半价权益。

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此外，餐饮品牌必胜客也赶在618前夕开设了支付宝「数字门店」，全国2000家门店的点餐、外送、外带、会员服务全面上线支付宝小程序，布局数字化经营升级。不仅如此，必胜客还把卡、券等优惠权益放进支付宝让利消费者。

业内人士认为，「码、券」连接了线上线下，已经成为了商家数字化经营重要的载体之一。

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今年 3 月，支付宝宣布升级为数字生活平台以来，各行各业纷纷在支付宝开设「数字办事处」，目前已有超 1000 家数字景区、 300 多个数字市民中心、 1000 多家名企的招聘办、 21 所顶级高校的招生办以及众多品牌商把服务搬上支付宝，打造数字生活新服务体验。

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