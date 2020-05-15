浙江约谈三大运营商；乐视网退市后将不能重新上市；上海邮政管理局回应丰巢事件

乐视网退市后将不能重新上市

昨日，乐视网发布公告称，公司于 2020 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所关于公司股票终止上市的决定，自深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日(即 2020 年 6 月 5 日)起，公司股票交易进入退市整理期。若公司提出复核申请且深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定，自深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定后的次一交易日起，公司股票交易进入退市整理期。退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

此外，乐视网表示，公司股票退市后，将不能重新上市。

浙江约谈三大运营商

昨日，浙江消保委就骚扰电话多、套餐收费争议多等问题联合召开电信行业消费服务约谈会，约谈电信、移动、联通三大运营商。

据悉，在会上，浙江消保委就电信行业存在的问题进行了通报，主要集中在骚扰电话问题多引发纠纷;未经消费者确认或误导性信息产生纠纷;促销活动夸大宣传、虚假宣传产生的消费纠纷;携号转网引发的消费者权益纠纷;霸王合同条款投诉等五大问题。

浙江消保委表示，三大电信运营商要落实企业主体责任，强化运行资费管理，以清单式公示提升资费透明度;规范促销行为，保护消费者知情权，在促销活动前做好消费者权益保护工作的审查;信息公开透明，规范携号转网业务，保护消费者选择权，扫清用户携号转网的最后一道障碍;肃清行业乱象，强化对骚扰电话对管控，从而降低整体投诉数量，提升消费者获得感、安全感。

上海邮政管理局回应丰巢事件

昨日，针对“丰巢快递柜超时收费”一事，上海市邮政管理局相关负责人回应称，已指导丰巢上海区域经营负责人，充分考虑公众合理诉求，调整相关措施。同时，协同有关部门继续推进智能快件箱、公共服务站等快递末端设施建设，加大服务规范和监督力度。

上海市邮政管理局表示，当前快递末端服务已形成快递员上门+智能快递柜+服务站(驿站)三种业态共存共生的格局，不同的消费者有不同的选择。如一些老年消费者可能偏向于快递员上门服务，但很多上班族会选择智能快递柜服务，企业必须充分尊重消费者的选择权和知情权。