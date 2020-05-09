​丰巢回应杭州宣布停用小区：停机是违约行为

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息：今日，针对“杭州小区停用收费快递柜”一事，丰巢科技回应称，丰巢依照协议支付场地费为东新园小区业主提供服务，协议不包含对于丰巢营业模式和价格的约束，业主个体是否使用，是否愿意成为会员，我司已在官方渠道提供自由选择，业委会应当尊重业主个人选择。

丰巢方面表示，业委会如执意继续停机，是严重的违约行为。如对合作有异议，需遵照合同约定进行解决。业委会单方面断电已经构成违约，已对我司造成巨大经济与商誉损失。也给小区业主和快递员带来诸多不便。我司保留追索东新园业委会毁约的责任权利，同时将依据合约追索相关经济和商誉损失。

此外，丰巢方面称，用户在首两次超时取件均不收取费用。在两次超时的过程中可以考虑接下来是否使用丰巢作为代收。如均选择不同意超时付费，后续快件将不再会投递入柜。

此前，杭州东新园小区发布通知称，因丰巢快递柜向业主收取超时保管费，损害了业主的利益，丰巢快递柜将在 2020 年 5 月 7 日 7 时起暂停使用。在丰巢快递柜给出解决方案之前，业委会决定自快递柜正式收取超时保管费之日起暂停使用，期间请业主们尽快提取快递，同时请快递员切勿再放快递包裹在丰巢柜。