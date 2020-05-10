他们靠为电商店铺开发一套搜索工具，月入10万美元

在逛不同淘宝店铺的过程中，会发现有些网店提供的搜索体验差到“令人发指”，比如输入关键词后，加载很慢、搜索结果与想要找的产品没有多大关系。结果就是，购买者扫兴的离开，选择到其它店铺寻找产品下单。

国外两名创业者正是切入这种痛点，开发出了一款主要为电商平台店铺提供快速搜索解决方案的产品SearchTap，并为一些电商网站店铺提供搜索服务技术，月收入10万美元。

为电商店铺提供个性化搜索需求

首先我们来了解一下SearchTap这个项目的背景：

SearchTap是一款搜索技术产品，针对中小型或企业级电子商务网站(如国外电商网站Shopify上的商家，类似于淘宝店铺)和移动应用程序的快速且相关的搜索解决方案。目的是帮助改善店铺搜索功能，提高客户参与度和转化率增加店铺的销量。

SearchTap可为用户定制、分析和构建一个非常有效的搜索体验，而不需要IT人员的参与，也不需要基础设施的投资。这款产品的核心竞争力是，提供”随打即搜( search-as-you-type)”搜索技术和动态更改过滤功能，为终端用户提供无缝的强大搜索体验。

这种快速无缝的搜索体验受到了很多电商客户的青睐，因为无需客户技术团队过多参与，SearchTap就能提供可定制搜索用户体验。

Lakshdeep Rajput是SearchTap的创始人兼首席执行官，Naveen Gupta是另外一位联合创始人。就是下面这两位：

那么 Rajput和Naveen 是怎么想到要创建SearchTap这样一个项目呢?

帮用户解决问题过程中发现商机

最开始，这俩人合伙经营着一家IT咨询公司。有一天，某家电子商务店铺找到他们，要求帮忙做一个复杂的搜索集成功能。最初，他们尝试使用各种开源解决方案，并将这些方案整合在一起，目的是构建一个可以满足客户需求的协同的解决方案。

但随着深入研究后，他们发现许多现有搜素解决方案都是专门为文档搜索构建的，并不能为电子商务行业提供良好搜索的体验。由于在特性、功能和预算方面找不到一个适合的解决方案时，于是Rajput产生了自己构建一个搜索技术方案的想法。

接着，Rajput和Gupta开始与越来越多的创业者交谈，并发现这个问题困扰了很多同类型的电商企业。

当时，很多电商店铺的搜索功能都出现长时间加载，糟糕的移动用户体验，搜索结果不相关等等问题，所有这些问题都导致访问者放弃购买，选择其它店铺。

电商企业店铺搜索方面遇到的两大问题为：首先，由于缺乏专业知识，许多店铺无法优化搜索功能。其次，市场上存在的少数解决方案在财务上不可行。纯粹设计一个好的搜索体验是不够的，还必须向客户展示如何从一个解决方案中获得最大价值。这两点也是SearchTap提供服务的基础。

Rajput和Gupta决定研究一番，解决这个细分市场普遍存在的搜索问题。他们开始不断更新技术，尝试分析使用SearchTap取代旧的笨拙的搜索技术，能否有效提高店铺的转化率。

在看到初始构建产品有积极的反馈之后，他们将解决方案用到了部分现有的客户问题身上。在最初的推介过程中，他们意识到SearchTap非常适合电子商务行业。这是因为搜索功能的改善能够从第一天就能起到效果，帮助电商店铺提高销售，这对双方来说都是一个双赢的局面。

随后，Rajput决定以较低费用授权SearchTap的技术，并围绕它建立一个可持续性的收入模式。

SearchTap早期的客户是基于电子商务系统Magento的商店，这也决定了SearchTap的初始开发路径。在决定专注为使用Magent系统的客户服务后，Rajput公司的开发团队开发第一个与Magento平台集成的搜索功能，在这期间，他们还签下了使用同一平台(Magento)的4-5个客户。

另一方面，Rajput在这个过程中还深入了解了电子商务企业在决定采用搜索解决方案时面临的各种常见问题。借助这些信息，他们还设计一个优质的网站作为案例，让潜在客户知道良好搜索的重要性，并展示SearchTap如何帮助客户解决这些问题。

直到现在，Rajput公司仍在为企业客户提供服务，真正重点是通过构建Shopify、Magento 等平台特定的集成来尽可能接触到更多的电子商务店铺。

他们又是靠什么吸引和留住了客户的呢?

从一开始，Rajput就选择专注于SearchTap的对外销售流程，这是该公司获取新业务的核心部分。他们主要通过电子邮件联系新的潜在客户，试图对方同意尝试看看个性化搜索的演示效果，这是向潜在客户介绍产品很有效的方法。

在电子商务行业中，每个特定的垂直行业都有其独特的挑战。Rajput与最初客户的合作中还发现了不同电商店铺搜索效果存在的差距，以及可以哪些措施可以改进。

由于他们服务电子商务市场相当广泛，客户遍及快速消费品、服装、化妆品等行业，因此也能够从某一个行业中吸取经验教训，并将其应用于其他行业。这极大地帮助他们吸引和留住了客户。

最近，Rajput还开始利用在电子商务和商业网络方面的积累专业知识来发展业务。在内容方面，他们的网站提供了一些优质的博客和成功的故事，借此展示了SearchTap的价值。这种有针对性的信息对提高产品转化率有很大帮助。

在合作方面，Rajput已经开始参加一些活动来建立推荐网络，并在未来找到一些合作营销的机会。

如今，SearchTap已经与全球400多家电商商店达成合作，每个月处理7500万次搜索，Rajput预计到今年年底将这个数字将会翻一番。

由于Rajput公司的客户几乎来自电子商务行业的所有领域。在使用SearchTap之后，他们的转化率和销售额都出现了积极的变化。

Rajput在创建SearchTap这个项目总结了几点对创业者有用的经验：

首先，应该尝试从早期客户那里获得基于原型或概念的验证。不要浪费时间和精力去构建或出售人们不会买的东西。找出人们真正的需求的确需要花一些时间，但最终会得到回报的。

另外，推出产品/服务后，从一开始就要采取收费模式。至少在B2B SaaS业务中，提供免费试用并不是最佳选择，而应该关心付费客户的数量和MRR月常规收入。虽然免费用户可以更快的扩大市场，但用户数量是一个虚荣的衡量标准，最后都是一群“白嫖”的并不能为企业带来收益，只会增加运营负担。

注：文章内容参考自starterstory。