当当网回应招聘不看北京人东北人：假的，将追究造谣者法律责任

当当网创始人李国庆今天中午在微博上表示，当当急需招募几位 85 后， 90 后副总裁。在知识付费，社交电商，在新互联网运营以及百货业务上。为此提请股东增发20%期权激励给现有和新骨干(不限于副总级别)，财散人聚，希望赢得大股东之一，现董事俞渝的同意。在今天早上，李国庆发布了“当当网人事调整公告”，其中将董事俞渝调整为负责当当公益基金。