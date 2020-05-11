当当网回应招聘不看北京人东北人：假的，将追究造谣者法律责任

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当当网回应招聘不看北京人东北人：假的，将追究造谣者法律责任

2020-05-11 09:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息：日前，一份声称来自当当网招聘启事引发争议，招聘启事中标明“年龄超过 35 岁不考虑”、“不看东北、河北、北京籍贯的人”。对此，当当网回应称从未发布过此类招聘信息，目前正在调查此事，将依法追究造谣者的法律责任。

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近来，当当网因为李国庆和俞渝的夫妻纠纷陷入舆论漩涡，虽然当当的控制权之争任未结束，但李国庆表示夫妻大股东之间的经济纠纷与员工和客户无关，绝不影响当当正常经营。

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