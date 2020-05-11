当当网回应招聘不看北京人东北人：假的，将追究造谣者法律责任

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息：日前，一份声称来自当当网的招聘启事引发争议，招聘启事中标明“年龄超过 35 岁不考虑”、“不看东北、河北、北京籍贯的人”。对此，当当网回应称从未发布过此类招聘信息，目前正在调查此事，将依法追究造谣者的法律责任。
近来，当当网因为李国庆和俞渝的夫妻纠纷陷入舆论漩涡，虽然当当的控制权之争任未结束，但李国庆表示夫妻大股东之间的经济纠纷与员工和客户无关，绝不影响当当正常经营。
站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息：日前，一份声称来自当当网的招聘启事引发争议，招聘启事中标明“年龄超过 35 岁不考虑”、“不看东北、河北、北京籍贯的人”。对此，当当网回应称从未发布过此类招聘信息，目前正在调查此事，将依法追究造谣者的法律责任。
近来，当当网因为李国庆和俞渝的夫妻纠纷陷入舆论漩涡，虽然当当的控制权之争任未结束，但李国庆表示夫妻大股东之间的经济纠纷与员工和客户无关，绝不影响当当正常经营。
今天李国庆摔人去当当抢公章又成了科技圈的热点，在今天晚间的电话会议中，当当网方面回应称，目前李国庆在当当网不担任任何职务，这次行为不会对当当运营造成任何影响。
4 月 26 日据新浪财经消息，有消息称李国庆带领四个大汉去当当夺回公章，或上演“老板重夺股权，老板娘被扫地出门”。对此李国庆独家回应“抢公章”事件：依法接管当当，太忙了，不接受采访。
针对“李国庆微博宣布当当网人事变动”，当当网表示，李国庆抢走公章，这些公章已挂失，李国庆在使用挂失的公章演闹剧。
4 月 26 日消息，李国庆和当当网登上微博热搜。据媒体报道，当当网创始人李国庆今日带人上门抢当当公章，并在公司张贴《告当当网全体员工书》。
据新浪科技消息，针对李国庆在网上发布的“人事公告”，当当网称这个公告无效，因为李国庆使用了当当网已经挂失并作废的公章。当当表示，当当网第一时间报警，于当天登报挂失了公章，公示了这些公章、印鉴全部作废。李国庆的行为涉嫌违法，公安机关已经受理。
上午9：34，李国庆率领四个大汉闯入当当网办公区，将公章和财务章抢走;并张贴了一份《告当当网全体员工书》，称李国庆已依法召开临时股东会，李国庆当选董事长与总经理，全面接管公司，而俞渝仅为当当网董事，无任何职权。
昨日，针对李国庆发布当当人事调整公告，当当方面回应称，这个公告无效，李国庆使用了当当网已经挂失并作废的公章。鉴于李国庆在家中和公司，有过数次肢体暴力行为，我们已经报告属地派出所，也加强对俞渝上下班路途上的保护，大家一起防范非法行为的继续。
当当网创始人李国庆今天中午在微博上表示，当当急需招募几位 85 后， 90 后副总裁。在知识付费，社交电商，在新互联网运营以及百货业务上。为此提请股东增发20%期权激励给现有和新骨干(不限于副总级别)，财散人聚，希望赢得大股东之一，现董事俞渝的同意。在今天早上，李国庆发布了“当当网人事调整公告”，其中将董事俞渝调整为负责当当公益基金。
5月10日有媒体报道，近日当当网的一份招聘启事中写道，“高级运营经理”职位要求“年龄超过 35 岁不考虑”、“不看东北、河北、北京籍贯的人”，这些招聘条件引起了不少网友的热议，对于该招聘内容，当当网回应称“从未发布过此类招聘信息，人力资源部正在调查此事，将依法追究造谣者的法律责任。”
4月28日上午，当当网创始人李国庆发布加盖当当网公章的人事调整公告称，公司董事俞渝负责当当公益基金，同时还委任多名公司高管人员。对此，当当网一位负责联系媒体的工作人员回应称， 4 月 26 日李国庆抢走公章，这些公章已挂失，李国庆在使用挂失的公章演闹剧。
据凤凰网科技报道，当当网创始人李国庆发布了《告当当网全体员工书》，称李国庆于 2020 年 4 月 24 日召开临时股东会，并作出决议：公司依法成立董事会。自 2020 年 4 月 24 日起，俞渝不再担任当当公司执行董事、法定代表人及总经理。俞渝无权在当当公司公司形式任何职权，无权向当当员工发出任何指示，无权代表当当公司对外做出任何意思表示或者行为。李国庆全面接管公司，负责公司的经营管理。
今日，针对“李国庆发布的一系列人事调整公告”，当当方面回应称，李国庆抢走公章已挂失，李国庆在使用挂失的公章演闹剧。4 月 26 日，李国庆以股东的名义带领四个大汉去当当夺回公章。随后当当网回应称，公司已经报警，李国庆抢走的公章、财务章、财务部门章即日作废。李国庆在当当网没有任何职务。
据新浪科技报道，针对近日当当网创始人李国庆抢公章一事，当当网董事长兼CEO俞渝今日在给公司员工发送的全员邮件中表示，李国庆不是当当的管理层，公司早已经跟他结束劳动关系，他用股东身份滋事，当当网已经报案。李国庆闹剧会持续，大家除了吃瓜不必理会。
4月28日上午，“李国庆早晚读书”微博发布消息，内容为“当当网人事调整公告”。这份李国庆发布加盖当当网公章的人事调整公告称，公司董事俞渝负责当当公益基金，阚敏（公司监事）改任财务副总裁，不再负责百货和市场部，另外还任命了多位集团副总裁，公告称将在一周内完成交接。
4月28日上午，“李国庆早晚读书”微博发布了“当当网人事调整公告”，这份公告称，为加快当当网新业务的发展，特聘请王曦出任集团副总裁，负责知识付费、电子书、实体书和融合出版业务。另外还决定公司董事俞渝负责当当公益基金。
4月26日下午，针对“网传李国庆抢夺当当网公章”一事，当当网发布声明称，今早 9 点 34 分，李国庆伙同 5 人，闯入当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，公司已经报警。
近日一份当当网的“高级运营经理”招聘要求在网络引发议论。该职位要求中描述“年龄超过 35 岁不考虑”、“不看东北、河北、北京籍贯的人”，不少网友表示上述要求不合理。律师表示，这样的要求涉嫌违反《劳动法》和《就业促进法》中关于就业歧视规定。
李国庆发微博向当当员工致歉称，现在当当处在一个特殊交接期。现在公章、财务章由我控制，势必会对公司的经营产生影响。他还表示当当没错，员工没错，是他们夫妻大股东之间没有做好，对大家造成困扰表示歉意。
今天最大的瓜当属“李国庆夺公章接管当当”，故事精彩程度堪比宫斗小说。起初，有知情人士爆料称李国庆带领四个大汉去当当抢夺公章，上演年度“夺权大戏”。
就在刚刚，针对“率4大汉上门抢当当公章”一事，李国庆回应称，接管当当，太忙了，不接受采访。此前，三言财经报道称，今日，李国庆以股东的名义带领四个大汉去当当夺回公章，而此时俞渝还未到公司上班，没人敢拦李国庆。