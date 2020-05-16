192个违规App被责令改正 包括猎豹清理大师、印象笔记等

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192个违规App被责令改正 包括猎豹清理大师、印象笔记等

2020-05-16 15:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息：今日，公安部发文称，今年第一季度，全国公安机关网安部门充分发挥职能作用，加大公民个人信息保护力度，依法查处违法违规收集公民个人信息APP服务单位386个，涉及信息咨询、辅助学习、文学小说、新闻资讯、娱乐播报等多个类型。其中，97个APP被予以行政处罚，192个APP被依法责令改正违法行为，51个APP被下架、停运，有效保护了公民个人信息。十大案例为：

一、“猎豹清理大师”APP(版本号：6.13.5.1066)。经查，该款APP的隐私协议中对于索取用户通讯录、通话记录等权限的行为没有进行详细说明。北京市公安局朝阳分局已依法责令该公司改正违法行为。

二、“印象笔记”APP(版本号：10.5.5)。经查，该款APP隐私协议中未以显著位置、显著字体申明收集用户信息数据项，未明示各数据项收集用途。北京市公安局朝阳分局已依法责令该公司改正违法行为，并予以警告处罚。

三、“好孕帮”APP(版本号：3.4.8)。经查，该款APP在收集信息时未明示并征得用户同意，用户服务协议及隐私声明中未明示申请权限目的，未告知收集用户个人信息的目的及使用方式。北京市公安局西城分局已依法责令该公司改正违法行为，并予以警告处罚。

四、“不背单词”APP(版本号：3.2.2)。经查，该款APP在收集信息时未明示取得用户同意。北京市公安局大兴分局已依法责令该公司改正违法行为，并予以警告处罚。

五、“哈弗智家”APP(版本号：3.4.7)。经查，该款APP无收集信息明示且未取得用户同意，未向用户明示收集、使用个人信息的目的、方式、范围。河北省保定市公安局已依法责令该公司改正违法行为。

六、“完美校园”APP(版本号：v5.0.6)。经查，该款APP在部分第三方SDK组件中存在调用获取任务信息和读取联系人等两项权限的情况。河南省郑州市公安局已依法责令该公司改正违法行为。

七、“天然工坊”APP(版本号：3.5.0)。经查，该款APP的用户隐私协议中未向用户明示获取用户信息的详细用途及业务关联。湖南省长沙市公安局已依法责令该公司改正违法行为，并予以警告处罚。

八、“随手借”APP(版本号：4.11.11)。经查，该款APP应用隐私政策中未明示第三方SDK插件以及收集使用个人信息的目的、方式和范围。广东省深圳市公安局已依法责令该公司改正违法行为。

九、“每日瑜伽”APP(版本号：7.15.1.1)。经查，该款APP未以显著位置、显著字体申明收集用户信息数据项。陕西省西安市公安局高新分局已依法责令该公司改正违法行为。

十、“Paintly”APP(版本号：V2.1.6.3)。经查，该款APP存在超范围收集用户信息问题。陕西省西安市公安局已依法责令该公司改正违法行为。

QQ截图20200516150932.jpg

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