​丰巢回应杭州宣布停用小区：停机是违约行为

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > ​丰巢最新资讯 > 正文

​丰巢回应杭州宣布停用小区：停机是违约行为

2020-05-09 15:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息：今日，针对“杭州小区停用收费快递柜”一事，丰巢科技回应称，丰巢依照协议支付场地费为东新园小区业主提供服务，协议不包含对于丰巢营业模式和价格的约束，业主个体是否使用，是否愿意成为会员，我司已在官方渠道提供自由选择，业委会应当尊重业主个人选择。

丰巢方面表示，业委会如执意继续停机，是严重的违约行为。如对合作有异议，需遵照合同约定进行解决。业委会单方面断电已经构成违约，已对我司造成巨大经济与商誉损失。也给小区业主和快递员带来诸多不便。我司保留追索东新园业委会毁约的责任权利，同时将依据合约追索相关经济和商誉损失。

丰巢

此外，丰巢方面称，用户在首两次超时取件均不收取费用。在两次超时的过程中可以考虑接下来是否使用丰巢作为代收。如均选择不同意超时付费，后续快件将不再会投递入柜。

此前，杭州东新园小区发布通知称，因丰巢快递柜向业主收取超时保管费，损害了业主的利益，丰巢快递柜将在 2020 年 5 月 7 日 7 时起暂停使用。在丰巢快递柜给出解决方案之前，业委会决定自快递柜正式收取超时保管费之日起暂停使用，期间请业主们尽快提取快递，同时请快递员切勿再放快递包裹在丰巢柜。

网友热搜:

街边卖快递10元快递行业排名菜鸟裹裹代取快递快递一般几点开门十大快递公司排名苏宁快递单号查询快递无面单已认领双11快递问题件是什么意思菜鸟裹裹快递员抢单版丰巢快递柜位置查询
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM